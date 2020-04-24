جريمة

لمدة أسبوع.. تخفيض 30% على السلع بمبادرة «كلنا واحد»

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٧ م
شوادر كلنا واحد
شوادر كلنا واحد
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد) والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًا من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.
الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته. ويشارك في المبادرة عددا من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور – أولاد
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كمين-أمني

«من الغربية لرمسيس».. سر دورية أمنية كشفت واقعة سرقة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال لستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة، وذلك من خلال تفعيل دور الدوريات الأمنية التي تساهد بشكل كبير في الحد من حوادث سرقة المارة بالطريق العام أو متعلقات السيارات بأسلوب المغافلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووفقا لاستراتيجية الوزارة الرامية في أحد محاورها إلى تطبيق خطة الانتشار الأمني وتحقيق مبدأ الردع العام.
قوات-الشرطة (4)

مهمة 7 إدارات نوعية لفرض السيطرة الأمنية بالجمهورية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
رشوة

محضر وآثار مزعومة.. حيلة موظفين للحصول على رشوة

بلاغ ورد لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص بطلب موظفين مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إلغاء قرار إزالة قاما بإصداره ضده بزعم وجود العقار ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمنطقة أثرية، قاد أجهزة الأمن إلى المشكو في حقهما في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، إذ أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوه واستغلال النفوذ صحة البلاغ واستغلالهما موقعهما الوظيفى في الإيقاع بالمواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وزارة-الداخلية

«الحقوا ابني».. كيف استجابت الشرطة لطلب متحدي إعاقة؟

في استجابة فورية لطلب أحد المواطنين بنقل نجله للمستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة له، وجه مدير أمن القاهرة مأمورية لنقله والتنسيق مع المستشفى لإجراء العملية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد بلاغًا تلقاه مشرف غرفة عمليات النجدة من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة عين شمس طلب مساعدته في تدبير مكان لنجله "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بإحدى المستشفيات، نظرا لتطلب حالته إجراء عملية جراحية عاجلة له.
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كمين-شرطه-في-سيناء

الشرطة تضبط 149 محلا ومطعما خالف أصحابها الحظر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
كلنا-واحد (1)

تفاصيل هدية الداخلية لأهالي 4 محافظات قبل رمضان

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظراً لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ استمراراً لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.
كلنا-واحد (3)

18 سلسلة تجارية و776 فرعا ضمن مبادرة «كلنا واحد»

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، واصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد) والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًا من مطلع الشهر الحالى حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان.
مبادرة-كلنا-واحد-في-الجيزة (1)

الداخلية توجه قوافل الخير في القاهرة والجيزة

استمراراً لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظراً لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
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