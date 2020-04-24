جريمة

محضر وآثار مزعومة.. حيلة موظفين للحصول على رشوة

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢١ م
رشوة - تعبيرية
رشوة - تعبيرية
بلاغ ورد لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص بطلب موظفين مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده بزعم وجود العقار ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمنطقة أثرية، قاد أجهزة الأمن إلى المشكو في حقهما في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، إذ أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوه واستغلال النفوذ صحة البلاغ واستغلالهما موقعهما الوظيفى في الإيقاع بالمواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
المتهمان يحرران محاضر تعديات على مناطق آثار نطاق حى بولاق أبوالعلا بالقاهرة، واستصدار قرارات إزالة لتلك العقارات بناءً على تلك المحاضر، ثم التفاوض مع مالكى العقارات على إيقاف وإلغاء قرارات الإزالة عقب الحصول منهم على رشوة. الموظف الأول حرر محضرا ضد الشاكى ببناء عقار ملاصقا لمبنى أثرى مخالف لاشتراطات
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كمين-أمني

«من الغربية لرمسيس».. سر دورية أمنية كشفت واقعة سرقة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال لستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة، وذلك من خلال تفعيل دور الدوريات الأمنية التي تساهد بشكل كبير في الحد من حوادث سرقة المارة بالطريق العام أو متعلقات السيارات بأسلوب المغافلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووفقا لاستراتيجية الوزارة الرامية في أحد محاورها إلى تطبيق خطة الانتشار الأمني وتحقيق مبدأ الردع العام.
كلنا-واحد (2)

لمدة أسبوع.. تخفيض 30% على السلع بمبادرة «كلنا واحد»

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد) والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًا من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.
قوات-الشرطة (4)

مهمة 7 إدارات نوعية لفرض السيطرة الأمنية بالجمهورية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
وزارة-الداخلية

«الحقوا ابني».. كيف استجابت الشرطة لطلب متحدي إعاقة؟

في استجابة فورية لطلب أحد المواطنين بنقل نجله للمستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة له، وجه مدير أمن القاهرة مأمورية لنقله والتنسيق مع المستشفى لإجراء العملية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد بلاغًا تلقاه مشرف غرفة عمليات النجدة من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة عين شمس طلب مساعدته في تدبير مكان لنجله "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بإحدى المستشفيات، نظرا لتطلب حالته إجراء عملية جراحية عاجلة له.
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مساعدات

قوافل إنسانية للقرى الأكثر احتياجا بالقاهرة والأقصر

وجهت وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق قوافل إنسانية؛ لتوزيع المساعدات العينية على الأسر والمواطنين بالقرى والأحياء الأكثر احتياجاً بمحافظتى القاهرة والأقصر؛ استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، ومواصلاً للمبادرة الرئاسية "كلنا واحد"، وتم إيفاد عدة قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات بالمجان.
ذهب

«عصابة الطريق».. لغز خطف سلاسل السيدات في القاهرة

عنصران إجراميان، شكلا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المارة بأسلوب الخطف مستخدمين دراجة نارية في تنفيذ جرائمهما، ظنا أن سقوطهما أمر صعب الحدوث، لكن بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، كشف المستور، إذ أشارت السيدة أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة.
مخلفات-طبية (2)

التموين: ضبط 23 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
جثة-فتاة

سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
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