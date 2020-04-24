«متكهربنيش».. بكاء غادة عادل ببرنامج رامز مجنون رسمي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م

غادة عادل

وقعت الفنانة غادة عادل ضحية لرامز جلال في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، إذ جلست غادة عادل على كرسي البرنامج، مقيدة، ودخلت في وصلة من البكاء بعد صعقها بالكهرباء ثم أغرقها بالمياه، وقام بتحريكها من على الكرسي في جميع الاتجاهات، وخوفا من الصعق بالكهرباء بكت غادة وتوسلت له قائلة: "متكهربنيش والنبي"، وأجبرها على الغناء باسمه تحت تهديد "ثعبان" ممسكا به. وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت.

وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف. ويستضيف رامز جلال في الحلقات مجموعة من الفنانين ونجوم الرياضة منهم: "ياسمين صبري، سيد عبد الحفيظ، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أروى جودة، محيي إسماعيل، علي معلول، طارق حامد، أشرف بن