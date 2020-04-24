«الحقوا ابني».. كيف استجابت الشرطة لطلب متحدي إعاقة؟

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٣ م

وزارة الداخلية

في استجابة فورية لطلب أحد المواطنين بنقل نجله للمستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة له، وجه مدير أمن القاهرة مأمورية لنقله والتنسيق مع المستشفى لإجراء العملية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد بلاغًا تلقاه مشرف غرفة عمليات النجدة من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة عين شمس طلب مساعدته في تدبير مكان لنجله "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بإحدى المستشفيات، نظرا لتطلب حالته إجراء عملية جراحية عاجلة له.

على الفور انتقلت قوة أمنية صحبة أحد ضباط إدارة حقوق الإنسان بالمديرية إلى مكان البلاغ، وتم التنسيق لنقل المريض إلى إحدى المستشفيات الحكومية وإنهاء إجراءات حجزه بها وإجراء العملية له. ووجه المواطن الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لطلبه ونقل نجله للمستشفى لإجراء العملية الجراحية له. وفي لفتة إنسانية