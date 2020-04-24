الإفتاء توضح فضل ختم القرآن في رمضان

تحرير:هالة صقر ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م

القرآن

يأتي شهر رمضان الكريم ومعه فيض من الروحانيات، التي تتمثل في صلاة التراويح وكثرة النوافل وقراءة القرآن، حيث يحرص فيه المسلمين على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة، والتقرب به إلى الله، لما له من فضل عظيم. وأوضحت دار الافتاء المصرية أن رمضان هو شهر القرآن الكريم؛ فقد قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، وقال جل شأنه: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ، وقال سبحانه:?إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم حِينَ