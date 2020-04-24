الصفاقسي: نحاول مع الأهلي لتحديد مصير حسين السيد

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٤ م

حسين السيد

كشف معز المستيري، المتحدث الرسمي باسم نادي الصفاقسي التونسي اليوم الجمعة، عن موقف حسين السيد لاعب الفريق المعار من الأهلي، وذلك بعد أن تنتهي إعارته في يونيو المُقبل. وانتقل حسين السيد إلى صفوف الصفاقسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ليخوض تجربة جديدة بعدما لعب في صفوف نادي الاتفاق السعودي. وصرح المستيري لصحيفة "الشروق التونسية" اليوم، أن إدارة الصفاقسي تناقش في الوقت الحالي العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها تجديد إعارة حسين السيد لاعب الأهلي..

وأكد أن الهيئة الإدارية تفاوض اللاعب من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن تجديد إعارته لموسم آخر. وعلى الجانب الآخر، تحدث المستيري عن ملف جونيور أجاي لاعب الصفاقسي السابق والأهلي الحالي، وقال إن إدارة النادي متعهدة بتسديد ديونها لصالح الأهلي. وكان الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي يطلب فيها استرداد