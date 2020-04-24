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بعد الهروب من كورونا.. نيلي كريم تروج لـ«بـ100 وش»

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م
نيلي كريم
نيلي كريم
تعرض عددًا من المسلسلات الرمضانية للتوقف، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، الذي نتج عنه إيقاف التصوير لفترة، حرصًا على حياة الفنانين، وبالرغم من أن مسلسل الفنانة نيلي كريم "بـ100 وش"، تعرض لإيقاف عدة مرات، وكان من المفترض ألا يلحق بالمارثون الرمضاني، ولكن استطاع الهروب من الكورونا، وأصبح من المسلسلات الرمضانية، التي ينتظرها الجمهور، ونشرت الفنانة نيلي كريم بوستر للمسلسل عبر حسابها الشخصي على انستجرام، للترويج له، و ستشارك بشخصية جديدة لم يشهدها الجمهور من قبل.
في الفترة الأخيرة، نالت الفنانة نيلي كريم شهرة كبيرة في نوعية خاصة من الدراما، تميل إلى محاكاة الأمراض و المشكلات النفسية، و تمكنت من اقناع الجمهور، وحققت نجاحًا غير مسبوق، وخاصة في مسلسل "تحت السيطرة". وفي شهر رمضان2020، قررت أن تجسد شخصية جديدة من خلال مسلسل "بـ100 قرش"، حتى تحطم الإطار الذي وضعها
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اسعاد-يونس

«هنيدي وعز وحلمي وإسعاد يونس».. نجوم مسلسلات في الإذاعة

بعيدا عن التليفزيون يخوض يشارك بعض النجوم في مسلسلات إذاعية في رمضان، ويشارك الفنان محمد هنيدي، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي عن مأمون المأذون الذي يوعد أبنائه وأحفاده بتسليمهم ميراثهم عبارة عن كنز ثمين، ويذاع المسلسل عبر راديو 9090 الساعة الرابعة مساء. الفنان أحمد حلمي يشارك بمسلسل "لف وارجع تاني"، مع هنا الزاهد، عبر إذاعة راديو النيل ويعرض الساعة3:30 مساءً.

دراما وكوميدي.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان على القنوات

ساعات قليلة وينطلق الماراثون الرمضاني، وأعلنت عدد من القنوات عن عرض باقة من المسلسلات مابين الدراما والكوميدي لجمهورها، فقناة cbc أعلنت عن مواعيد عرض مسلسلاتها، ويعرض على شاشتها مسلسلات "رجالة البيت" لأكرم حسني وأحمد فهمي الساعة السادسة والنصف مساءً، و"ليالينا 80" لغادة عادل وإياد نصار الساعة الثامنة مساءً، و"نحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز الساعة التاسعة والنصف مساءً، و"فرصة تانية" لياسمين صبري الساعة الثانية منتصف الليل، و"خيانة عهد" ليسرا الساعة 11 مساءً.
محمد هنيدى

كنز مأمون المأذون.. هنيدي يقدم مسلسلا إذاعيا برمضان

يشارك النجم محمد هنيدي، في موسم رمضان هذا العام، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتعبتر هذه هي المرة الخامسة على التوالي لهنيدي، إذ شارك في عام 2018 بمسلسل "لحن بتلو"، و"البخيل هو أنا" عام 2017، و"سبع لفات" في 2016، وفي العام الماضي كان مسلسل "شيف الحارة" آخر ما قدمه، وحقق نجاحا كبيرا.
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هاني-شاكر

أمير الغناء العربي يتصدر جوجل بـ«بطلب رضاك»

يميل المطربون في شهر رمضان، إلى تقديم الأغاني الدينية والتواشيح والأدعية، فهي أعمال فنية تلائم روحانيات رمضان، وبالفعل طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شارك، ألبومه الديني الجديد، الذي يحمل عنوان"بطلب رضاك"، حيث تصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ومن الجدير بالذكر أنه طرح ألبوم ديني آخر في عام 2016 بعنوان "كن فيكون"، ونال إعجاب الجمهور بشكل كبير، وكان يضم 10 أغنيات أبرزهم "قلب الحجر"، "عدد الملايكة"، "الأرض"، "الكاف والنون"، "نقول امين".
محمد هنيدى

كنز مأمون المأذون.. هنيدي يقدم مسلسلا إذاعيا برمضان

يشارك النجم محمد هنيدي، في موسم رمضان هذا العام، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتعبتر هذه هي المرة الخامسة على التوالي لهنيدي، إذ شارك في عام 2018 بمسلسل "لحن بتلو"، و"البخيل هو أنا" عام 2017، و"سبع لفات" في 2016، وفي العام الماضي كان مسلسل "شيف الحارة" آخر ما قدمه، وحقق نجاحا كبيرا.
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جيل التسعينات يعود من جديد في «تريو غنائي»

يعتبر جيل التسعينات هو أحد الأجيال المميزة، لأنه شاهد على موسيقى مرتبطة بالذكريات، فلا أحد يستطيع أن ينسى "يا غزالي" للثنائي حميد الشاعري ومصطفى قمر، و"سحراني" للمطرب إيهاب توفيق، و"أرض الشرق" لهشام عباس، و"عيني" للثنائي حميد الشاعري وهشام عباس، والآن قرر أن يتعاون الرباعي، في عمل فني جديد، وسيتم طرحه قريبا، ومنذ تداول الصورة التي تجمعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تذكر الجميع فترة التسعينات، التي احتفت بمجموعة رائعة من الأغاني.
عبير- صبرى

عبير صبري في «خيانة عهد» برمضان 2020

ما زال الفنانون يحاولون اللحاق بالموسم الرمضاني، والانتهاء من تصوير المشاهد، مع اتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ونجحت الفنانة عبير صبري في الانتهاء من تصوير مسلسل "خيانة عهد"، الذي كان يطلق عليه اسم "دهب عيرة"، ويشاركها في البطولة مجموعة من النجوم، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قناة "الحياة".
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