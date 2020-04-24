بتهمة التحريض على الفسق.. ضبط سما المصري للتحقيق

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٧ م

سما المصري

نفذت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، أمر النيابة العامة بالقبض على سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، للتحقيق معها باتهامات التحريض على الفسق والفجور، من خلال منصات السوشيال ميديا، عبر صفحات "فيس بوك وتويتر"، وكذلك على قناتها بموقع "اليوت يوب"، وذلك للتحقيق معها بتلك التهمة في ثلاث بلاغات مقدمة ضدها تحمل أرقام 2208 و2210 إداري الأزبكية، ورقم 57019 لسنة 2019 جنح الهرم، تتهمها ببث محتوى جنسي فج على صفحاتها بما يمثل جريمة فعل فاضح علني وتحريض على الفسق.

بالأمس تقدم شعبان سعيد المحامي، ببلاغ رابع ورد فيه أن القبض على حنين حسام "صاحبة فيديو افتحوا الكاميرا" موقفا جادا وضروريا لتحقيق الردع العام والخاص، وإعادة الانضباط للشارع المصري، والجميع أشاد بهذا الموقف والسرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية، لكن تعجب "البلاغ" من ترك من وصفها "الرائدة والأستاذة والمعلمة"



بالأمس تقدم شعبان سعيد المحامي، ببلاغ رابع ورد فيه أن القبض على حنين حسام "صاحبة فيديو افتحوا الكاميرا" موقفا جادا وضروريا لتحقيق الردع العام والخاص، وإعادة الانضباط للشارع المصري، والجميع أشاد بهذا الموقف والسرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية، لكن تعجب "البلاغ" من ترك من وصفها "الرائدة والأستاذة والمعلمة" التي تقود حملات الرذيلة اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورها المختلفة على "فيسبوك وانستجرام ويوتيوب".



وأشار البلاغ إلى سابقة تقديم صور فوتوغرافية وفيديوهات إباحية موجودة للمشكو في حقها على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، وأشاد البلاغ بجهود أجهزة الدولة في جمع أدلة أخرى تفيد التحقيقات.



