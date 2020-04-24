«الأمة الجزائري»: قانون الوقاية من التمييز يضع حدًا للفوضى

تحرير:وكالات ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ م

الجزائر

قال عضو مجلس الأمة الجزائري، النائب عبد الوهاب بن زعيم، إن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات جاء في توقيت هام. وصادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري «الغرفة السفلي في البرلمان»، الأربعاء الماضي، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات. وجرى التصويت في جلسة علنية للمجلس بحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزيرة العلاقات في البرلمان بسمة عزوار، وفقا لسبوتنيك.

وأضاف بن زعيم: «بالنسبة لنا جاء القانون في وقته ليضع حدًا للفوضى، وينظم العلاقات بين الناس»، متابعا: «إننا في الحقيقة لم نستطع أخلقة المعاملات بين الناس، فلا بد من تقنينها بقوانين ضابطة للمجتمع، خاصة في شقه الاجتماعي، وتجريم السب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا بد للدولة أن تكيف قوانينها

وأضاف بن زعيم: «بالنسبة لنا جاء القانون في وقته ليضع حدًا للفوضى، وينظم العلاقات بين الناس»، متابعا: «إننا في الحقيقة لم نستطع أخلقة المعاملات بين الناس، فلا بد من تقنينها بقوانين ضابطة للمجتمع، خاصة في شقه الاجتماعي، وتجريم السب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا بد للدولة أن تكيف قوانينها حسب تطور المجتمع».



وفي كلمته الختامية عقب التصويت، أكد وزير العدل حافظ الأختام أن النصين يكتسبان طابعا استعجاليا في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن المصادقة على القانونين يعزز منظومتنا التشريعية ويثريها بأحكام قانونية من شأنها أن تضمن وتعزز حماية المجتمع والأمن والنظام والصحة العموميين.



واعتبر ذات المسؤول بأن أحكام النص المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما سيكون له الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية في بلادنا وسيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.



