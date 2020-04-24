أردوغان: لن أسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده

تحرير:وكالات ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٤ م

أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،إنه لن يسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده، مضيفا: «لن نسمح إطلاقا بتهميش أي فرد من مواطنينا ومعاملته بشكل مختلف بسبب معتقده وهويته». وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا، يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره، متابعًا: «اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر وباء كورونا»، وفقا لسبوتنيك . وأقرّ البرلمان التركي، قانونا يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كورونا.

وأثار القانون جدلا واسعا في تركيا لأنه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين، بينما نتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية نص القانون لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.وأعلنت تركيا حظر موائد السحور والإفطار الجماعية في جميع أنحاء البلاد