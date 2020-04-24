القوى العاملة: 2.8 مليون عامل بإيطاليا يستأنفون العمل بالمصانع 4 مايو المقبل

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م

سعفان

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بالمكاتب بالخارج، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل.

وأشار الملحق العمالى بميلانو مجدي حسنين فى تقريره إلى أن مرحلة الرفع التدريجي للأغلاق في 4 مايو المقبل ستشهد عودة ما يقرب من 2 مليون و800 ألف عامل للعمل بالمصانع، لافتا إلي أن محكمة النقض فى روما وافقت على منح المهاجرين غير الشرعيين بونات الطعام المجانية وذلك بعد رفض البلديات.وفى سياق آخر، أعلن وزير

وأشار الملحق العمالى بميلانو مجدي حسنين فى تقريره إلى أن مرحلة الرفع التدريجي للأغلاق في 4 مايو المقبل ستشهد عودة ما يقرب من 2 مليون و800 ألف عامل للعمل بالمصانع، لافتا إلي أن محكمة النقض فى روما وافقت على منح المهاجرين غير الشرعيين بونات الطعام المجانية وذلك بعد رفض البلديات.



وفى سياق آخر، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى متابعة مستحقات ورثة العامل المصري المتوفى" م .ع. أ"، والذى كان يعمل بشركة الراجحي للتأمين التعاونى، وبلغت إجمالها 156 ألفا و637 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 657 ألفا و875 جنيها مصريا تقريبا.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن وزير القوي العاملة كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة العامل المصري المتوفي" م .ع. أ" ، والذى كان يعمل بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.



وقال إنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي أكد أن المكتب قام بالتواصل مع المسئولين بشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وأفادوا أن مستحقات الورثة تتضمن 316 ألفا و637 ريالا سعوديا ، فضلا عن 125 ألف ريال قيمة وثيقة تأمين على الحياة ليصبح إجمالي المبلغ 156 ألفا و637 ريالا ، وتم إيداعه بحساب مستحقات ورثة العاملين المصريين المتوفين بالسعودية التابع للسفارة المصرية بالرياض لحين استلامه من الورثة الذين تم الاتصال بهم للتوجه إلى البنك لتقديم إعلام الوراثة واستلام المستحقات التي توازي657 ألفا و875 جنيها مصريا تقريبا.



