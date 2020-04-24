بدء ترخيص «الزيرو» بوحدات المرور يوم الأحد المقبل

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ م

أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة فتح باب العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل الجاري، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة (زيرو)، ولكن ذلك بشرط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين، ونبهت على راغبي الترخيص ضرورة مراعاة ارتداء الكمامة الواقية حال ترددهم على منافذ تقديم الخدمة، والالتزام بالتعليمات الوقائية الموضحة داخل الوحدة؛ من حيث مساحة التباعد والتوزيع، لمنع التزاحم تجنبًا لانتشار العدوى.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عودة العمل بوحدات المرور ستتم تدريجيًا وفى الوقت الراهن يستمر العمل بتجديد التراخيص من خلال الخدمات الإلكترونية، إذ انهبالنسبة لمالكي السيارات الملاكي المرخصة بالفعل مسبقًا، والتي سعتها اللترية أقل من (2030 سي سي) وغير مطلوبة للفحص الفني الدوري ولا يوجد عليها حظر، يتم تجديد

وأوضحت وزارة الداخلية أن عودة العمل بوحدات المرور ستتم تدريجيًا وفى الوقت الراهن يستمر العمل بتجديد التراخيص من خلال الخدمات الإلكترونية، إذ انهبالنسبة لمالكي السيارات الملاكي المرخصة بالفعل مسبقًا، والتي سعتها اللترية أقل من (2030 سي سي) وغير مطلوبة للفحص الفني الدوري ولا يوجد عليها حظر، يتم تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.



ومن المقرر الإعلان تباعًا عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقي السيارات بالوحدات بشكل مرحلي وفقًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.



