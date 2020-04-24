112 وفاة و806 إصابات بكورونا في هولندا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م

كورونا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الجمعة، تسجيل 112 وفاة، و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36535، والوفيات إلى 4289، إذ ذكر المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ الآن 4289، مؤكدا أنه يشمل فقط الحالات المسجلة، وأن الأرقام الفعلية أعلى. وكانت السلطات الهولندية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي تمديد قيود الحجر العام حتى 1 سبتمبر. وأضاف روته، أن تخفيف القيود وإن كان محدودا، إلا أنه ضروري لمنع إعادة تفشي الفيروس، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن رئيس الوزراء مارك روته هذا التمديد على الرغم من ملاحظة انتشار بطيء و"مطمئن" لفيروس كورونا المستجد، ما سيسمح للمدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية بإعادة فتح أبوابها في شهر مايو. في السياق ذاته، كشفت هيئة الصحة الهولندية عن البدء بدراسة تهدف إلى معرفة مدى نجاح جهاز المناعة للأشخاص، الذين أصيبوا