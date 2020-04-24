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أمير الغناء العربي يتصدر جوجل بـ«بطلب رضاك»

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ ص
هاني شاكر
هاني شاكر
يميل المطربون في شهر رمضان، إلى تقديم الأغاني الدينية والتواشيح والأدعية، فهي أعمال فنية تلائم روحانيات رمضان، وبالفعل طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شارك، ألبومه الديني الجديد، الذي يحمل عنوان"بطلب رضاك"، حيث تصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ومن الجدير بالذكر أنه طرح ألبوم ديني آخر في عام 2016 بعنوان "كن فيكون"، ونال إعجاب الجمهور بشكل كبير، وكان يضم 10 أغنيات أبرزهم "قلب الحجر"، "عدد الملايكة"، "الأرض"، "الكاف والنون"، "نقول امين".
أعلن المطرب هاني شاكر عن طرح ألبوم ديني جديد، يحمل عنوان "بطلب رضاك"، ويضم 8 أغاني دينية، ومن كلمات الشاعر أحمد شتا. وقد نشر هاني شاكر بوستر ألبومه عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلق قائلًا:"انتظروا أمير الغناء العربي #هاني_شاكر وألبوم ديني جديد #بطلب_رضاك قريبا". ومن أبرز أغاني الألبوم الجديد:
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مصطفي-قمر (3)

مصطفى قمر يكشف عن مهنته قبل الغناء في «2 × الصندوق»

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "2 في الصندوق" ظهور محمد عبد الرحمن "توتا"، وهو عامل نظافة يقابل"زيكا" أوس أوس، أثناء وقوفه على الكورنيش ويطلب منه مساعدة، وعندما يخبره بأنه يعمل مثله في النظافة يطلب منه محمد عبد الرحمن، أن يعلمل معه في الشحاتة: "الكورنيش ده اتعمل للي زينا للشحاتة بس"، لكن "زيكا" يرفض طلبه، بينما"شوقة" حمدي الميرغني توجه لأداء دور دكتور في فيلم إلا أن المخرج "معتز التوني" يرشحه لدور "عامل نظافة"، ويقابل الفنان محمد ممدوح الذي يؤدي ما يحعله يعتقد أن "شوقة" متسول قبل أن يكتشف أنه يؤدي دور عامل نظافة، ويضربه في المشد أكثر من مرة.
نوال-الزغبي (5)

نوال الزغبي تُغني تتر مسلسل «سلطانة المعز»

طرح الشاعر تامر حسين، على حسابه عبر «إنستجرام» أغنية «اتحاربت» تتر مسلسل «سلطانة المعز»، التي تغنيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وعلق قائلًا: «إتحاربت تتر مسلسل سلطانة المُعز كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع أحمد إبراهيم، جيتار شريف فهمي». ويشارك غادة عبد الرازاق في بطولة «سلطانة المعز»، كلا من: «حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، ومحمد حاتم»، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير. أحداث المسلسل تدور في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها.
انغام

كنا بنضحك.. أنغام تطرح تتر مسلسل «جمع سالم»

طرحت أنغام أغنية "كنا بنضحك" تتر مسلسل "جمع سالم"، على قناتها الرسمية عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أمير هداية. ونشرت أنغام أمس على حسابها عبر «إنستجرام» صورة من بوستر الأغنية، وفي المقابل نشرت الفنانة زينة صورة لأنغام على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «نجمة مصر والوطن العربي.. أنغام، بحبك وبحترمك وبشكرك، فخورين إنك مصرية، ودايمًا مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وجمال إحساسك، بشكرك على أحلى هدية.. انتظروا المفاجأة».
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نيلى-كريم

بعد الهروب من كورونا.. نيلي كريم تروج لـ«بـ100 وش»

تعرض عددًا من المسلسلات الرمضانية للتوقف، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، الذي نتج عنه إيقاف التصوير لفترة، حرصًا على حياة الفنانين، وبالرغم من أن مسلسل الفنانة نيلي كريم "بـ100 وش"، تعرض لإيقاف عدة مرات، وكان من المفترض ألا يلحق بالمارثون الرمضاني، ولكن استطاع الهروب من الكورونا، وأصبح من المسلسلات الرمضانية، التي ينتظرها الجمهور، ونشرت الفنانة نيلي كريم بوستر للمسلسل عبر حسابها الشخصي على انستجرام، للترويج له، و ستشارك بشخصية جديدة لم يشهدها الجمهور من قبل.
محمد هنيدى

كنز مأمون المأذون.. هنيدي يقدم مسلسلا إذاعيا برمضان

يشارك النجم محمد هنيدي، في موسم رمضان هذا العام، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتعبتر هذه هي المرة الخامسة على التوالي لهنيدي، إذ شارك في عام 2018 بمسلسل "لحن بتلو"، و"البخيل هو أنا" عام 2017، و"سبع لفات" في 2016، وفي العام الماضي كان مسلسل "شيف الحارة" آخر ما قدمه، وحقق نجاحا كبيرا.
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جيل التسعينات يعود من جديد في «تريو غنائي»

يعتبر جيل التسعينات هو أحد الأجيال المميزة، لأنه شاهد على موسيقى مرتبطة بالذكريات، فلا أحد يستطيع أن ينسى "يا غزالي" للثنائي حميد الشاعري ومصطفى قمر، و"سحراني" للمطرب إيهاب توفيق، و"أرض الشرق" لهشام عباس، و"عيني" للثنائي حميد الشاعري وهشام عباس، والآن قرر أن يتعاون الرباعي، في عمل فني جديد، وسيتم طرحه قريبا، ومنذ تداول الصورة التي تجمعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تذكر الجميع فترة التسعينات، التي احتفت بمجموعة رائعة من الأغاني.
اياد-نصار

إياد نصار يشارك في موسم رمضان بمسلسل «ليالينا 80»

ينتهي النجم إياد نصار من تصوير مسلسله "ليالينا 80"، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والمقرر عرضه على شاشة قناة "cbc"، ويواصل نصار حاليا تصوير مشاهده، بحي عماد الدين في مدينة الإنتاج الإعلامي.
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