شيريهان تُشيد بالزعيم في فلانتينو: «متشاور عليه من رب العباد»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ م

عادل إمام

أشادت الفنانة شيريهان، بالزعيم عادل إمام، بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "فلانتينو"، قائلة: "بيقولها أوعي تبقي شايلة مني أنا بحبك أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك، لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم ‎فلانتينو 2020 باختصار ‎عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس ‎مصر لا والله للعالم أجمع". وفي تغريدة آخرى أشادت أيضا بالفنان عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، ووجهت التحية لكل القائمين على المسلسل.

وكتبت: «حاولت أنتظر ما قدرتش!!! عادل إمام متشاور عليه من رب العباد!!! 1000 مليون مبروك حبيبي أيمن كبير يا أيمن كبيرقوي.. مولود بموهبة كبيرة وعظيمة ولسه ولسه ولسه.. ألف مبروك لجميع القائمين على مسلسل فلانتينو». ويجسد الزعيم عادل إمام دور رجل الأعمال «نور عبد المجيد»، صاحب مجموعة