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وفيات كورونا في بريطانيا تقترب من 20 ألف ضحية

تحرير:خالد وربي ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣١ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 684 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 19506 حالات. ومن المرجح أن الحصيلة الحقيقية لضحايا الوباء في المملكة المتحدة قد تكون أكثر بكثير من هذه الأرقام الرسمية لكونها لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات، خاصة في دور رعاية المسنين. وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 5386 إصابة جديدة بالعدوى، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 143464.
في السياق ذاته أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن بلاده ستبقي على إجراءات الحجر والإغلاق حتى تصبح آمنة على الرغم من التكاليف الاقتصادية جراء تداعيات ذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد. وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة: "لن أسمح بإجراء تغييرات غير آمنة.. يجب
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كورونا في ايطاليا

تخوفات من استغلال المافيا الإيطالية لأزمة كورونا

دعا مدعي عام باليرمو وتورينو جان كارلو كازيللي، إلى التخطيط بشكل عاجل لعملية إعادة البناء لمرحلة ما بعد فيروس كورونا، محذرا من أن المافيا قد "تسبقنا في ذلك"، مؤكدًا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه من الواضح جدا أن هذا الوباء يسبب صدمة مالية، بالإضافة إلى الضرر الذي يلحقه بجودة الحياة وسلامة الناس، صدمة مالية هائلة، وبالتالي فإن الصمود في هذه الحالة يعني توفير مساعدات ضخمة على المستويين الوطني والأوروبي وفي أقرب وقت ممكن. وذلك لما ذكرته موقع روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (9)

112 وفاة و806 إصابات بكورونا في هولندا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الجمعة، تسجيل 112 وفاة، و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36535، والوفيات إلى 4289، إذ ذكر المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ الآن 4289، مؤكدا أنه يشمل فقط الحالات المسجلة، وأن الأرقام الفعلية أعلى. وكانت السلطات الهولندية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي تمديد قيود الحجر العام حتى 1 سبتمبر. وأضاف روته، أن تخفيف القيود وإن كان محدودا، إلا أنه ضروري لمنع إعادة تفشي الفيروس، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا

أول دولة أوروبية.. التشيك تفتح حدودها رغم أزمة كورونا

أصبحت جمهورية التشيك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتراجع عن القيود المفروضة على سفر المواطنين إلى خارج البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم". وقرر مجلس الوزراء التشيكي، اعتبارا من منتصف الليلة الماضية، رفع الحظر عن سفر المواطنين إلى خارج البلاد لأغراض لا علاقة لها بالعمل، واشترط لعودتهم إلى الوطن خضوعهم لفحص "كوفيد-19" أو للحجر الصحي لمدة 14 يوما. وسمحت الحكومة للمواطنين بعبور حدود البلاد يوميا شريطة خضوعهم لفحص كورونا كل 14 يوما.
شينزو-آبي (3)

اليابان: «أفيجان» سيصنع فارقًا في الحرب ضد فيروس كورونا

أبدى رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، حماسا كبيرا لعقار مضاد للإنفلونزا، اعتبر أنه من المحتمل أن يصنع فارقا في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد الذي يروع العالم، وفق تقرير مطول نشرته وكالة كيودو للأنباء، ونقله موقع "سكاي نيوز عربية". وأوردت الوكالة اليابانية تفاصيل عدة بشأن العقار الياباني الذي تحدث عنه آبي بشكل إيجابي تماما، لكنها أشارت أيضا إلى تحذيرات متخصصين بتوخي الحذر ومراقبة "آثاره الجانبية"، إن وجدت.
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بوريس-جونسون (3)

استقرار حالة رئيس الوزراء البريطاني بالعناية المركزة

كشف وزير الدولة في وزارة الصحة البريطانية إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، قضى ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، قائلا: "إن رئيس الوزراء في حالة مستقرة، تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة (التليجراف) البريطانية. ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه.
فيروس كورونا

283 إصابة وحالة وفاة..ضحايا فيروس كورونا في الإمارات

قالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مضيفه في بيان لها، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بـ283 حالة جديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، مبينة أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض يبلغ 2359 حالة. وتشير البيانات إلى استقرار نسبي لمعدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، حيث سجلت في البلاد الأحد الماضي 294 حالة وأمس الاثنين 277 إصابة جديدة.
فيروس- كورونا (7)

أكبر ارتفاع يومي.. 786 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخر في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بمعدل غير مسبوق بلغ 786 حالة جديدة وسط تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء في بيان لها، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 786 حالة، ليصل إلى نقطة 6159 بعد أن كان عند مستوى 5373 أمس الاثنين، وفقا لروسيا لما ذكرته اليوم.
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السيسي يتمنى الشفاء لبوريس جونسون: يقود بلاده بقوة

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يقول فيه: "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا".
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