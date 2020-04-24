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الإسكان: بدء حجز 1359 وحدة سكنية إلكترونيا بمشروع «JANNA»

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م
عاصم الجزار
عاصم الجزار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدءا من الأحد المقبل، وحتي مساء الخميس 4 يونيو 2020، سيتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين الأرضى والأخير بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بـ6 مدن جديدة وهي 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.
وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الخطوة الأولى (التقديم) تبدأ يوم الأحد المقبل 26/4/2020، وتستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 4/6/2020، بحيث يقوم الراغب في الحجز بالدخول على الموقع الالكترونى (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير
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مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: المرحلة المقبلة فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده رئيس الوزراء بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.
محمد-سعفان

القوى العاملة: 2.8 مليون عامل بإيطاليا يستأنفون العمل بالمصانع 4 مايو المقبل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بالمكاتب بالخارج، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل.
دار-الافتاء-المصرية

هل نكرر نية الصيام يوميا في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

يأتي شهر رمضان الكريم ومعه العديد من التساؤلات من بينها استحضار نية الصيام، وهل تكفي نية واحدة في بداية الشهر أن لابد من تجديدها بشكل يومي. أكدت دار الإفتاء أن النية لها أهمية كبيرة في الإسلام حيث تحدد هدف الإنسان في كثير من الأمور؛ لذا يقول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ لِمَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه.
الكتاب-لتحفيظ-القرآن-بالفيوم (11)

الإفتاء توضح فضل ختم القرآن في رمضان

يأتي شهر رمضان الكريم ومعه فيض من الروحانيات، التي تتمثل في صلاة التراويح وكثرة النوافل وقراءة القرآن، حيث يحرص فيه المسلمين على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة، والتقرب به إلى الله، لما له من فضل عظيم. وأوضحت دار الافتاء المصرية أن رمضان هو شهر القرآن الكريم؛ فقد قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، وقال جل شأنه: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ، وقال سبحانه:?إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية بمشروع «JANNA»

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية (أرضي، أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة، وهي: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
مصطفى-مدبولي

«مدبولي» خلال تفقده مشروعات 6 أكتوبر: تخدم قطاعا عريضا

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد المحاور والطرق الرئيسية والكباري بالمدينة، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وشملت الجولة الطريق الدائري الأوسطى، وطريق الواحات، وذلك عقب جولته بمصنعين في مدينة السادس من أكتوبر، صباح اليوم. وأكد رئيس الوزراء على أن تفقده للمحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة السادس من أكتوبر، يأتي لأهميتها كونها تخدم قطاعا عريضا من المواطنين فضلاً عن خدمتها للقطاع الصناعي والإنتاجي، وفي هذا الصدد شدد مدبولي على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة التي يتم تنفيذها في المواعيد والجداول المتفق عليها لما ستسهم فيه من تحقيق سيولة مرورية كبيرة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

وزير الإسكان يوجه بتجهيز أراضي لإنشاء 250 ألف وحدة جديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة.
فيروس كورونا

الإسكان: إضافة الكلور لمياه الشرب يقضي على الفيروسات

نفى الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، ما تم تداوله حول انتقال فيروس كورونا عبر مياه الشرب أو الصرف الصحي، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على ذلك. وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب، أنه حسب منظمة الصحة العالمية لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من خلال أنظمة الصرف الصحي أو محطات مياه الشرب، لافتا أن نظم التعقيم الحالية المعتمدة على إضافة الكلور إلى مياه الشرب كافية للقضاء على الفيروسات المحتمل وجودها.
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