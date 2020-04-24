هل نكرر نية الصيام يوميا في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

تحرير:هالة صقر ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م

دار الإفتاء

يأتي شهر رمضان الكريم ومعه العديد من التساؤلات من بينها استحضار نية الصيام، وهل تكفي نية واحدة في بداية الشهر أن لابد من تجديدها بشكل يومي. أكدت دار الإفتاء أن النية لها أهمية كبيرة في الإسلام حيث تحدد هدف الإنسان في كثير من الأمور؛ لذا يقول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ لِمَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه.

فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رواه الأربعة واللفظ لأبي داود والترمذي، والإجماع هنا هو الإحكام والعزيمة. والنية محلها القلب، ولا يشترط النطق فيها باللسان، والنية في الصوم إما ركن أو شرط على اختلاف الفقهاء. ويرى