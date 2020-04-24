جريمة

«مافيش كورونا».. تفاصيل مسيرة «الكعبة» بالإسكندرية

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص
حبس
حبس
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على عدد من الأشخاص نظموا مسيرة بالإسكندرية احتفالا بشهر رمضان الكريم. كانت المتابعة الميدانية رصدت تجمع عشرات المواطنين فى شوارع الإسكندرية وقاموا بتنظيم مسيرة احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك مخالفين قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحظر التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وعلى الفور قامت أجهزة الأمن بفض التجمع والقبض على القائمين على المسيرة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.ونظم أهالي منطقة محرم بك مسيرة احتفالية، حيث يلتفون حول مجسم للكعبة المشرفة، يطوفون به أرجاء المنطقة، مرددين الهتافات والشعارات الدينية، الممزوجة بهتاف "مافيش كورونا.. مافيش
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منفذ-بيع-سلع-التموين (3)

حملات التموين تصادر مخازن الاحتكار وتطرحها للجمهور

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة تفتيشية مكبرة، بهدف ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع وإتاحتها للجمهور دون حجبها أو رفع أسعارها، علاوة على ضمان سلامة المنتجات والتحقق من مصدرها حفاظًا على صحة المواطنين، ومكافحة جرائم الغش التجاري، ونجحت قوات الحملة على مدار 24 ساعة في ضبط 1003 قضية تموينية متنوعة، على رأسها ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دار السلام (بمحافظة القاهرة)، لاستيلائه على مبلغ 1990860 جنيه، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

بدء ترخيص «الزيرو» بوحدات المرور يوم الأحد المقبل

أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة فتح باب العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل الجاري، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة (زيرو)، ولكن ذلك بشرط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين، ونبهت على راغبي الترخيص ضرورة مراعاة ارتداء الكمامة الواقية حال ترددهم على منافذ تقديم الخدمة، والالتزام بالتعليمات الوقائية الموضحة داخل الوحدة؛ من حيث مساحة التباعد والتوزيع، لمنع التزاحم تجنبًا لانتشار العدوى.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

التفاصيل الكاملة للتحقيق مع فتاة «التيك توك»

أمر النائب العام، الخميس، بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.
جمارك

رحلة الشرطة لإحكام قبضتها على المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بإحكام السيطرة على المنافذ كافة، وأسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع عبر المنافذ الجمركية وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 12 ألف جنيه.
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 130 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة فى حملة أمنية

بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، والإجراءات الاحترازية المفروضة لحماية المواطنين والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أملا في القضاء عليه نهائيا في أسرع وقت، تكثف أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المكبرة، على مستوى مختلف مديريات الأمن بجميع محافظات الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، خاصة جرائم الاتجار في المخدرات والسلاح والبلطجة، واستهدفت الحملة تجار المخدرات وحائزي الأسلحة والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية.
مصرع- واصابة- 3 -فى -انهيار -عقار -بالجمرك (1)

دفن ضحيتي انهيار عقار واستدعاء مسئولين للتحقيق

صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان مسنتين شقيقتين لقيتا مصرعهما في انهيار عقار سكني قديم، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على الجثتين للتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت النيابة باستدعاء مسئول الحي اليى شهد واقعة انهيار العقار، وطلبت النيابة ملف المبنى لفحصه، وبيان حالته الإنشائية وصدور ثمة تراخيص بشأنه من عدمه، للوقوف على سبب انهيار المبنى، وإذا كان ذلك بسبب إهمال المسئولين من عدمه، فيما طلبت النيابة استدعاء مالك العقار والسكان الناجون من الانهيار لسماع إفادتهم.
قوات-الداخلية (1)

التزام سكندري في حظر اليوم الـ6.. ومبادرة أمنية: «اطمئن نقدر»

واصلت مديرية أمن الإسكندرية، إطلاق مبادرتها لحث المواطنين على الالتزام بقواعد حظر التجوال اليومي الذي أقرته الدولة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم نشر لافتات جاء فيها: «من أجل صحتك وحياتك.. حياتك تهمنا.. التزموا المنازل»، تحت شعار «اطمئن نقدر»، حيث تواصلت قوات الأمن مع المواطنين، وطالبوهم بالحرص على استكمال الالتزام بقرار الحظر اليومي، والتزام المنازل، وعدم تعريض حياتهم لخطر الإسهام في نشر العدوى.
حبس-متهمين-ارشيفية

خالفوا قرار الحظر.. إخلاء سبيل 21 من أصحاب المحال بالإسكندرية

حررت الجهات الأمنية نحو 21 محضرًا مخالفًا لـ21 من أصحاب المحال التجارية خرقوا قرار غلق المحال التجارية في تمام الخامسة مساء، التزاما بقرار حظر التجوال، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا والذي تفرضه الدولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، المستجد كوفيد 19، فيما أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، مساء اليوم الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل 14 شخصا بكفالات مالية تبلغ 4 آلاف جنيه على ذمة القضية.
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