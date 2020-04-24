«إفتاء الأردن»: فحص فيروس كورونا لا يُبطل الصيام

تحرير:وكالات ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٧ م

أكدت دائرة الإفتاء العام في الأردن، اليوم الجمعة، أن فحص فيروس كورونا لا يفطر الصائم، كون أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق، مبينه أن الفحص لا يعتبر من المفطرات، لأن المذهب المالكي يشترط وصول الداخل إلى الجوف، والمذهب الحنفي يشترط استقراره في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران بعملية الفحص. وأشارت إلى أن الصيام لا يبطل بالشك، لذلك من قام بفحص كورونا عليه أن يتم صيامه، ولا شيء عليه، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن المملكة نجحت في المرحلة الأولى من تخطي فيروس كورونا، وأنها شكلت بذلك "نموذجا يحتذى بين العديد من الدول". وقال الرزاز في تصريحات نشرتها رئاسة الوزراء على "فيسبوك"، إن "المرحلة الثانية من مواجهة كورونا، تتطلب تكاتفا شعبيا ورسميا بين مختلف الجهات كما

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن المملكة نجحت في المرحلة الأولى من تخطي فيروس كورونا، وأنها شكلت بذلك "نموذجا يحتذى بين العديد من الدول".



وقال الرزاز في تصريحات نشرتها رئاسة الوزراء على "فيسبوك"، إن "المرحلة الثانية من مواجهة كورونا، تتطلب تكاتفا شعبيا ورسميا بين مختلف الجهات كما حدث في المرحلة الأولى من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء".



وأشار أن اللقاء اليوم مع المحافظين ورؤساء البلديات للتنسيق حول المرحلة الانتقالية الهامة، وتتمثل في الفتح التدريجي في المحافظات ولقطاعات معينة.



وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "أهم شيء أن هناك معايير للصحة والسلامة المهنية يجب توفرها، وهي ليست صعبة التحقيق إلا أنها تتطلب مستوى معين من الوعي، وأن هدف الضمان الاجتماعي توفير مظلة حماية من المخاطر".





