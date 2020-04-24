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اليابان: «أفيجان» سيصنع فارقًا في الحرب ضد فيروس كورونا

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص
شينزو آبى
شينزو آبى
أبدى رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، حماسا كبيرا لعقار مضاد للإنفلونزا، اعتبر أنه من المحتمل أن يصنع فارقا في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد الذي يروع العالم، وفق تقرير مطول نشرته وكالة كيودو للأنباء، ونقله موقع "سكاي نيوز عربية". وأوردت الوكالة اليابانية تفاصيل عدة بشأن العقار الياباني الذي تحدث عنه آبي بشكل إيجابي تماما، لكنها أشارت أيضا إلى تحذيرات متخصصين بتوخي الحذر ومراقبة "آثاره الجانبية"، إن وجدت.
كان رئيس الوزراء الياباني، أعلن في مؤتمر صحفى يوم 7 أبريل، أن دواء "أفيجان" أُعطي بالفعل لأكثر من 120 شخصا مصابين بمرض كوفيد-19، مشيرا إلى أن حكومت تتلقى تقارير تفيد بأنه فعال في تخفيف أعراض فيروس كورونا المستجد.ونوه آبي آنذاك إلى أن حكومته تعتزم التوسع، إلى أقصى حد ممكن، في إعطاء الدواء للمرضى الذين يرغبون
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أول دولة أوروبية.. التشيك تفتح حدودها رغم أزمة كورونا

أصبحت جمهورية التشيك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتراجع عن القيود المفروضة على سفر المواطنين إلى خارج البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم". وقرر مجلس الوزراء التشيكي، اعتبارا من منتصف الليلة الماضية، رفع الحظر عن سفر المواطنين إلى خارج البلاد لأغراض لا علاقة لها بالعمل، واشترط لعودتهم إلى الوطن خضوعهم لفحص "كوفيد-19" أو للحجر الصحي لمدة 14 يوما. وسمحت الحكومة للمواطنين بعبور حدود البلاد يوميا شريطة خضوعهم لفحص كورونا كل 14 يوما.
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كورونا حول العالم.. مليونين و726 ألف إصابة وتجاوز الوفيات 191 ألف

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726الف و194 صباح اليوم الجمعة.
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سنغافورة تسجل 897 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سنغافورة 897 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ليصل إجمالى عدد الحالات إلى 12075.
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60 وفاة جديدة بكورونا في روسيا والإصابات تقترب من 70 ألفا

أعلنت روسيا يوم الجمعة عن 5849 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما رفع حصيلة البلاد إلى 68622.
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رئيس وزراء اليابان يروج لـ«أفيجان» كعلاج لكورونا

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بحماسة أن دواء "أفيجان" المضاد للإنفلونزا من المحتمل أن يصنع فارقا في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، غير أن خبراء في المجال الطبي دعوا لتوخي الحذر بسبب آثار العقار الجانبية ولأنه لم يثبت فعاليته بعد. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، أن الحكومة أثارت الآمال بأن العقار الذي طورته شركة توياما للكيماويات التابعة لشركة "فوجي فيلم" العملاقة، يمكن أن يكون علاجا فعالا لفيروس كورونا، حتى قبل أن تثبت الاختبارات السريرية أنه آمن أو فعال للاستخدام في علاج المصابين.
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مدارس اليابان تفتح أبوابها بعد إغلاقها بسبب كورونا

استأنفت المدارس في العديد من المناطق اليابانية، اليوم الاثنين، الدراسة بعدما أغلقت أبوابها لأكثر من شهر عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد واستمرار ارتفاع الاصابات في العاصمة طوكيو ومدن أخرى رئيسية مما وضع رئيس الوزراء شينزو آبي على مسار إعلان حالة الطواريء. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه في مدرسة ابتدائية في منطقة ميتو بمحافظة إيباراكي شارك 230 طالبا في مراسم بمناسبة بدء العام الاكاديمي الجديد. وخلال المراسم وقف الأطفال على مسافة مترين من بعضهم البعض في فناء المدرسة .
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اليابان تعتزم إعلان حالة الطوارئ بعد تفشي كورونا

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وسيمكن الإعلان السلطات من إغلاق المدارس وإصدار أوامر للشعب بالبقاء في المنازل، ويستهدف القرار بشكل خاص المدن الكبرى مثل طوكيو وأوساكا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسؤول حكومي. وتعرض آبي لضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات طارئة لإبطاء انتشار الفيروس سريع الانتقال مع زيادة عدد الحالات في البلاد، وذكرت صحيفة "يوميوري" إن رئيس الوزراء الياباني سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، غدا الثلاثاء.
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اليابان: 300 ألف ين لكل أسرة متضررة من كورونا

اتفق رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، وحزبه الحاكم "الديمقراطي الليبرالي" اليوم الجمعة على أن الحكومة ستقدم 300 ألف ين (2800 دولار) لكل أسرة متضررة من تراجع الدخل، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم، بحسب "د ب أ". وعلقت شركة "تويوتا موتر" للسيارات اليوم الجمعة سبعة خطوط إنتاج في خمسة مصانع في اليابان، بسبب تراجع حاد في الطلب في الخارج، الناجم عن وباء فيروس كورونا، حيث أن معظم شركات السيارات اليابانية الكبرى والشركات المصنعة لقطع الغيار تجد نفسها مضطرة لخفض التصنيع المحلي.
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