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112 وفاة و806 إصابات بكورونا في هولندا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الجمعة، تسجيل 112 وفاة، و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36535، والوفيات إلى 4289، إذ ذكر المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ الآن 4289، مؤكدا أنه يشمل فقط الحالات المسجلة، وأن الأرقام الفعلية أعلى. وكانت السلطات الهولندية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي تمديد قيود الحجر العام حتى 1 سبتمبر. وأضاف روته، أن تخفيف القيود وإن كان محدودا، إلا أنه ضروري لمنع إعادة تفشي الفيروس، وفقا لروسيا اليوم.
وأعلن رئيس الوزراء مارك روته هذا التمديد على الرغم من ملاحظة انتشار بطيء و"مطمئن" لفيروس كورونا المستجد، ما سيسمح للمدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية بإعادة فتح أبوابها في شهر مايو. في السياق ذاته، كشفت هيئة الصحة الهولندية عن البدء بدراسة تهدف إلى معرفة مدى نجاح جهاز المناعة للأشخاص، الذين أصيبوا
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كورونا في ايطاليا

تخوفات من استغلال المافيا الإيطالية لأزمة كورونا

دعا مدعي عام باليرمو وتورينو جان كارلو كازيللي، إلى التخطيط بشكل عاجل لعملية إعادة البناء لمرحلة ما بعد فيروس كورونا، محذرا من أن المافيا قد "تسبقنا في ذلك"، مؤكدًا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه من الواضح جدا أن هذا الوباء يسبب صدمة مالية، بالإضافة إلى الضرر الذي يلحقه بجودة الحياة وسلامة الناس، صدمة مالية هائلة، وبالتالي فإن الصمود في هذه الحالة يعني توفير مساعدات ضخمة على المستويين الوطني والأوروبي وفي أقرب وقت ممكن. وذلك لما ذكرته موقع روسيا اليوم.
كورونا

أول دولة أوروبية.. التشيك تفتح حدودها رغم أزمة كورونا

أصبحت جمهورية التشيك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتراجع عن القيود المفروضة على سفر المواطنين إلى خارج البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم". وقرر مجلس الوزراء التشيكي، اعتبارا من منتصف الليلة الماضية، رفع الحظر عن سفر المواطنين إلى خارج البلاد لأغراض لا علاقة لها بالعمل، واشترط لعودتهم إلى الوطن خضوعهم لفحص "كوفيد-19" أو للحجر الصحي لمدة 14 يوما. وسمحت الحكومة للمواطنين بعبور حدود البلاد يوميا شريطة خضوعهم لفحص كورونا كل 14 يوما.
شينزو-آبي (3)

اليابان: «أفيجان» سيصنع فارقًا في الحرب ضد فيروس كورونا

أبدى رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، حماسا كبيرا لعقار مضاد للإنفلونزا، اعتبر أنه من المحتمل أن يصنع فارقا في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد الذي يروع العالم، وفق تقرير مطول نشرته وكالة كيودو للأنباء، ونقله موقع "سكاي نيوز عربية". وأوردت الوكالة اليابانية تفاصيل عدة بشأن العقار الياباني الذي تحدث عنه آبي بشكل إيجابي تماما، لكنها أشارت أيضا إلى تحذيرات متخصصين بتوخي الحذر ومراقبة "آثاره الجانبية"، إن وجدت.
كورونا والحجر الصحي (4)

كورونا حول العالم.. مليونين و726 ألف إصابة وتجاوز الوفيات 191 ألف

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726الف و194 صباح اليوم الجمعة.
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كورونا والحجر الصحي (8)

464 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 464 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مقابل 437 أمس الأربعاء، وذلك مع انخفاض الحصيلة اليومية للمصابين الجدد، إذ وصل العدد الإجمالي للوفيات بكورونا في إيطاليا إلى 25549، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة للضحايا في العالم بعد الولايات المتحدة. وأشارت السلطات أن عدد حالات الإصابة المسجلة اليوم بلغ 2646 مقابل 3370. وبلغ إجمالي عدد المصابين 189 ألفا و973 شخصا، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (8)

عدد الوفيات بكورونا في أمريكا يتجاوز 46 ألف حالة

أظهر إحصاء لوكالة أنباء رويترز، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 46 ألفا اليوم الأربعاء، بعد زيادة شبه قياسية في عدد الوفيات المسجل في يوم واحد أمس الثلاثاء، إذ يقول معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، التي غالبا ما يستند إليها البيت الأبيض، إن إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة سيصل إلى 66 ألفا بحلول الرابع من أغسطس، وهو تقدير أعلى من التقدير السابق الذي توقع وفاة 60 ألفا. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 50 ألفا في وقت لاحق هذا الأسبوع، في حال استمرت الوفيات في على هذا النحو.
كورونا والحجر الصحي (10)

إيطاليا تُسجل تراجعا كبيرًا في أعداد الوفيات بكورونا

سجلت السلطات الصحية الإيطالية تراجعا كبيرا في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المعدل 437 حالة جديدة، فيما أعلنت رصد أكبر ارتفاع للمتعافين من المرض، إذ قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في إحصائية جديدة تم نشرها اليوم الأربعاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 437 حالة جديدة، وبلغ مستوى 25085. ويمثل هذا الرقم الأقل من نوعه منذ 19 أبريل، ويشير إلى تراجع كبير لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا خلال الأيام الماضية.
كورونا والحجر الصحي (8)

فرنسا تُسجل 544 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج من كورونا في مستشفيات البلاد انخفض من 30106 إلى 29741 خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ قال المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، إن 544 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاد خلال الفترة نفسها، كاشفًا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في فرنسا ارتفع من 117324 إلى 119151 خلال الساعات الـ 24 الماضية. كانت السلطات الصحية الفرنسية أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 531 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
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