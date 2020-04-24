«من الغربية لرمسيس».. سر دورية أمنية كشفت واقعة سرقة

٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٦ م

دورية أمنية

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال لستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة، وذلك من خلال تفعيل دور الدوريات الأمنية التي تساهد بشكل كبير في الحد من حوادث سرقة المارة بالطريق العام أو متعلقات السيارات بأسلوب المغافلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووفقا لاستراتيجية الوزارة الرامية في أحد محاورها إلى تطبيق خطة الانتشار الأمني وتحقيق مبدأ الردع العام.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بميدان رمسيس بدائرة القسم تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية مسجلة، وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن "2 خاتم - سلسلة بدلاية"، 2 هاتف محمول ومبلغ مالي. وبمواجهته عن مصدر