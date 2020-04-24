للعام الـ4 على التوالي.. مسلسل «الأزهر» ينافس من جديد في رمضان

تحرير:محمد فتحي ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ م

انطلقت اليوم أولى حلقات الجزء الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «الأزهر»، والذي يعرض طوال أيام شهر رمضان، على قناة «on tv» الساعة 12:40 ظهرا، بالإضافة إلى عدد من القنوات الأخرى، وذلك بعد أن حققت الأجزاء الثلاثة الأولى منه، خلال الأعوام السابقة، نجاحا كبيرا، جعله يتربع على قمة مسلسلات الرسوم المتحركة في رمضان. يهدف مسلسل «الأزهر» إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر جامع وجامعة، من خلال عرض التاريخ العلمي والوطني للأزهر الشريف منذ تأسيسه وحتى الآن، حيث يتعرض في كل جزء لحقبة تاريخية معينة، ودور الأزهر خلالها، بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الفترة المعاصرة

كما يهدف مسلسل «الأزهر» إلى إبراز دور الأزهر في محاربة الجهل وانتشار الخرافات والأحاديث الموضوعة والعنصرية والتنمر والعنف.ويتناول المسلسل خلال الجزء الرابع تاريخ الأزهر الشريف في عهد الدولة العثمانية، حيث تدور أحداثه حول الشيخ سليمان المصري، الذي يدرس العلوم العقلية بين جنبات الأزهر الشريف، وأثناء استقباله