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رئيس الوزراء: المرحلة المقبلة فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٤ م
مدبولي
مدبولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده رئيس الوزراء بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.
وأكد مدبولي أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتاً إلى أن عدداً من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: بدء حجز 1359 وحدة سكنية إلكترونيا بمشروع «JANNA»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدءا من الأحد المقبل، وحتي مساء الخميس 4 يونيو 2020، سيتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين الأرضى والأخير بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بـ6 مدن جديدة وهي 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.
محمد-سعفان

القوى العاملة: 2.8 مليون عامل بإيطاليا يستأنفون العمل بالمصانع 4 مايو المقبل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بالمكاتب بالخارج، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل.
دار-الافتاء-المصرية

هل نكرر نية الصيام يوميا في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

يأتي شهر رمضان الكريم ومعه العديد من التساؤلات من بينها استحضار نية الصيام، وهل تكفي نية واحدة في بداية الشهر أن لابد من تجديدها بشكل يومي. أكدت دار الإفتاء أن النية لها أهمية كبيرة في الإسلام حيث تحدد هدف الإنسان في كثير من الأمور؛ لذا يقول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ لِمَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه.
الكتاب-لتحفيظ-القرآن-بالفيوم (11)

الإفتاء توضح فضل ختم القرآن في رمضان

يأتي شهر رمضان الكريم ومعه فيض من الروحانيات، التي تتمثل في صلاة التراويح وكثرة النوافل وقراءة القرآن، حيث يحرص فيه المسلمين على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة، والتقرب به إلى الله، لما له من فضل عظيم. وأوضحت دار الافتاء المصرية أن رمضان هو شهر القرآن الكريم؛ فقد قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، وقال جل شأنه: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ، وقال سبحانه:?إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تحويل 919 مصابًا بكورونا من مستشفيات العزل للمدن الجامعية

أكد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب، بواقع 919 حالة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عبر تقنية فيديو كونفرانس، إذ استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.
قمامة-زبالة (2)

الحكومة توضح حقيقة زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تم تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا. وتواصل المركز مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، وأن رسوم النظافة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة، موضحةً أنه سيتم وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.
وزارة-الصحة

«فارما» تتبرع بـ4 ملايين جنيه قيمة أدوية لمستشفيات العزل

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطابا من عمر عبد الجواد العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، والذي أشار خلاله إلى تبرع الشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه كمساهمة من قيمة أمر التوريد الموجه من الهيئة المصرية للشراء الموحد للشركة، لتوريد وتوفير الأدوية المطلوبة لمستشفيات العزل الصحي، والبالغ قيمته 8 ملايين جنيه، مؤكدا أنه تم بالفعل توريد هذه الأدوية إلى مخازن الهيئة.
مصطفى-مدبولي

محمد منصور يتبرع بـ50 مليون جنيه لوزارة الصحة

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطابا من محمد لطفي منصور رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للسيارات، إحدى الشركات المملوكة لعائلة منصور، أعرب خلاله عن تقديره لجهود الحكومة المضنية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا دعم الشركة الكامل ومساندتها لجهود القيادة السياسية والحكومة في هذا الظرف، إيمانا بأن مكافحة هذا الوباء تتطلب التكاتف مع جهود الحكومة في احتواء هذه الأزمة الطارئة.
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