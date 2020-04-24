جريمة

حملات التموين تصادر مخازن الاحتكار وتطرحها للجمهور

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٨ م
أرشيفية
أرشيفية
شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة تفتيشية مكبرة، بهدف ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع وإتاحتها للجمهور دون حجبها أو رفع أسعارها، علاوة على ضمان سلامة المنتجات والتحقق من مصدرها حفاظًا على صحة المواطنين، ومكافحة جرائم الغش التجاري، ونجحت قوات الحملة على مدار 24 ساعة في ضبط 1003 قضية تموينية متنوعة، على رأسها ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دار السلام (بمحافظة القاهرة)، لاستيلائه على مبلغ 1990860 جنيه، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية.
استهدفت قوات الحملة المخازن التى تحجب السلع بقصد الاحتكار، وطرحت محتواها للجمهور، إذ ضبطت مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بالإسكندرية، لحجبه 1450 عبوة كحول مطهر، بقصد رفع أسعارها، وضبطت القوات مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة قنا، يحجب1,500 طن سلع غذائية "سكر حر - أرز
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وحدة-ترخيص-مرور (2)

بدء ترخيص «الزيرو» بوحدات المرور يوم الأحد المقبل

أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة فتح باب العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل الجاري، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة (زيرو)، ولكن ذلك بشرط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين، ونبهت على راغبي الترخيص ضرورة مراعاة ارتداء الكمامة الواقية حال ترددهم على منافذ تقديم الخدمة، والالتزام بالتعليمات الوقائية الموضحة داخل الوحدة؛ من حيث مساحة التباعد والتوزيع، لمنع التزاحم تجنبًا لانتشار العدوى.
حبس-متهمين-ارشيفية

«مافيش كورونا».. تفاصيل مسيرة «الكعبة» بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على عدد من الأشخاص نظموا مسيرة بالإسكندرية احتفالا بشهر رمضان الكريم. كانت المتابعة الميدانية رصدت تجمع عشرات المواطنين فى شوارع الإسكندرية وقاموا بتنظيم مسيرة احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك مخالفين قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحظر التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

التفاصيل الكاملة للتحقيق مع فتاة «التيك توك»

أمر النائب العام، الخميس، بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.
جمارك

رحلة الشرطة لإحكام قبضتها على المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بإحكام السيطرة على المنافذ كافة، وأسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع عبر المنافذ الجمركية وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 12 ألف جنيه.
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كمين-شرطه-في-سيناء

الشرطة تضبط 149 محلا ومطعما خالف أصحابها الحظر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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ضبط 5 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة في حملة أمنية بأسوان

شن جهاز الأمن بمديرية أمن أسوان، حملة لفرض الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها، علاوة على ضبط الجرائم التموينية لمنع استغلال الظروف الراهنة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضبطت القوات 5 متهمين يتاجرون في المواد المخدرة، وكان بحوزتهم أسلحة نارية بقصد البلطجة وفرض السيطرة، ومخدرات بإجمالي 9 كيلوجرامات، علاوة على أسلحة بيضاء، ونفذت قوات الحملة 745 حكما قضائيا، شملت: ضبط 144 حكم حبس جزئي و37 حكم حبس مستأنف و427 حكم غرامات و133 حكم مخالفات.
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الشرطة تضبط 201 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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غلق 20 مركزا تعليميا وضبط 12 قضية احتكار وحجب سلع

24 ساعة من الجهود الأمنية بذلها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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