مهمة 7 إدارات نوعية لفرض السيطرة الأمنية بالجمهورية
٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٦ م
قوات الشرطة
واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 956 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.
وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة، ضُبط خلالها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية»،
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 956 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.
وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة، ضُبط خلالها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية»، كما أمكن ضبط 10 آلاف و771 قضايا سرقة تيار كهربائي متنوعة، في الوقت الذي أسفرت فيه جهود شرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 247 قضية متنوعة.
جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت عن ضبط 108 قضايا متنوعة، و63 قضايا أموال عامة، بالإضافة إلى قضيتي «مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.