رياضة

الصفاقسي: نحاول مع الأهلي لتحديد مصير حسين السيد

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٤ م
حسين السيد
حسين السيد
كشف معز المستيري، المتحدث الرسمي باسم نادي الصفاقسي التونسي اليوم الجمعة، عن موقف حسين السيد لاعب الفريق المعار من الأهلي، وذلك بعد أن تنتهي إعارته في يونيو المُقبل. وانتقل حسين السيد إلى صفوف الصفاقسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ليخوض تجربة جديدة بعدما لعب في صفوف نادي الاتفاق السعودي. وصرح المستيري لصحيفة "الشروق التونسية" اليوم، أن إدارة الصفاقسي تناقش في الوقت الحالي العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها تجديد إعارة حسين السيد لاعب الأهلي..
وأكد أن الهيئة الإدارية تفاوض اللاعب من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن تجديد إعارته لموسم آخر. وعلى الجانب الآخر، تحدث المستيري عن ملف جونيور أجاي لاعب الصفاقسي السابق والأهلي الحالي، وقال إن إدارة النادي متعهدة بتسديد ديونها لصالح الأهلي. وكان الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي يطلب فيها استرداد
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عصام الحضري

عصام الحضري: لم أرحل عن الأهلي بسبب المال

رفض عصام الحضري ، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، اتهامه بأنه باع النادي الأهلي بالمال، بعد هروبه في فبراير 2008 إلى سيون السويسري. وقال الحضري، إنه لم يرحل عن الأهلي بسبب المال وان المال لا يعيب اللاعب، لافتا إلى أن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق والبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني، كانا وراء رحيله. وتابع: "جوزيه مدرب عالمي أحترمه وأقدر تاريخه، ولكنني تعرضت لمعاملة سيئة، والإدارة رفضت تحقيق حلمي بالاحتراف في أوروبا دون سبب، وسحبوا مني شارة القيادة، وتعاقدوا مع نادر السيد لإجباري على البقاء بديلا، وهو ما لم يحدث؛ بسبب تألقي".
مازيمبى

مازيمبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع موليكا

أصدر نادي تي بي مازيمبي الكونغولي بيانًا رسميًا، نفى من خلاله وجود أي اتصالات مع الأهلي بشأن مهاجمه الشاب جاكسون موليكا، إذ قال مازيمبي في البيان الذي أصدره اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي: "اللاعب نفسه لا يعلم السبب وراء ما تم نشره من وسائل إعلام مصرية، وتداولته المواقع الإجبارية الكونغولية"، موضحا: "كل هذه التصريحات المنشورة من جانب المواقع والمدونات غير صحيحة ولم تصدر عني، فأنا لم أجر أي حوارات لأي وسيلة إعلامية حول الرحيل في نهاية الموسم عن مازيمبي، الذي أرتبط معه بعقد حتى الآن."
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

ماذا سيفعل الأهلي في أزمة الأجانب مع اتحاد الكرة؟

يعيش مسؤولو النادي الأهلي، حالة من الارتباك الشديد خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة اللاعبين الأجانب، وتمسك المسؤولون في اتحاد الكرة ببنود اللائحة التي تم إرسالها للأندية قبل بداية الموسم الحالي. اتحاد الكرة أرسل للأندية الدوري الممتاز لائحته بخصوص قيد اللاعبين الأجانب، إذ نصت اللائحة على تقليص عدد الأجانب لثلاثة لاعبين من بداية الموسم المُقبل، الأمر الذي رفضه العديد من الأندية وعلى رأسها الأهلي.
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مازيمبى

مازيمبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع موليكا

أصدر نادي تي بي مازيمبي الكونغولي بيانًا رسميًا، نفى من خلاله وجود أي اتصالات مع الأهلي بشأن مهاجمه الشاب جاكسون موليكا، إذ قال مازيمبي في البيان الذي أصدره اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي: "اللاعب نفسه لا يعلم السبب وراء ما تم نشره من وسائل إعلام مصرية، وتداولته المواقع الإجبارية الكونغولية"، موضحا: "كل هذه التصريحات المنشورة من جانب المواقع والمدونات غير صحيحة ولم تصدر عني، فأنا لم أجر أي حوارات لأي وسيلة إعلامية حول الرحيل في نهاية الموسم عن مازيمبي، الذي أرتبط معه بعقد حتى الآن."
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

ماذا سيفعل الأهلي في أزمة الأجانب مع اتحاد الكرة؟

يعيش مسؤولو النادي الأهلي، حالة من الارتباك الشديد خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة اللاعبين الأجانب، وتمسك المسؤولون في اتحاد الكرة ببنود اللائحة التي تم إرسالها للأندية قبل بداية الموسم الحالي. اتحاد الكرة أرسل للأندية الدوري الممتاز لائحته بخصوص قيد اللاعبين الأجانب، إذ نصت اللائحة على تقليص عدد الأجانب لثلاثة لاعبين من بداية الموسم المُقبل، الأمر الذي رفضه العديد من الأندية وعلى رأسها الأهلي.
رينيه فايلر

نجم الزمالك يقارن بين فايلر وكارتيرون

قارن محمد أبو العلا لاعب فريق الكرة بالزمالك الأسبق، بين رينيه فايلر مدرب فريق الكرة بالأهلي ونظيره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، وقال محمد أبو العلا في تصريحات إذاعية عبر آثير أون سبورت إف إم: "نجاح فايلر كان في إدارته للمجموعة والسيطرة عليها وتجهيز جميع اللاعبين وعدم الشعور بفارق حال غياب أي من النجوم كما حدث أثناء إصابة رمضان صبحي أو حسين الشحات". وتابع: "فايلر تواجد في نادٍ مستقر وفائز ببطولة الدوري الموسم الماضي، وجعل جميع اللاعبين متساويين في الجاهزية، كما أنه حقق رقما مميزا في الدوري بالفوز في 16 مباراة متتالية".
شريف-إكرامي

إكرامي: اتخذت قرار الرحيل بسبب إدارة الأهلي

قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات مع برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، إن قرار رحيله عن القلعة الحمراء هو الأصعب خلال مسيرته داخل الملاعب على مدار حياته، وأنه شعر بعدم تقدير من الإدارة بسبب تأخر المفاوضات معه بشأن التجديد، ما دفعه لاتخاذ قرار مبكر بالرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري، موضحا: "تأخر المفاوضات معي ليس السبب الوحيد الذي دفعني للرحيل، لكن أريد أن أشارك في المباريات أيضا، وفكرت كثيرا حتى علمت جيدا أن مشاركتي مع الأهلي ستكون صعبة في ظل تألق محمد الشناوي".
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