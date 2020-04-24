اليابان: «أفيجان» سيصنع فارقًا في الحرب ضد فيروس كورونا

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص

شينزو آبى

أبدى رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، حماسا كبيرا لعقار مضاد للإنفلونزا، اعتبر أنه من المحتمل أن يصنع فارقا في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد الذي يروع العالم، وفق تقرير مطول نشرته وكالة كيودو للأنباء، ونقله موقع "سكاي نيوز عربية". وأوردت الوكالة اليابانية تفاصيل عدة بشأن العقار الياباني الذي تحدث عنه آبي بشكل إيجابي تماما، لكنها أشارت أيضا إلى تحذيرات متخصصين بتوخي الحذر ومراقبة "آثاره الجانبية"، إن وجدت.

كان رئيس الوزراء الياباني، أعلن في مؤتمر صحفى يوم 7 أبريل، أن دواء "أفيجان" أُعطي بالفعل لأكثر من 120 شخصا مصابين بمرض كوفيد-19، مشيرا إلى أن حكومت تتلقى تقارير تفيد بأنه فعال في تخفيف أعراض فيروس كورونا المستجد.ونوه آبي آنذاك إلى أن حكومته تعتزم التوسع، إلى أقصى حد ممكن، في إعطاء الدواء للمرضى الذين يرغبون

كان رئيس الوزراء الياباني، أعلن في مؤتمر صحفى يوم 7 أبريل، أن دواء "أفيجان" أُعطي بالفعل لأكثر من 120 شخصا مصابين بمرض كوفيد-19، مشيرا إلى أن حكومت تتلقى تقارير تفيد بأنه فعال في تخفيف أعراض فيروس كورونا المستجد.



ونوه آبي آنذاك إلى أن حكومته تعتزم التوسع، إلى أقصى حد ممكن، في إعطاء الدواء للمرضى الذين يرغبون في تناوله، موضحا أن بلاده ستزيد مخزونها من أفيجان، الذي تصنعه شركة فوجي فيلم توياما الكيميائية، إلى 3 أضعاف الكمية الحالية بما يكفي لعلاج مليوني شخص.



وبحسب موقع "كي ووردز"، فإن دراسة علمية في الصين خلصت، مارس الماضي، إلى أن فعالية هذا العقار في علاج المرضى، لا سيما بين أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة.



وقالت السلطات الصينية، إنها ستتبنى هذا العقار رسميا كجزء من إرشادات العلاج لمرضى "كوفيد-19".



