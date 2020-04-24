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«إفتاء الأردن»: فحص فيروس كورونا لا يُبطل الصيام

تحرير:وكالات ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٧ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أكدت دائرة الإفتاء العام في الأردن، اليوم الجمعة، أن فحص فيروس كورونا لا يفطر الصائم، كون أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق، مبينه أن الفحص لا يعتبر من المفطرات، لأن المذهب المالكي يشترط وصول الداخل إلى الجوف، والمذهب الحنفي يشترط استقراره في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران بعملية الفحص. وأشارت إلى أن الصيام لا يبطل بالشك، لذلك من قام بفحص كورونا عليه أن يتم صيامه، ولا شيء عليه، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن المملكة نجحت في المرحلة الأولى من تخطي فيروس كورونا، وأنها شكلت بذلك "نموذجا يحتذى بين العديد من الدول". وقال الرزاز في تصريحات نشرتها رئاسة الوزراء على "فيسبوك"، إن "المرحلة الثانية من مواجهة كورونا، تتطلب تكاتفا شعبيا ورسميا بين مختلف الجهات كما
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أردوغان: لن أسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،إنه لن يسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده، مضيفا: «لن نسمح إطلاقا بتهميش أي فرد من مواطنينا ومعاملته بشكل مختلف بسبب معتقده وهويته». وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا، يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره، متابعًا: «اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر وباء كورونا»، وفقا لسبوتنيك . وأقرّ البرلمان التركي، قانونا يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كورونا.
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«الأمة الجزائري»: قانون الوقاية من التمييز يضع حدًا للفوضى

قال عضو مجلس الأمة الجزائري، النائب عبد الوهاب بن زعيم، إن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات جاء في توقيت هام. وصادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري «الغرفة السفلي في البرلمان»، الأربعاء الماضي، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات. وجرى التصويت في جلسة علنية للمجلس بحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزيرة العلاقات في البرلمان بسمة عزوار، وفقا لسبوتنيك.
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خلال 24 ساعة.. 8 وفيات و120 إصابة بكورونا في الجزائر

? أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 415، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 3127، إذ تُشير الأرقام المُسجلة إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الخميس، الذي سجلت فيه 5 وفيات و97 إصابة جديدة. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة عن تماثل 53 مصابًا بالفيروس للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1408، بحسب روسيا اليوم.
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«خلال 24 ساعة».. 761 إصابة جديدة بكورونا في قطر

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في قطر خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية 761 إصابة جديدة. وأكدت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ بذلك 8525 إصابة بما فيها 7706 حالة نشطة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال اليوم الأخير، ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء عند مستوى 10 وفيات.
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شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

شوقي علام: الصيام يقوي مناعة الإنسان لمواجهة كورونا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المولى عز وجل أوضح رخص الإفطار في القرآن، وهناك رخصة لمن كان مريضا، لافتا أن مجرد الخوف وحده من فيروس كورونا لا يمكن أن يرخص بسببه، ونحن نوضح الحكم الشرعي وكل انسان أمينًا على نفسه، مشيرا أن مريض السكر يفطر في حالة الخطر الشديد. وعن مقولة «في وقت الأوبئة لا جماع أو صيام»، أكد مفتي الجمهورية خلال البرنامج، أن هذه المقولة لا أساس لها من الصحة، لافتًا أنها لم يقل بها أحد ردا على ترديدها في ظل الخوف من فيروس كورونا.
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بسبب كورونا.. الأردن يؤجل زيادات رواتب موظفي الحكومة

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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء تجيز إفطار رمضان للأطباء والتمريض في حالة واحدة

قالت دار الإفتاء، إنه من كان صحيحًا، ولم يصبه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستوفى شروط الصيام، ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم، وجب عليه صوم رمضان، بل هو أولى؛ لأن الصوم يقوي المناعة.
ابراهيم -نجم -مستشار- مفتي -الجمهوريه

مستشار المفتي: السخرية من أهل الابتلاء كبيرة من الكبائر

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