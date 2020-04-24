توزيع لحوم على 4 قرى متضررة من كورونا بالمنوفية

تحرير:هالة صقر ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م

لحوم

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بقرى كفر بلمشط وهيت وبرهيم بمنوف وشوشاى بأشمون بالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمحافظة. وأكد محافظ المنوفية، على متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية كافة احتياجاتهم، مشددا على استمرار دعم المحافظة فى توفير كافة أوجه الرعاية والاحتياجات والمتطلبات الضرورية اللازمة للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا وكذا قدوم شهر رمضان لمساعدتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم فى تلك الظروف الراهنة .

وأشاد المحافظ بالدور الرائد الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم الدولة للتخفيف عن المواطنين وخاصة فى ظل الأزمات لإنتشار فيروس كورونا. جدير بالذكر أن محافظ المنوفية، أعلن أمس الخميس، أنه تم تطهير وتعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية وأماكن حيوية بنطاق المحافظة اليوم، لافتًا