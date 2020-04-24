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أردوغان: لن أسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده

تحرير:وكالات ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٤ م
أردوغان
أردوغان
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،إنه لن يسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده، مضيفا: «لن نسمح إطلاقا بتهميش أي فرد من مواطنينا ومعاملته بشكل مختلف بسبب معتقده وهويته». وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا، يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره، متابعًا: «اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر وباء كورونا»، وفقا لسبوتنيك . وأقرّ البرلمان التركي، قانونا يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كورونا.
وأثار القانون جدلا واسعا في تركيا لأنه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين، بينما نتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية نص القانون لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.وأعلنت تركيا حظر موائد السحور والإفطار الجماعية في جميع أنحاء البلاد
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الجزائر

«الأمة الجزائري»: قانون الوقاية من التمييز يضع حدًا للفوضى

قال عضو مجلس الأمة الجزائري، النائب عبد الوهاب بن زعيم، إن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات جاء في توقيت هام. وصادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري «الغرفة السفلي في البرلمان»، الأربعاء الماضي، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات. وجرى التصويت في جلسة علنية للمجلس بحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزيرة العلاقات في البرلمان بسمة عزوار، وفقا لسبوتنيك.
كورونا والحجر الصحي (3)

خلال 24 ساعة.. 8 وفيات و120 إصابة بكورونا في الجزائر

? أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 415، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 3127، إذ تُشير الأرقام المُسجلة إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الخميس، الذي سجلت فيه 5 وفيات و97 إصابة جديدة. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة عن تماثل 53 مصابًا بالفيروس للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1408، بحسب روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (2)

«إفتاء الأردن»: فحص فيروس كورونا لا يُبطل الصيام

أكدت دائرة الإفتاء العام في الأردن، اليوم الجمعة، أن فحص فيروس كورونا لا يفطر الصائم، كون أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق، مبينه أن الفحص لا يعتبر من المفطرات، لأن المذهب المالكي يشترط وصول الداخل إلى الجوف، والمذهب الحنفي يشترط استقراره في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران بعملية الفحص. وأشارت إلى أن الصيام لا يبطل بالشك، لذلك من قام بفحص كورونا عليه أن يتم صيامه، ولا شيء عليه، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (10)

«خلال 24 ساعة».. 761 إصابة جديدة بكورونا في قطر

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في قطر خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية 761 إصابة جديدة. وأكدت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ بذلك 8525 إصابة بما فيها 7706 حالة نشطة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال اليوم الأخير، ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء عند مستوى 10 وفيات.
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اردوغان (3)

أردوغان: جائحة كورونا في تركيا تصل إلى الذروة

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جائحة فيروس كورونا تشارف على مرحلة الذروة في تركيا، متوقعا أن تعود بلاده إلى الحياة الطبيعية بعد انتهاء شهر رمضان، بحسب "روسيا اليوم". وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، تعليقا على سير الجائحة في البلاد: "بدأنا نلاحظ تسطيح منحنى الوباء في تركيا". وأضاف أردوغان: "نهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للبلاد بعد عيد الفطر من خلال أعلى مستوى من التدابير الوقائية طوال شهر رمضان".
رجب-طيب-اردوغان

نيويورك تايمز: تركيا تخفي كارثة أكبر بشأن تفشي كورونا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم على مدى أسابيع أداء بلاده في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" على أنها تعد واحدة من أكثر الدول نجاحا في مواجهة هذه الأزمة، بينما ظل أردوغان في الوقت ذاته يفرض رقابة صارمة على الأنباء ذات الصلة بتفشي الفيروس.
كورونا والحجر الصحي (9)

أعلى معدل يومي.. 3977 إصابة بكورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن، وبهذا الرقم أصبحت تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول التركية، إن تركيا سجلت 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 2017، وفقا لوزارة الصحة التركية.
كورونا والحجر الصحي (4)

في 24 ساعة.. تركيا تسجل 107 وفاة و4062 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 107وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الوفيات إلى 1403 والاصابات إلى 65111، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة، مشيرا أنه تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الضحايا إلى 1403، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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