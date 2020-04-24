محضر وآثار مزعومة.. حيلة موظفين للحصول على رشوة

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢١ م

رشوة - تعبيرية

بلاغ ورد لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص بطلب موظفين مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده بزعم وجود العقار ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمنطقة أثرية، قاد أجهزة الأمن إلى المشكو في حقهما في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، إذ أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوه واستغلال النفوذ صحة البلاغ واستغلالهما موقعهما الوظيفى في الإيقاع بالمواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

المتهمان يحرران محاضر تعديات على مناطق آثار نطاق حى بولاق أبوالعلا بالقاهرة، واستصدار قرارات إزالة لتلك العقارات بناءً على تلك المحاضر، ثم التفاوض مع مالكى العقارات على إيقاف وإلغاء قرارات الإزالة عقب الحصول منهم على رشوة. الموظف الأول حرر محضرا ضد الشاكى ببناء عقار ملاصقا لمبنى أثرى مخالف لاشتراطات