الإسكان: بدء حجز 1359 وحدة سكنية إلكترونيا بمشروع «JANNA»

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م

عاصم الجزار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدءا من الأحد المقبل، وحتي مساء الخميس 4 يونيو 2020، سيتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين الأرضى والأخير بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بـ6 مدن جديدة وهي 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الخطوة الأولى (التقديم) تبدأ يوم الأحد المقبل 26/4/2020، وتستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 4/6/2020، بحيث يقوم الراغب في الحجز بالدخول على الموقع الالكترونى (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير