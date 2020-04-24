لمدة أسبوع.. تخفيض 30% على السلع بمبادرة «كلنا واحد»

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٧ م

شوادر كلنا واحد

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد) والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًا من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته. ويشارك في المبادرة عددا من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور – أولاد