جريمة

مهمة 7 إدارات نوعية لفرض السيطرة الأمنية بالجمهورية

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٦ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 956 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة، ضُبط خلالها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية»،
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كمين-أمني

«من الغربية لرمسيس».. سر دورية أمنية كشفت واقعة سرقة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال لستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة، وذلك من خلال تفعيل دور الدوريات الأمنية التي تساهد بشكل كبير في الحد من حوادث سرقة المارة بالطريق العام أو متعلقات السيارات بأسلوب المغافلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووفقا لاستراتيجية الوزارة الرامية في أحد محاورها إلى تطبيق خطة الانتشار الأمني وتحقيق مبدأ الردع العام.
كلنا-واحد (2)

لمدة أسبوع.. تخفيض 30% على السلع بمبادرة «كلنا واحد»

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد) والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًا من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.
رشوة

محضر وآثار مزعومة.. حيلة موظفين للحصول على رشوة

بلاغ ورد لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص بطلب موظفين مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده بزعم وجود العقار ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمنطقة أثرية، قاد أجهزة الأمن إلى المشكو في حقهما في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، إذ أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوه واستغلال النفوذ صحة البلاغ واستغلالهما موقعهما الوظيفى في الإيقاع بالمواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وزارة-الداخلية

«الحقوا ابني».. كيف استجابت الشرطة لطلب متحدي إعاقة؟

في استجابة فورية لطلب أحد المواطنين بنقل نجله للمستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة له، وجه مدير أمن القاهرة مأمورية لنقله والتنسيق مع المستشفى لإجراء العملية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد بلاغًا تلقاه مشرف غرفة عمليات النجدة من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة عين شمس طلب مساعدته في تدبير مكان لنجله "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بإحدى المستشفيات، نظرا لتطلب حالته إجراء عملية جراحية عاجلة له.
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عدادا-كهرباء (2)

شرطة الكهرباء تضبط 9 آلاف قضية سرقة تيار في 24 ساعة

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط 5 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة في حملة أمنية بأسوان

شن جهاز الأمن بمديرية أمن أسوان، حملة لفرض الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها، علاوة على ضبط الجرائم التموينية لمنع استغلال الظروف الراهنة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضبطت القوات 5 متهمين يتاجرون في المواد المخدرة، وكان بحوزتهم أسلحة نارية بقصد البلطجة وفرض السيطرة، ومخدرات بإجمالي 9 كيلوجرامات، علاوة على أسلحة بيضاء، ونفذت قوات الحملة 745 حكما قضائيا، شملت: ضبط 144 حكم حبس جزئي و37 حكم حبس مستأنف و427 حكم غرامات و133 حكم مخالفات.
جمارك-السيارت

أمن المنافذ يحبط قضيتي تهريب وينفذ 111 حكمًا متنوعًا

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه ومديري الأمن بمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها قضيتا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، إذ بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 9 آلاف و800 جنيه.
السيطره علي حريق بمحطة قطار بنها (2)

ظواهر سلبية بالجملة..1041 قضية بالمترو والسكة الحديد

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
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