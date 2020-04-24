تخوفات من استغلال المافيا الإيطالية لأزمة كورونا

تحرير:خالد وربي ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١١ م

كورونا

دعا مدعي عام باليرمو وتورينو جان كارلو كازيللي، إلى التخطيط بشكل عاجل لعملية إعادة البناء لمرحلة ما بعد فيروس كورونا، محذرا من أن المافيا قد "تسبقنا في ذلك"، مؤكدًا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه من الواضح جدا أن هذا الوباء يسبب صدمة مالية، بالإضافة إلى الضرر الذي يلحقه بجودة الحياة وسلامة الناس، صدمة مالية هائلة، وبالتالي فإن الصمود في هذه الحالة يعني توفير مساعدات ضخمة على المستويين الوطني والأوروبي وفي أقرب وقت ممكن. وذلك لما ذكرته موقع روسيا اليوم.

وأوضح كازيللي أنه من المرجح أن الأنشطة العديدة التي ستركع على ركبتيها جراء الإقفال بسبب تفشي الوباء، تجلعها فترة التوقف هذه تركع على ركبتيها، جراء انتشار الوباء، تجازف بالإغلاق عاجلا أم آجلا، مؤكدا أن هذا الأمر يفسح فرصا جديدة للميل إلى النهب، وهو ما تبرع فيه المافيا. وأشار أن موقفا كئيبا أصلا كهذا،