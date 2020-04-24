ميشال عون: الحكومة تعمل على معالجة القضايا الملحة

تحرير:وكالات ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ م

ميشال عون

علق الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء اليوم الجمعة، على الانهيار الشديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، قائلا في تصريحات: «لا يمكن تحميلنا أو الحكومة الآن ما حصل من أخطاء على مدى 30 عاما»، متابعا: «الحكومة اللبنانية تعمل منذ تشكيلها على معالجة القضايا الملحة، وحققت خلال 70 يوما ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية»، متابعا: «نحن نشدد العمل حاليا على معالجة تراكمات وتداعيات أخطاء العقود الماضية، مؤكدا: «نأمل أن تنتهي الخطط الموضوعة ونبدأ في التنفيذ».

وكان مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، قد أعلن اليوم الجمعة، تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد لمدة أسبوعين مع تخفيف الإجراءات على مراحل، وفقا لسبوتنيك.واجتمع أعضاء المجلس في القصر الجمهوري في بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا،