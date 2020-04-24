الداخلية للمترددين على وحدات المرور: «البسوا كمامة»

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٠ م

وحدة تراخيص المرور

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية عن شرط أساسي للسماح بدخول وحدات المرور، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية للتردد على وحدات المرور فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 26 الجارى، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، في الوقت الذي أكد مصدر أمني مسؤول فتح أبواب إدارات المرور للجمهور تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف قيود الحظر.

ويأتي قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء -الذي أعلنه أمس الخميس في مؤتمر صحفي- بتخفيف قيود الحظر وفتح وحدات ترخيص المرور على مستوى الجمهورية بعد شهر من الإغلاق. وأشار المصدر الأمني أن وحدات التراخيص على مستوى الجمهورية ستباشر عملها ابتداء من صباح الغد؛ لترخيص السيارات الجديدة "الزيرو" فقط،