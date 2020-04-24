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هل نكرر نية الصيام يوميا في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

تحرير:هالة صقر ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
يأتي شهر رمضان الكريم ومعه العديد من التساؤلات من بينها استحضار نية الصيام، وهل تكفي نية واحدة في بداية الشهر أن لابد من تجديدها بشكل يومي. أكدت دار الإفتاء أن النية لها أهمية كبيرة في الإسلام حيث تحدد هدف الإنسان في كثير من الأمور؛ لذا يقول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ لِمَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه.
فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رواه الأربعة واللفظ لأبي داود والترمذي، والإجماع هنا هو الإحكام والعزيمة. والنية محلها القلب، ولا يشترط النطق فيها باللسان، والنية في الصوم إما ركن أو شرط على اختلاف الفقهاء. ويرى
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: بدء حجز 1359 وحدة سكنية إلكترونيا بمشروع «JANNA»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدءا من الأحد المقبل، وحتي مساء الخميس 4 يونيو 2020، سيتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين الأرضى والأخير بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بـ6 مدن جديدة وهي 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: المرحلة المقبلة فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده رئيس الوزراء بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.
محمد-سعفان

القوى العاملة: 2.8 مليون عامل بإيطاليا يستأنفون العمل بالمصانع 4 مايو المقبل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بالمكاتب بالخارج، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل.
الكتاب-لتحفيظ-القرآن-بالفيوم (11)

الإفتاء توضح فضل ختم القرآن في رمضان

يأتي شهر رمضان الكريم ومعه فيض من الروحانيات، التي تتمثل في صلاة التراويح وكثرة النوافل وقراءة القرآن، حيث يحرص فيه المسلمين على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة، والتقرب به إلى الله، لما له من فضل عظيم. وأوضحت دار الافتاء المصرية أن رمضان هو شهر القرآن الكريم؛ فقد قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، وقال جل شأنه: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ، وقال سبحانه:?إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
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تركيا

تركيا تحظر موائد السحور والإفطار الجماعية في رمضان

أعلنت تركيا حظر موائد السحور والإفطار الجماعية في جميع أنحاء البلاد خلال شهر رمضان، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وذكرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أن التجمعات في الخيام وغيرها من الأماكن ستكون محظورة. يبدو أن كورونا سيغير هذا العام تقاليد عمرها قرون في مختلف الدول، ومن بينها تركيا. كما لم يعد مسموحا للسكان بتقديم تبرعات للمسحراتية الذين يجوبون الشوارع لإيقاظ الناس من أجل تناول طعام السحور. ودعت الوزارة الناس إلى الحفاظ بصورة صارمة على التباعد الاجتماعي خلال الاصطفاف لشراء الخبز.
الرئيس-السيسى

عبد العال ورئيس «الأنجيلية» يهنئان السيسي بشهر رمضان

بعت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، قال فيها: "يطيب لى أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وهي ترفل في ثياب العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارا يحدد عمل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا، في شهر رمضان الكريم، ونص القرار أيضا على السماح للمخابز المستثناة بالعمل حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، وذلك تيسيرا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.
صلاة-التراويح (1)

كبار العلماء بالسعودية توصي بتجنب التجمعات في رمضان

طالبت هيئة كبار العلماء في السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، جميع المسلمين بضرورة العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، كما أوصت أن يصلي المسلم الفريضة، وصلاة التراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك، حفاظًا على سلامته، وأن يجتنب المسلم التجمعات، موضحة أن التجمع يعتبر السبب الرئيسي في انتشار العدوى بالفيروس بحسب التقارير الطبية ذات الصلة.
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