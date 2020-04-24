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الإفتاء توضح فضل ختم القرآن في رمضان

تحرير:هالة صقر ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م
القرآن
القرآن
يأتي شهر رمضان الكريم ومعه فيض من الروحانيات، التي تتمثل في صلاة التراويح وكثرة النوافل وقراءة القرآن، حيث يحرص فيه المسلمين على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة، والتقرب به إلى الله، لما له من فضل عظيم. وأوضحت دار الافتاء المصرية أن رمضان هو شهر القرآن الكريم؛ فقد قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، وقال جل شأنه: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ، وقال سبحانه:?إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم حِينَ
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: بدء حجز 1359 وحدة سكنية إلكترونيا بمشروع «JANNA»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدءا من الأحد المقبل، وحتي مساء الخميس 4 يونيو 2020، سيتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين الأرضى والأخير بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بـ6 مدن جديدة وهي 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: المرحلة المقبلة فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده رئيس الوزراء بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.
محمد-سعفان

القوى العاملة: 2.8 مليون عامل بإيطاليا يستأنفون العمل بالمصانع 4 مايو المقبل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بالمكاتب بالخارج، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل.
دار-الافتاء-المصرية

هل نكرر نية الصيام يوميا في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

يأتي شهر رمضان الكريم ومعه العديد من التساؤلات من بينها استحضار نية الصيام، وهل تكفي نية واحدة في بداية الشهر أن لابد من تجديدها بشكل يومي. أكدت دار الإفتاء أن النية لها أهمية كبيرة في الإسلام حيث تحدد هدف الإنسان في كثير من الأمور؛ لذا يقول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ لِمَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه.
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اللواء محمود شعراوى

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بمنع إقامة موائد الرحمن

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي سيتم تطبيقها فى شهر رمضان، والالتزام بمنع إقامة موائد الرحمن للصائمين سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات في هذا الشأن. وأكد شعراوي، في بيان له، الخميس، أن المحافظات استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطط شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة.
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السيسى يهنئ المصريين بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وذلك في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها، اليوم الخميس، سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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شيخ الأزهر يهنئ السيسي والمصريين بشهر رمضان

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
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تركيا تحظر موائد السحور والإفطار الجماعية في رمضان

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