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«خلال 24 ساعة».. 761 إصابة جديدة بكورونا في قطر

تحرير:خالد وربي ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٤ م
كورونا
كورونا
شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في قطر خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية 761 إصابة جديدة. وأكدت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ بذلك 8525 إصابة بما فيها 7706 حالة نشطة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال اليوم الأخير، ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء عند مستوى 10 وفيات.
وتماثل 59 مريضا للشفاء من كورونا خلال اليوم الأخير، وأصبح مجموع المتعافين 809 أشخاص، إذ خضع 2431 شخصا لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة، وتجاوز العدد الإجمالي 75.8 ألف شخصا. في السياق ذاته أصدرت الحكومة القطرية، جملة من القرارات المرتبطة بشهر رمضان والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت
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مراكز الفحص منتشرة في الإمارات - كورونا

شرطة الإمارات تستخدم التكنولوجيا الذكية في مكافحة كورونا

تستخدم قوات الشرطة في الإمارات العربية المتحدة خوذات ذكية يمكنها قياس درجة حرارة مئات الأشخاص كل دقيقة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. ويمكن لهذه الخوذات، التي تحتاج لوقت أقل ومسافة أقصر من أجهزة قياس الحرارة التقليدية، قياس درجة الحرارة من على بعد خمسة أمتار وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة. وتصدر الخوذة إنذارا في حالة رصد شخص مصاب بالحمى.
علم السودان

السودان: جلسة التفاوض القادمة حاسمة للقضايا العالقة

أعلنت الوساطة الجنوبية لسلام السودان بجوبا، أن يوم الأحد المقبل، سيكون يوما حاسما في ما يخص بالقضايا العالقة في مسار دارفور على أن تبقى فقط قضية الترتيبات الأمنية، إذ قال عضو لجنة الوساطة ضيو مطوك: «جلسة اليوم كانت مهمة لمسار دارفور، وتداولنا خلالها القضايا العالقة وهي مصنفة تحت ثلاث مجموعات منها قضيتان مهمتان مرتبطتان بالوثيقة الدستورية والتي تتمثل في المادة 21، والتي تنص على عدم مشاركة الذين كانوا في الفترة الانتقالية في الانتخابات القادمة»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس كورونا

تونس تُعلن إصابة عدد من سفرائها في الخارج بكورونا

أعلن وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة بالبرلمان، عن إصابة عدد من السفراء التونسيين بالخارج بفيروس كورونا، مؤكدًا على غياب التغطية الصحية للدبلوماسيين في الخارج، منوها إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة، بحسب ما ذكرت وكالة "شمس" الإخبارية التونسية. وأوضح وزير الخارجية نور الدين الري، أن عددًا من نواب البرلمان عمدوا إلى تجريح بعض السفراء والقناصل وذكرهم بالاسم، مشيرا إلى وجود أشكال في تونس يتعلق بالمزايدات السياسية طبقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
الكمامات (5)

من الكمامات إلى الفراولة.. ترشيد استخدام الموارد في مستشفى بأبوظبي

تتدلى عشرات من كمامات (إن-95) على حبل في غرفة مستشفى في أبوظبي لتطهيرها حتى يتسنى للفريق الطبي إعادة استخدامها في حالة حدوث نقص بسبب فيروس كورونا المستجد. وبدأ مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي هذا الشهر في تعقيم كمامات (إن-95) بالأشعة فوق البنفسجية، وهي طريقة تستخدمها المستشفيات الأخرى لزيادة الاستخدام لأكثر من مرة واحدة.
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المسجد-الأقصى (1)

تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بفلسطين، اليوم الخميس، إنه تقرر استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفا في بيان له مساء اليوم، أنه قرر ‏وهو تعتصره الحرقة والألم ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تماشيا مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات كورونا في أمريكا تقترب من الـ30 ألفا

أكد إحصاء أعدته وكالة أنباء "رويترز"، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا، اقترب من 30 ألفا اليوم الأربعاء، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد الوفيات اليومية. وطبقا لـ "رويترز"، فقد سجلت الولايات المتحدة 2364 حالة وفاة أمس الثلاثاء، وهو ما يفوق بكثير عدد وفيات 10 أبريل الذي بلغ 2069. وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء 29751 بزيادة 1305 مع عدم إعلان الكثير من الولايات وفياتها بعد، فيما تجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفا وفي العالم مليوني حالة.
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33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 33 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل عينات من مسحات أخذت من 722 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 780 حالة مؤكدة، من أصل 13137 تحليلا، إذ قالت الوزارة إنها سجلت وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 35 حالة، مضيفه أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة، موضحة أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، وفقا لروسيا اليوم.
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شفاء 15 حالة مصابة بفيروس كورونا في الأردن

قال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، إن بلاده سجلت أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الأردن إلى 401. وأشار وزير الصحة الأردني، نقلًا عن وكالة الانباء الأردنية «بترا»، مساء اليوم الأربعاء، إلى خروج 15 حالة شفاء من مستشفيات العزل اليوم، لافتًا إلى أنه لأول مرّة تم إجراء مجموعة 2500 فحص كورونا خلال يوم واحد. كان وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن المملكة ستعلن حظرا شاملا لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الجمعة.
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