«مافيش كورونا».. تفاصيل مسيرة «الكعبة» بالإسكندرية

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص

حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على عدد من الأشخاص نظموا مسيرة بالإسكندرية احتفالا بشهر رمضان الكريم. كانت المتابعة الميدانية رصدت تجمع عشرات المواطنين فى شوارع الإسكندرية وقاموا بتنظيم مسيرة احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك مخالفين قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحظر التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلى الفور قامت أجهزة الأمن بفض التجمع والقبض على القائمين على المسيرة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.ونظم أهالي منطقة محرم بك مسيرة احتفالية، حيث يلتفون حول مجسم للكعبة المشرفة، يطوفون به أرجاء المنطقة، مرددين الهتافات والشعارات الدينية، الممزوجة بهتاف "مافيش كورونا.. مافيش