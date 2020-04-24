ضبط 23 مخالفة مخابز في البحيرة وإحالتها للنيابة

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م

أرشيفية

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع قوة أمنية من أقسام الشرطة متعددة، حملات مفاجئة على المخابز بمختلف مراكز المحافظة، للرقابة عليها، ومحاربة محاولات الاستيلاء على الدقيق المدعم بقصد بيعه في السوق السوداء والتربح من فارق سعر الدقيق المدعم، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، سواء من خلال إثبات عمليات صرف وهمية، أو عن طريق الانتقاص من وزن رغيف الخبز، وشددت الحملة على التزام المخابز بالشروط والمواصفات المقررة لرغيف الخبز، وضبطت 23 مخالفة بمخابز المحافظة.

تمت الحملة بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين، وضبطت الحملة 23 مخبز مخالف في مراكز الدلنجات وأبو حمص وأبو المطامير، وتنوعت المخالفات بين إنتاج خبزا مخالفا للمواصفات، والتوقف عن الإنتاج