الدجال استغل شقيقتهم فضربوه حتى مات وألقوه في الترعة

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٥ م

أرشيقية

تعاني من مشكلات في حياتها، وتشعر أنها غير سعيدة أو مستقرة، وبدلًا من إيجاد حلول عملية، باعت عقلها للوهم، ولجأت إلى دجال مشعوذ، فما كان منه إلا أن استغلها، واستخدم مستحضراته المشبوهة في تخديرها والاعتداء الجنسي عليها، وبمرور الوقت انكشفت جريمته وأفصحت ضحيته لأشقائها، فاجتمع ثلاثة منهم على قتل الدجال، ثم كبلوا جسده وربطوه بالحجارة، وألقوه بترعة الرياح الناصري، أمام قرية الإيمان التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وفور عثور الأهالي على الجثة أبلغوا الشرطة، ونقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي.

التحريات كشفت أن القتيل يُدعى "عبدالجواد. م. ط "، مقيم بقرية صلاح الدين التابعة لدائرة مركز شرطة بدر، وتوصلوا إلى المتهمين الثلاثة، "ا. س. ع. ع"،32 سنة، و"م س ع ع"، 28 سنة، و " ر س ع ع"، 26، وذلك لممارسة المجني عليه الدجل والشعوذة واستخدام مواد مخدرة للاعتداء الجنسي على شقيقتهم. بتقنين الإجراءات تمكنت