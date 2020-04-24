جريمة

الدجال استغل شقيقتهم فضربوه حتى مات وألقوه في الترعة

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٥ م
أرشيقية
أرشيقية
تعاني من مشكلات في حياتها، وتشعر أنها غير سعيدة أو مستقرة، وبدلًا من إيجاد حلول عملية، باعت عقلها للوهم، ولجأت إلى دجال مشعوذ، فما كان منه إلا أن استغلها، واستخدم مستحضراته المشبوهة في تخديرها والاعتداء الجنسي عليها، وبمرور الوقت انكشفت جريمته وأفصحت ضحيته لأشقائها، فاجتمع ثلاثة منهم على قتل الدجال، ثم كبلوا جسده وربطوه بالحجارة، وألقوه بترعة الرياح الناصري، أمام قرية الإيمان التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وفور عثور الأهالي على الجثة أبلغوا الشرطة، ونقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي.
التحريات كشفت أن القتيل يُدعى "عبدالجواد. م. ط "، مقيم بقرية صلاح الدين التابعة لدائرة مركز شرطة بدر، وتوصلوا إلى المتهمين الثلاثة، "ا. س. ع. ع"،32 سنة، و"م س ع ع"، 28 سنة، و " ر س ع ع"، 26، وذلك لممارسة المجني عليه الدجل والشعوذة واستخدام مواد مخدرة للاعتداء الجنسي على شقيقتهم. بتقنين الإجراءات تمكنت
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كمين-أمني

«من الغربية لرمسيس».. سر دورية أمنية كشفت واقعة سرقة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال لستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة، وذلك من خلال تفعيل دور الدوريات الأمنية التي تساهد بشكل كبير في الحد من حوادث سرقة المارة بالطريق العام أو متعلقات السيارات بأسلوب المغافلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووفقا لاستراتيجية الوزارة الرامية في أحد محاورها إلى تطبيق خطة الانتشار الأمني وتحقيق مبدأ الردع العام.
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لمدة أسبوع.. تخفيض 30% على السلع بمبادرة «كلنا واحد»

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد) والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًا من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.
قوات-الشرطة (4)

مهمة 7 إدارات نوعية لفرض السيطرة الأمنية بالجمهورية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
رشوة

محضر وآثار مزعومة.. حيلة موظفين للحصول على رشوة

بلاغ ورد لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص بطلب موظفين مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده بزعم وجود العقار ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمنطقة أثرية، قاد أجهزة الأمن إلى المشكو في حقهما في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، إذ أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوه واستغلال النفوذ صحة البلاغ واستغلالهما موقعهما الوظيفى في الإيقاع بالمواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
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جثة- ارشفيفة

مقتل شاب بطلق ناري فى الهرم.. وجهود لكشف هوية المتهم

أمرت النيابة العامة، بتشريح جثمان شاب لقي مصرعه بطلق ناري في نطاق قسم شرطة الهرم، وذلك للتحقق من سبب الوفاة وتوقيت حدوثها، وبيان نوع السلاح الناري وعيار الطلقات المستخدمة في الجريمة، مع التصريح بالدفن عقب انتهاء خبراء الطب الشرعي من تأدية عملهم، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بالفحص والتحري لبيان هوية القاتل، ودوافعه لارتكاب الجريمة، وسرعة القبض عليه للتحقيق معه باتهامات القتل العمد وحيازة سلاح ناري وحيازة ذخيرة لذات السلاح، علاوة على استدعاء شهود العيان إلى سراي النيابة لسماع إفادتهم.
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عمال يكتشفون جثة مسن فيومي برمال أسوان الجديدة

عثر عددًا من العمال، خلال متابعة أعمالهم فى مشروع بمدينة أسوان الجديدة، قرب سور فرع جامعة أسوان، على جثة رجل مسن، مدفونة في طبقة سطحية من الرمال، بما يشير إلى جريمة قتل المجني عليه والتخلص من جثته بدفنها في ذلك المكان دون علم أهله، وعلى الفور أبلغ العمال رجال الشرطة، الذين حضروا وأجروا معاينة، واستدعوا سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، كما تحصل رجال الشرطة على إفادة شهود العيان وظروف عثورهم على الجثة، ونشر قسم شرطة أسوان الجديدة، مواصفات القتيل في كافة الأقسام، لمضاهاتها بمحاضر المتغيبين، للتوصل إلى هوية المجني عليه.
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وجدوا الطفلة مذبوحة على السطح.. جريمة في الشرقية

اختفت طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات، وأخذت الأم تبحث عن صغيرتها في كل أرجاء المنزل، وظنت أن الصغيرة خرجت للعب، أو صعدت على سطح العقار للسبب ذاته، وبصعود الأم إلى السطح أفزعها مشهد جثة صغيرتها أمامها، مذبوحة من العنق والدماء تكسو جسدها النحيل، وأخذت الأم تصرخ صراخًا جنونيًّا، بينما تحتضن جثة طفلتها الساكنة تمامًا، جراء قتلها منذ وقت ليس بالقصير، وتجمع أهالي قرية عرب زيدان التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، على صراخ الأم، وبادروا بإبلاغ الشرطة والإسعاف، إذ نقل المسعفون الجثة إلى المشرحة.
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الضربة القاتلة.. كواليس جريمة «ولاد العم» في إمبابة

منذ فترة قصيرة، خضع شاب ثلاثيني لعملية جراحية دقيقة في المخ، خارت معها قواه بعض الشئ، تحسن بطئ في حالته الصحية فقد معه القدرة على مواجهة صعاب الحياة، وجاءت الطامة الكبرى بتجدد خلاف قديم بينه وبين جيرانه (شقيقان) استعانا بنجل عمهما، وقعت مشادة كلامية حادة، تراشق خلالها الطرفان بالألفاظ حتى تطورت الأمور إلى مشاجرة، اعتدى خلاله الثلاثة على الشاب المريض بالضرب، وأمسك أحدهم بحجرٍ مسددا ضربة قوية له أصابت رأسه ليفارق بعدها الحياة متأثرا بإصابته بنزيف داخلي في المخ.
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