وزيرة الثقافة تُطلق مسابقة فوازير سينما مصر في رمضان

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م

إيناس عبد الدايم

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مسابقة فوازير سينما مصر من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية، إذ تهدف هذه المسابقة إلى إستعادة أجواء زمن الفن الجميل وتنشيط الذاكرة من خلال إعادة تقديم مشاهد خالدة من أعظم الأفلام السينما المصرية، وتأتي ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة، لتشجيع الشعب المصري على البقاء في البيت للحد من انتشار فيروس كورونا. فكرة فوازير سينما مصر هي رؤية وإخراج خالد جلال، وهي عبارة عن 30 مشهدًا من 70 مشهد من أهم الأفلام السينمائية.

يشارك في بطولة الفوازير مجموعة من شباب الفنانين خريجي الدفعة الثانية قسم تمثيل من ستديو مواهب مركز الإبداع. حلقات الفوازير تعرض يوميا خلال شهر رمضان الساعة الخامسة والنصف على قناة وزارة الثقافة "اليوتيوب"، ومطلوب من الجمهور معرفة اسم الفيلم والمؤلف والمخرج والأبطال الرئيسيين في الفيلم. ترسل إجابات المسابقة