وفيات كورونا في بريطانيا تقترب من 20 ألف ضحية

تحرير:خالد وربي ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣١ م

كورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 684 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 19506 حالات. ومن المرجح أن الحصيلة الحقيقية لضحايا الوباء في المملكة المتحدة قد تكون أكثر بكثير من هذه الأرقام الرسمية لكونها لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات، خاصة في دور رعاية المسنين. وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 5386 إصابة جديدة بالعدوى، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 143464.

في السياق ذاته أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن بلاده ستبقي على إجراءات الحجر والإغلاق حتى تصبح آمنة على الرغم من التكاليف الاقتصادية جراء تداعيات ذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد. وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة: "لن أسمح بإجراء تغييرات غير آمنة.. يجب