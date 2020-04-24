حملات التموين تصادر مخازن الاحتكار وتطرحها للجمهور

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٨ م

أرشيفية

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة تفتيشية مكبرة، بهدف ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع وإتاحتها للجمهور دون حجبها أو رفع أسعارها، علاوة على ضمان سلامة المنتجات والتحقق من مصدرها حفاظًا على صحة المواطنين، ومكافحة جرائم الغش التجاري، ونجحت قوات الحملة على مدار 24 ساعة في ضبط 1003 قضية تموينية متنوعة، على رأسها ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دار السلام (بمحافظة القاهرة)، لاستيلائه على مبلغ 1990860 جنيه، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية.

استهدفت قوات الحملة المخازن التى تحجب السلع بقصد الاحتكار، وطرحت محتواها للجمهور، إذ ضبطت مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بالإسكندرية، لحجبه 1450 عبوة كحول مطهر، بقصد رفع أسعارها، وضبطت القوات مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة قنا، يحجب1,500 طن سلع غذائية "سكر حر - أرز

استهدفت قوات الحملة المخازن التى تحجب السلع بقصد الاحتكار، وطرحت محتواها للجمهور، إذ ضبطت مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بالإسكندرية، لحجبه 1450 عبوة كحول مطهر، بقصد رفع أسعارها، وضبطت القوات مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة قنا، يحجب1,500 طن سلع غذائية "سكر حر - أرز أبيض" بقصد رفع أسعارها، كما تم ضبط مخزن مماثل بمنطقة المقطم بالقاهرة، بداخله7,500 طن "سكر حر– أرز أبيض" - 32800 عبوة "شاى – كوفى مكس" مجهول المصدر – 3270 عبوة "زيت طعام" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية.



وضبط 7 قضايا فى مجال بيع الأسماك المملحة والمدخنة مجهولة المصدر بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية – البحيرة – الغربية – قنا - المنوفية)، بإجمالي مضبوطات (3,550 طن "أسماك مُدخنة ومملحة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





