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القوى العاملة: 2.8 مليون عامل بإيطاليا يستأنفون العمل بالمصانع 4 مايو المقبل

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م
سعفان
سعفان
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بالمكاتب بالخارج، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل.
وأشار الملحق العمالى بميلانو مجدي حسنين فى تقريره إلى أن مرحلة الرفع التدريجي للأغلاق في 4 مايو المقبل ستشهد عودة ما يقرب من 2 مليون و800 ألف عامل للعمل بالمصانع، لافتا إلي أن محكمة النقض فى روما وافقت على منح المهاجرين غير الشرعيين بونات الطعام المجانية وذلك بعد رفض البلديات.وفى سياق آخر، أعلن وزير
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: بدء حجز 1359 وحدة سكنية إلكترونيا بمشروع «JANNA»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدءا من الأحد المقبل، وحتي مساء الخميس 4 يونيو 2020، سيتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين الأرضى والأخير بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بـ6 مدن جديدة وهي 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: المرحلة المقبلة فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده رئيس الوزراء بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.
دار-الافتاء-المصرية

هل نكرر نية الصيام يوميا في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

يأتي شهر رمضان الكريم ومعه العديد من التساؤلات من بينها استحضار نية الصيام، وهل تكفي نية واحدة في بداية الشهر أن لابد من تجديدها بشكل يومي. أكدت دار الإفتاء أن النية لها أهمية كبيرة في الإسلام حيث تحدد هدف الإنسان في كثير من الأمور؛ لذا يقول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ لِمَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه.
الكتاب-لتحفيظ-القرآن-بالفيوم (11)

الإفتاء توضح فضل ختم القرآن في رمضان

يأتي شهر رمضان الكريم ومعه فيض من الروحانيات، التي تتمثل في صلاة التراويح وكثرة النوافل وقراءة القرآن، حيث يحرص فيه المسلمين على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة، والتقرب به إلى الله، لما له من فضل عظيم. وأوضحت دار الافتاء المصرية أن رمضان هو شهر القرآن الكريم؛ فقد قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، وقال جل شأنه: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ، وقال سبحانه:?إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
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محمد-سعفان

القوى العاملة: السعودية تطلق مبادرة «عودة» للمقيمين بشكل استثنائي

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج. جاء ذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
محمد-سعفان

القوى العاملة: شم النسيم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم الإثنين المقبل يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم، قائلا إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
فيروس- كورونا (8)

15 % من قطط ووهان الصينية مصابة بفيروس كورونا

أكد علماء وبياطرة صينيون، أن 15% من القطط، التي أُجريت لها اختبارات في مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا، تبين أنها حاملة لهذا لفيروس. ووفق "العربية.نت" فقد قام العلماء في معهد ووهان للفيروسات، وجامعة هواتشونغ للعلوم الزراعية، بإجراء اختبارات على عينات من الدم، أخذت من 102 قطة، بعد تفشي فيروس (كورونا)، وعينات أخرى من 39 قطة قبل تفشي الفيروس، وتوصلوا إلى أن القطط لم تكن حاملة للفيروس قبل تفشيه، لكن 15 قطة من أصل 102 قطة، أخذت منها عينات بعد تفشي الفيروس، تبين أنها مصابة به.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بتسهيل إجراءات تسجيل العمالة غير المنتظمة

طالب محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، وزارة القوى العاملة بتسهيل إجراءات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من غلق أماكن عملها وإتاحة استقبال بياناتهم عبر تطبيق «واتساب» لأن الكثير منهم لا يجيدون القراءة والكتابة وكذلك لا يجيدون التعامل مع «الإنترنت»، وبالتالي يواجهون عائقا في الوصول إلى موقع الوزارة لتسجيل بياناته ضمن العمالة المتضررة، كما طالب باستعجال صرف التعويضات وذلك استكمالا للإجراءات الإنسانية التي اتخذتها الحكومة بتعويض هذه الفئة.
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