أمير الغناء العربي يتصدر جوجل بـ«بطلب رضاك»

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ ص

هاني شاكر

يميل المطربون في شهر رمضان، إلى تقديم الأغاني الدينية والتواشيح والأدعية، فهي أعمال فنية تلائم روحانيات رمضان، وبالفعل طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شارك، ألبومه الديني الجديد، الذي يحمل عنوان"بطلب رضاك"، حيث تصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ومن الجدير بالذكر أنه طرح ألبوم ديني آخر في عام 2016 بعنوان "كن فيكون"، ونال إعجاب الجمهور بشكل كبير، وكان يضم 10 أغنيات أبرزهم "قلب الحجر"، "عدد الملايكة"، "الأرض"، "الكاف والنون"، "نقول امين".

أعلن المطرب هاني شاكر عن طرح ألبوم ديني جديد، يحمل عنوان "بطلب رضاك"، ويضم 8 أغاني دينية، ومن كلمات الشاعر أحمد شتا. وقد نشر هاني شاكر بوستر ألبومه عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلق قائلًا:"انتظروا أمير الغناء العربي #هاني_شاكر وألبوم ديني جديد #بطلب_رضاك قريبا". ومن أبرز أغاني الألبوم الجديد: