الدجال استغل شقيقتهم فضربوه حتى مات وألقوه في الترعة
٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٥ م
أرشيقية
تعاني من مشكلات في حياتها، وتشعر أنها غير سعيدة أو مستقرة، وبدلًا من إيجاد حلول عملية، باعت عقلها للوهم، ولجأت إلى دجال مشعوذ، فما كان منه إلا أن استغلها، واستخدم مستحضراته المشبوهة في تخديرها والاعتداء الجنسي عليها، وبمرور الوقت انكشفت جريمته وأفصحت ضحيته لأشقائها، فاجتمع ثلاثة منهم على قتل الدجال، ثم كبلوا جسده وربطوه بالحجارة، وألقوه بترعة الرياح الناصري، أمام قرية الإيمان التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وفور عثور الأهالي على الجثة أبلغوا الشرطة، ونقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي.
التحريات
كشفت أن القتيل يُدعى "عبدالجواد. م. ط "، مقيم بقرية صلاح الدين التابعة لدائرة مركز شرطة بدر، وتوصلوا إلى
المتهمين الثلاثة، "ا. س. ع. ع"،32 سنة، و"م س ع ع"، 28 سنة، و
" ر س ع ع"، 26، وذلك
لممارسة المجني عليه الدجل والشعوذة واستخدام مواد مخدرة للاعتداء الجنسي على شقيقتهم.
بتقنين
الإجراءات تمكنت
التحريات
كشفت أن القتيل يُدعى "عبدالجواد. م. ط "، مقيم بقرية صلاح الدين التابعة لدائرة مركز شرطة بدر، وتوصلوا إلى
المتهمين الثلاثة، "ا. س. ع. ع"،32 سنة، و"م س ع ع"، 28 سنة، و
" ر س ع ع"، 26، وذلك
لممارسة المجني عليه الدجل والشعوذة واستخدام مواد مخدرة للاعتداء الجنسي على شقيقتهم.
بتقنين
الإجراءات تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين وبمواجهتهم
اعترفوا بقيامهم باستدراج المجني عليه وتوثيقه وحجزة
لمدة أربعة أيام مع ضربة حتى فارق الحياه ثم قاموا بحمله والقيام بربطه بثقل خرساني
"طوب" في جسده، وألقوه في الرياح الناصري.
بالعرض
على النيابة العامة قرر المستشار أحمد رضوان رئيس نيابة كوم حمادة، تحت إشراف المستشار
أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.