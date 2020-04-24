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للعام الـ4 على التوالي.. مسلسل «الأزهر» ينافس من جديد في رمضان

تحرير:محمد فتحي ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ م
الأزهر_أرشيفية
الأزهر_أرشيفية
انطلقت اليوم أولى حلقات الجزء الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «الأزهر»، والذي يعرض طوال أيام شهر رمضان، على قناة «on tv» الساعة 12:40 ظهرا، بالإضافة إلى عدد من القنوات الأخرى، وذلك بعد أن حققت الأجزاء الثلاثة الأولى منه، خلال الأعوام السابقة، نجاحا كبيرا، جعله يتربع على قمة مسلسلات الرسوم المتحركة في رمضان. يهدف مسلسل «الأزهر» إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر جامع وجامعة، من خلال عرض التاريخ العلمي والوطني للأزهر الشريف منذ تأسيسه وحتى الآن، حيث يتعرض في كل جزء لحقبة تاريخية معينة، ودور الأزهر خلالها، بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الفترة المعاصرة
كما يهدف مسلسل «الأزهر» إلى إبراز دور الأزهر في محاربة الجهل وانتشار الخرافات والأحاديث الموضوعة والعنصرية والتنمر والعنف.ويتناول المسلسل خلال الجزء الرابع تاريخ الأزهر الشريف في عهد الدولة العثمانية، حيث تدور أحداثه حول الشيخ سليمان المصري، الذي يدرس العلوم العقلية بين جنبات الأزهر الشريف، وأثناء استقباله
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احمد-العوضى-من-مسلسل-ياسر-جلال

«بكرا هتبدأ المعركة».. أحمد العوضي يروج لـ«الاختيار»

نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، من كواليس مسلسل «الاختيار» عبر «إنستجرام»، قائلا: «بكرا هتبدا المعركة». وتعرض أولى حلقات مسلسل «الاختيار» غدا الجمعة على قناة ON في الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل على ON دراما، إذ تدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي، بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي.
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مؤلف «الاختيار» يوجه رسالة للشهيد أحمد المنسي

وجه المؤلف باهر دويدار، مؤلف مسلسل "الاختيار"، رسالة للشهيد أحمد المنسي على حسابه عبر فيسبوك، قائلا: «الأخ العزيز أحمد منسي، ها قد وصلنا لنهاية رحلتنا التي امتدت لأحد عشر شهرًا، عرفتك فيها ولم تعرفني وسافرت فيها خلال رحلة حياتك القصيرة المبهرة رغم أنني لم أعش معك فيها، ولو للحظة واحدة ولعلها يا سيدي تكون المرة الأولى التي أشعر فيها بمثل هذا الحزن لانتهائي من عمل ما"، متابعًا: "حالة من ألم الفراق الغير مفهوم وحالة من الفراغ الذي يبحث عمن يملؤه جعلتني أخيرا أتفهم ما صادفته مع كل من عرفك من حنين غريب وارتباط أغرب وفقد لا يجد ما يعوضه".
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مات بظروف غامضة.. ذكرى رحيل أشهر تاجر مخدرات في السينما

ساعدته ملامحه ونظرته الحادة على تجسيد أدوار الشر بسهولة، ليصبح واحدا من أشهر تجار المخدرات في السينما، المصرية هو "عبده القماش" الذي يدخل في صراع مع ضابط المباحث "وحيد" الذي يحاول القبض عليه متلبسا بالمخدرات في فيلم "النمر والأنثى"، وهو "المعلم زينهم" الذي يتنافس مع "حمدان" على الزواج من "أفكار" في فيلم "المدبح"، يجعلك تقف مبهورا بأداءه وكأن شخصية "السنباطي" في مسلسل "عصفور النار" حقيقية، من شدة اتقانه لكل تفاصيلها بدءا من اللهجة وحتى اختياره لملابسها من جلباب وفوقه جاكيت طويل أسود وطاقية وكأنه ولد فلاحا.
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أنت أقوى

طرح أوبريت «أنت أقوى».. وظهور عدد كبير من الفنانين

تم طرح أوبريت "أنت أقوى"، اليوم الأحد، وذلك تضامنا مع الإنسانية، في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضم الأوبريت نخبة من نجوم مصر والوطن العربي وهم: محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة، صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، وشهد الأوبريت ظهور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، ليلى علوي، لبلبة، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، درة، أكرم حسني، خالد أنور، هنادي مهنا، السيناريست تامر حبيب، مدحت العدل، الإعلامية إنجي علي.
هاني-شاكر

«دعمًا للأطباء».. هاني شاكر يطرح أغنية الجيش الأبيض

طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أغنية «الجيش الأبيض»، تقديرا لدور الأطباء والعاملين في المجال الطبي والصحي، لمواجهته وباء فيروس كورونا المستجد. الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدي، توزيع ياسر ماجد، ومن إخراج هنا حافظ. ومن المقرر أن يبث حفل للفنان هاني شاكر الليلة في الساعة التاسعة مساء، بمناسبة عيد الربيع على القناة الخاصة بوزارة الثقافة بموقع «يوتيوب»، ضمن المباردة التي أطلقتها الوزارة بعنوان «خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك».
وزارة-الداخلية

الداخلية تهدي أغنية «هنا مصر» للجيش الأبيض

أهدت وزارة الداخلية الجيش الأبيض أغنية جديدة بعنوان "هنا مصر"، من إنتاج قطاع العلاقات والإعلام لدعم جيش مصر الأبيض وقوات الشرطة أثناء فترة الحظر في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقديرا من رجال الشرطة لأطباء، وطاقم التمريض في دورهم البطولي الذي لا يقل عن دور رجال الشرطة في التصدي للإرهاب، وتبرز الأغنية مهمات رجال الشرطة ودورهم فى التصدى للإرهاب والجريمة وحماية الوطن والمواطنين، والتصدى لفيروس كورونا. الأغنية من كلمات تامر حسين، وغناء مصطفى حجاج، وهبة مجدى، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.
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بعد «المصير».. محمود حميدة والنبوي في رمضان2020

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وما زال الفنانون يحاولون الانتهاء من تصوير مسلسلاتهم، وفي نفس الوقت تمكنت بعض المسلسلات أن تهرب من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مثل "فلانتينو" لعادل إمام، و"البرنس" لمحمد رمضان، و"النهاية" ليوسف الشريف، فيما يلتقي النجمان محمود حميدة وخالد النبوي من خلال العمل الدرامي "لما كنا صغيرين"، والمقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من إخراج محمد علي
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