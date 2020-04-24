بعد الهروب من كورونا.. نيلي كريم تروج لـ«بـ100 وش»

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

نيلي كريم

تعرض عددًا من المسلسلات الرمضانية للتوقف، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، الذي نتج عنه إيقاف التصوير لفترة، حرصًا على حياة الفنانين، وبالرغم من أن مسلسل الفنانة نيلي كريم "بـ100 وش"، تعرض لإيقاف عدة مرات، وكان من المفترض ألا يلحق بالمارثون الرمضاني، ولكن استطاع الهروب من الكورونا، وأصبح من المسلسلات الرمضانية، التي ينتظرها الجمهور، ونشرت الفنانة نيلي كريم بوستر للمسلسل عبر حسابها الشخصي على انستجرام، للترويج له، و ستشارك بشخصية جديدة لم يشهدها الجمهور من قبل.

في الفترة الأخيرة، نالت الفنانة نيلي كريم شهرة كبيرة في نوعية خاصة من الدراما، تميل إلى محاكاة الأمراض و المشكلات النفسية، و تمكنت من اقناع الجمهور، وحققت نجاحًا غير مسبوق، وخاصة في مسلسل "تحت السيطرة". وفي شهر رمضان2020، قررت أن تجسد شخصية جديدة من خلال مسلسل "بـ100 قرش"، حتى تحطم الإطار الذي وضعها