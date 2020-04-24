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«متكهربنيش».. بكاء غادة عادل ببرنامج رامز مجنون رسمي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م
غادة عادل
غادة عادل
وقعت الفنانة غادة عادل ضحية لرامز جلال في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، إذ جلست غادة عادل على كرسي البرنامج، مقيدة، ودخلت في وصلة من البكاء بعد صعقها بالكهرباء ثم أغرقها بالمياه، وقام بتحريكها من على الكرسي في جميع الاتجاهات، وخوفا من الصعق بالكهرباء بكت غادة وتوسلت له قائلة: "متكهربنيش والنبي"، وأجبرها على الغناء باسمه تحت تهديد "ثعبان" ممسكا به. وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت.
وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف. ويستضيف رامز جلال في الحلقات مجموعة من الفنانين ونجوم الرياضة منهم: "ياسمين صبري، سيد عبد الحفيظ، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أروى جودة، محيي إسماعيل، علي معلول، طارق حامد، أشرف بن
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نيلى-كريم

بعد الهروب من كورونا.. نيلي كريم تروج لـ«بـ100 وش»

تعرض عددًا من المسلسلات الرمضانية للتوقف، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، الذي نتج عنه إيقاف التصوير لفترة، حرصًا على حياة الفنانين، وبالرغم من أن مسلسل الفنانة نيلي كريم "بـ100 وش"، تعرض لإيقاف عدة مرات، وكان من المفترض ألا يلحق بالمارثون الرمضاني، ولكن استطاع الهروب من الكورونا، وأصبح من المسلسلات الرمضانية، التي ينتظرها الجمهور، ونشرت الفنانة نيلي كريم بوستر للمسلسل عبر حسابها الشخصي على انستجرام، للترويج له، و ستشارك بشخصية جديدة لم يشهدها الجمهور من قبل.
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«هنيدي وعز وحلمي وإسعاد يونس».. نجوم مسلسلات في الإذاعة

بعيدا عن التليفزيون يخوض يشارك بعض النجوم في مسلسلات إذاعية في رمضان، ويشارك الفنان محمد هنيدي، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي عن مأمون المأذون الذي يوعد أبنائه وأحفاده بتسليمهم ميراثهم عبارة عن كنز ثمين، ويذاع المسلسل عبر راديو 9090 الساعة الرابعة مساء. الفنان أحمد حلمي يشارك بمسلسل "لف وارجع تاني"، مع هنا الزاهد، عبر إذاعة راديو النيل ويعرض الساعة3:30 مساءً.

دراما وكوميدي.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان على القنوات

ساعات قليلة وينطلق الماراثون الرمضاني، وأعلنت عدد من القنوات عن عرض باقة من المسلسلات مابين الدراما والكوميدي لجمهورها، فقناة cbc أعلنت عن مواعيد عرض مسلسلاتها، ويعرض على شاشتها مسلسلات "رجالة البيت" لأكرم حسني وأحمد فهمي الساعة السادسة والنصف مساءً، و"ليالينا 80" لغادة عادل وإياد نصار الساعة الثامنة مساءً، و"نحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز الساعة التاسعة والنصف مساءً، و"فرصة تانية" لياسمين صبري الساعة الثانية منتصف الليل، و"خيانة عهد" ليسرا الساعة 11 مساءً.
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رامز-جلال (1)

«رامز مجنون رسمي» يتخطى الـ26 مليون مشاهدة في يومين

تخطى برومو برنامج "رامز مجنون رسمي" حاجز الـ26 مليون مشاهدة على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، منذ طرحه قبل يومين، إذ كتب رامز جلال على حسابه عبر إنستجرام: "بسم الله ماشاء الله، لا قوة إلا بالله إجمالى عدد مشاهدات برومو رامز مجنون رسمي على كل مواقع السوشيال الميديا في 48 ساعة 26.5. مليون مشاهدة، الحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر". وتصدر البرومو تريند موقع يوتيوب، وتخطى أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحه عبر قناة رامز جلال الرسمية على يوتيوب.
فيفى-عبده

«كهربني جامد جدا».. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريح لها: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي». وكشفت أنها تعرضت للصعق الكهربائي، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
رامز-جلال (2)

بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، على صفحتها عبر إنستجرام، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس ويقف خلف هيكل عظمي. تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
يوسف-الشريف (2)

يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
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