جريمة

«الحقوا ابني».. كيف استجابت الشرطة لطلب متحدي إعاقة؟

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٣ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
في استجابة فورية لطلب أحد المواطنين بنقل نجله للمستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة له، وجه مدير أمن القاهرة مأمورية لنقله والتنسيق مع المستشفى لإجراء العملية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد بلاغًا تلقاه مشرف غرفة عمليات النجدة من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة عين شمس طلب مساعدته في تدبير مكان لنجله "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بإحدى المستشفيات، نظرا لتطلب حالته إجراء عملية جراحية عاجلة له.
على الفور انتقلت قوة أمنية صحبة أحد ضباط إدارة حقوق الإنسان بالمديرية إلى مكان البلاغ، وتم التنسيق لنقل المريض إلى إحدى المستشفيات الحكومية وإنهاء إجراءات حجزه بها وإجراء العملية له. ووجه المواطن الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لطلبه ونقل نجله للمستشفى لإجراء العملية الجراحية له. وفي لفتة إنسانية
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كمين-أمني

«من الغربية لرمسيس».. سر دورية أمنية كشفت واقعة سرقة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال لستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة، وذلك من خلال تفعيل دور الدوريات الأمنية التي تساهد بشكل كبير في الحد من حوادث سرقة المارة بالطريق العام أو متعلقات السيارات بأسلوب المغافلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووفقا لاستراتيجية الوزارة الرامية في أحد محاورها إلى تطبيق خطة الانتشار الأمني وتحقيق مبدأ الردع العام.
كلنا-واحد (2)

لمدة أسبوع.. تخفيض 30% على السلع بمبادرة «كلنا واحد»

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد) والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًا من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.
قوات-الشرطة (4)

مهمة 7 إدارات نوعية لفرض السيطرة الأمنية بالجمهورية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
رشوة

محضر وآثار مزعومة.. حيلة موظفين للحصول على رشوة

بلاغ ورد لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص بطلب موظفين مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده بزعم وجود العقار ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمنطقة أثرية، قاد أجهزة الأمن إلى المشكو في حقهما في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، إذ أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوه واستغلال النفوذ صحة البلاغ واستغلالهما موقعهما الوظيفى في الإيقاع بالمواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
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كلنا-واحد (1)

«أمان» و«كلنا واحد» هدية الداخلية للمواطنين في رمضان

اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد" -حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم- للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ جهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي انتقلت للأماكن النائية بكل المحافظات، من خلال التنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا".
حملة-امنية

5 دقائق مصورة تلخص جهود الداخلية في شهر

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، إذ وجهت القوات حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
قوات الشرطة - أرشيفية

حملات الـ24 ساعة توقع 18 بلطجيا و11 سائقا مسطولا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أولها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، إذ أمكن ضبط 141 قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية- 24 بندقية خرطوش- 13 طبنجة- 95 فردا محلي الصنع) بحوزة 119 متهما.
مستشفى-الشرطة

مستشفى الشرطة توقع الكشف على 20 حالة بالمجان

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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