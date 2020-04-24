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خلال 24 ساعة.. 8 وفيات و120 إصابة بكورونا في الجزائر

تحرير:وكالات ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٣ م
كورونا
كورونا
? أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 415، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 3127، إذ تُشير الأرقام المُسجلة إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الخميس، الذي سجلت فيه 5 وفيات و97 إصابة جديدة. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة عن تماثل 53 مصابًا بالفيروس للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1408، بحسب روسيا اليوم.
وأعلنت الجزائر في وقت سابق، تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418.وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء بـ63 حالة، ليصبح عدد المتعافين 846 شخصا.وأكدت الجزائر تسجيل
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أردوغان: لن أسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،إنه لن يسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده، مضيفا: «لن نسمح إطلاقا بتهميش أي فرد من مواطنينا ومعاملته بشكل مختلف بسبب معتقده وهويته». وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا، يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره، متابعًا: «اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر وباء كورونا»، وفقا لسبوتنيك . وأقرّ البرلمان التركي، قانونا يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كورونا.
الجزائر

«الأمة الجزائري»: قانون الوقاية من التمييز يضع حدًا للفوضى

قال عضو مجلس الأمة الجزائري، النائب عبد الوهاب بن زعيم، إن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات جاء في توقيت هام. وصادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري «الغرفة السفلي في البرلمان»، الأربعاء الماضي، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات. وجرى التصويت في جلسة علنية للمجلس بحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزيرة العلاقات في البرلمان بسمة عزوار، وفقا لسبوتنيك.
كورونا والحجر الصحي (2)

«إفتاء الأردن»: فحص فيروس كورونا لا يُبطل الصيام

أكدت دائرة الإفتاء العام في الأردن، اليوم الجمعة، أن فحص فيروس كورونا لا يفطر الصائم، كون أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق، مبينه أن الفحص لا يعتبر من المفطرات، لأن المذهب المالكي يشترط وصول الداخل إلى الجوف، والمذهب الحنفي يشترط استقراره في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران بعملية الفحص. وأشارت إلى أن الصيام لا يبطل بالشك، لذلك من قام بفحص كورونا عليه أن يتم صيامه، ولا شيء عليه، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (10)

«خلال 24 ساعة».. 761 إصابة جديدة بكورونا في قطر

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في قطر خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية 761 إصابة جديدة. وأكدت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ بذلك 8525 إصابة بما فيها 7706 حالة نشطة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال اليوم الأخير، ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء عند مستوى 10 وفيات.
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كورونا والحجر الصحي (9)

16 وفاة و150 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء بـ 63 حالة، ليصبح عدد المتعافين 846 شخصا. وأكدت الجزائر، أمس الخميس، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268.، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (14)

90 إصابة و10 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة، مشيرة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 2160 حالة في 47 ولاية جزائرية، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا 336 شخصا، مؤكدة تعافي 708 أشخاص من الفيروس، وفقا لروسيا اليوم. كان وزير الصحة الجزائري قد قال في وقت سابق، إن الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي، لافتا أن الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها.
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87 إصابة و13 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلوغ إجمالي الإصابات 2070 حالة، في 47 ولاية، مشيرة أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد إلى 326، فيما إجمالي حالات الشفاء وصل اليوم إلى 691، وفقا لروسيا اليوم. كان وزير الصحة الجزائري قد قال في وقت سابق، إن الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي، لافتا أن الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها، مشيرا أن بلاده تحتوي على مخزون يقدر بأكثر من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
كورونا

69 إصابة و20 حالة وفاة.. ضحايا كورونا بالجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1983، لافته أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة، أما إجمالي حالات الشفاء فقد بلغ 601. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الأطباء ممن قضوا شهرين في مواجهة تفشي فيروس كورونا، سيستفيدون من احتساب عام خبرة في سنوات التقاعد، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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