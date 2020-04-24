مهمة 7 إدارات نوعية لفرض السيطرة الأمنية بالجمهورية

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٦ م

قوات الشرطة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 956 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة، ضُبط خلالها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية»،