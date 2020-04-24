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ميشال عون: الحكومة تعمل على معالجة القضايا الملحة

تحرير:وكالات ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ م
ميشال عون
ميشال عون
علق الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء اليوم الجمعة، على الانهيار الشديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، قائلا في تصريحات: «لا يمكن تحميلنا أو الحكومة الآن ما حصل من أخطاء على مدى 30 عاما»، متابعا: «الحكومة اللبنانية تعمل منذ تشكيلها على معالجة القضايا الملحة، وحققت خلال 70 يوما ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية»، متابعا: «نحن نشدد العمل حاليا على معالجة تراكمات وتداعيات أخطاء العقود الماضية، مؤكدا: «نأمل أن تنتهي الخطط الموضوعة ونبدأ في التنفيذ».
وكان مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، قد أعلن اليوم الجمعة، تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد لمدة أسبوعين مع تخفيف الإجراءات على مراحل، وفقا لسبوتنيك.واجتمع أعضاء المجلس في القصر الجمهوري في بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا،
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-20

أردوغان: لن أسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،إنه لن يسمح بتهميش أي مواطن تركي بسبب معتقده، مضيفا: «لن نسمح إطلاقا بتهميش أي فرد من مواطنينا ومعاملته بشكل مختلف بسبب معتقده وهويته». وفي وقت سابق، صرح أردوغان بأن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا، يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره، متابعًا: «اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر وباء كورونا»، وفقا لسبوتنيك . وأقرّ البرلمان التركي، قانونا يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كورونا.
الجزائر

«الأمة الجزائري»: قانون الوقاية من التمييز يضع حدًا للفوضى

قال عضو مجلس الأمة الجزائري، النائب عبد الوهاب بن زعيم، إن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات جاء في توقيت هام. وصادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري «الغرفة السفلي في البرلمان»، الأربعاء الماضي، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات. وجرى التصويت في جلسة علنية للمجلس بحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزيرة العلاقات في البرلمان بسمة عزوار، وفقا لسبوتنيك.
كورونا والحجر الصحي (3)

خلال 24 ساعة.. 8 وفيات و120 إصابة بكورونا في الجزائر

? أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 415، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 3127، إذ تُشير الأرقام المُسجلة إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الخميس، الذي سجلت فيه 5 وفيات و97 إصابة جديدة. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة عن تماثل 53 مصابًا بالفيروس للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1408، بحسب روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (2)

«إفتاء الأردن»: فحص فيروس كورونا لا يُبطل الصيام

أكدت دائرة الإفتاء العام في الأردن، اليوم الجمعة، أن فحص فيروس كورونا لا يفطر الصائم، كون أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق، مبينه أن الفحص لا يعتبر من المفطرات، لأن المذهب المالكي يشترط وصول الداخل إلى الجوف، والمذهب الحنفي يشترط استقراره في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران بعملية الفحص. وأشارت إلى أن الصيام لا يبطل بالشك، لذلك من قام بفحص كورونا عليه أن يتم صيامه، ولا شيء عليه، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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البرلمان اللبناني

رش أعضاء البرلمان اللبناني بمطهرات لدى دخولهم لحضور جلسة

استُقبل أعضاء البرلمان اللبناني برش المطهرات لدى وصولهم لحضور جلسة برلمانية يوم الثلاثاء تغير مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقيست درجات الحرارة لأعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر اليونسكو، وقام رجل يرتدي حلة واقية برش أقدامهم بالمطهر، وكان كثيرون منهم يرتدون الكمامات أثناء إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.
الليرة-التركية (4)

بعد استقالة وزير الداخلية.. الليرة التركية تهبط أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية واحدا بالمئة في المعاملات الآسيوية اليوم الأحد، إلى 6.8 أمام الدولار لفترة وجيزة، بعد إعلان وزير الداخلية سليمان صويلو إستقالته، إذ جرى تداول العملة التركية عند 6.76 للدولار عند الساعة السابعة بتوقيت جرينيتش. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
فيروس-كورونا (2)

وفاة سفيرة الفلبين في لبنان بعد إصابتها بكورونا

توفيت سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا، اليوم الخميس، في مستشفى "قلب يسوع" بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة "روسيا اليوم".
احمد-الطيب (3)

الأزهر يتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم جهود مكافحة كورونا

قرر الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037 -حساب مواجهة الكوارث والأزمات- وذلك للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.
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