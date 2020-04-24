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وزيرة الثقافة تُطلق مسابقة فوازير سينما مصر في رمضان

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مسابقة فوازير سينما مصر من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية، إذ تهدف هذه المسابقة إلى إستعادة أجواء زمن الفن الجميل وتنشيط الذاكرة من خلال إعادة تقديم مشاهد خالدة من أعظم الأفلام السينما المصرية، وتأتي ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة، لتشجيع الشعب المصري على البقاء في البيت للحد من انتشار فيروس كورونا. فكرة فوازير سينما مصر هي رؤية وإخراج خالد جلال، وهي عبارة عن 30 مشهدًا من 70 مشهد من أهم الأفلام السينمائية.
يشارك في بطولة الفوازير مجموعة من شباب الفنانين خريجي الدفعة الثانية قسم تمثيل من ستديو مواهب مركز الإبداع. حلقات الفوازير تعرض يوميا خلال شهر رمضان الساعة الخامسة والنصف على قناة وزارة الثقافة "اليوتيوب"، ومطلوب من الجمهور معرفة اسم الفيلم والمؤلف والمخرج والأبطال الرئيسيين في الفيلم. ترسل إجابات المسابقة
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محمد رمضان

محمد رمضان صنايعي دوكو في أول حلقات «البرنس»

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان الذي يقدم شخصية «رضوان» صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، وجمعه مشهد بين ابنه «فتحي» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، في الورشة وهو يحاول اقناعه ببيع البيت والورشة في ظل رفض والده، وتؤدي الفنانة نجلاء بدر، دور زوجة «رضوان» محمد رمضان، ويعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما». وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم.
عادل-امام

شيريهان تُشيد بالزعيم في فلانتينو: «متشاور عليه من رب العباد»

أشادت الفنانة شيريهان، بالزعيم عادل إمام، بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "فلانتينو"، قائلة: "بيقولها أوعي تبقي شايلة مني أنا بحبك أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك، لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم ‎فلانتينو 2020 باختصار ‎عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس ‎مصر لا والله للعالم أجمع". وفي تغريدة آخرى أشادت أيضا بالفنان عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، ووجهت التحية لكل القائمين على المسلسل.
جامعه-الازهر

للعام الـ4 على التوالي.. مسلسل «الأزهر» ينافس من جديد في رمضان

انطلقت اليوم أولى حلقات الجزء الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «الأزهر»، والذي يعرض طوال أيام شهر رمضان، على قناة «on tv» الساعة 12:40 ظهرا، بالإضافة إلى عدد من القنوات الأخرى، وذلك بعد أن حققت الأجزاء الثلاثة الأولى منه، خلال الأعوام السابقة، نجاحا كبيرا، جعله يتربع على قمة مسلسلات الرسوم المتحركة في رمضان. يهدف مسلسل «الأزهر» إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر جامع وجامعة، من خلال عرض التاريخ العلمي والوطني للأزهر الشريف منذ تأسيسه وحتى الآن، حيث يتعرض في كل جزء لحقبة تاريخية معينة، ودور الأزهر خلالها، بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الفترة المعاصرة
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هاني-شاكر

«دعمًا للأطباء».. هاني شاكر يطرح أغنية الجيش الأبيض

طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أغنية «الجيش الأبيض»، تقديرا لدور الأطباء والعاملين في المجال الطبي والصحي، لمواجهته وباء فيروس كورونا المستجد. الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدي، توزيع ياسر ماجد، ومن إخراج هنا حافظ. ومن المقرر أن يبث حفل للفنان هاني شاكر الليلة في الساعة التاسعة مساء، بمناسبة عيد الربيع على القناة الخاصة بوزارة الثقافة بموقع «يوتيوب»، ضمن المباردة التي أطلقتها الوزارة بعنوان «خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك».
مدحت العدل

مدحت العدل عن الأطباء: «يستحقون مالاً واحتراما»

أشاد السيناريست مدحت العدل، بالأطباء وكل العاملين في المجال الطبي، تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «العدل» مساء اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بعد أن نتجاوز الأزمة المِحنة - وإن شاء الله نتجاوزها- يجب أن نعيد التفكير في أولويات حياتنا ومن يستحق مالًا واحترامًا وظهورًا إعلاميًا مستحقًا فليكن الأطباء وما يتبع المنظومة الطبية والعلماء في المقدمة وليتراجع الدجالون وأنصاف الموهوبين في كافة المجالات».
أحمد-فهمي

أحمد فهمي يروج لمسلسل «رجالة البيت» مع أكرم حسني

نشر الفنان أحمد فهمي البوستر التشويقي لمسلسل "تيمون وبومبا" المقرر عرضه في رمصان على حسابه عبر إنستجرام، معلقًا عليه قائلًا: «رجالة البيت تيمون وبومبا رمضان 2020». الشركة المنتجة قررت تغيير "تيمون وبومبا" لـ"رجالة البيت" واستأنف فريق العمل التصوير بعد أجازة بسبب تداعيات فيروس كورونا ويكثف المخرج أحمد الجندي عدد ساعات التصوير للحاق بالماراثون الرمضاني، ويعرض المسلسل على قناة أبو ظبي.
احمد-صلاح-حسنى

أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للمواطنين: هننتصر كشعب ودولة

يحرص الفنان أحمد صلاح حسني على توعية متابعيه للوقاية من فيروس كورونا وبث روح التفاؤل. ووجه "حسني" رسالة تحفيزية عبر حسابه على "تويتر": "هننتصر كشعب ودولة بأذن الله على الفيروس وان شاء الله هنسيطر عليه الأرقام كلها ومعظمها لمخالطين لمصابين أو عائدين جدد من الخارج وبالطبع لا يعلموا وده أمر متوقع لان مصر دوله سياحية وأي دوله عليها حركة بالطبع هيكون فيها الأمر مش مفاجأة ولكن الاهم للقضاء عليه الحرص والامانة".
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