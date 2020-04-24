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شيريهان تُشيد بالزعيم في فلانتينو: «متشاور عليه من رب العباد»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ م
عادل إمام
عادل إمام
أشادت الفنانة شيريهان، بالزعيم عادل إمام، بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "فلانتينو"، قائلة: "بيقولها أوعي تبقي شايلة مني أنا بحبك أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك، لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم ‎فلانتينو 2020 باختصار ‎عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس ‎مصر لا والله للعالم أجمع". وفي تغريدة آخرى أشادت أيضا بالفنان عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، ووجهت التحية لكل القائمين على المسلسل.
وكتبت: «حاولت أنتظر ما قدرتش!!! عادل إمام متشاور عليه من رب العباد!!! 1000 مليون مبروك حبيبي أيمن كبير يا أيمن كبيرقوي.. مولود بموهبة كبيرة وعظيمة ولسه ولسه ولسه.. ألف مبروك لجميع القائمين على مسلسل فلانتينو». ويجسد الزعيم عادل إمام دور رجل الأعمال «نور عبد المجيد»، صاحب مجموعة
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محمد رمضان

محمد رمضان صنايعي دوكو في أول حلقات «البرنس»

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان الذي يقدم شخصية «رضوان» صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، وجمعه مشهد بين ابنه «فتحي» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، في الورشة وهو يحاول اقناعه ببيع البيت والورشة في ظل رفض والده، وتؤدي الفنانة نجلاء بدر، دور زوجة «رضوان» محمد رمضان، ويعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما». وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم.
ايناس-عبد -الدايم

وزيرة الثقافة تُطلق مسابقة فوازير سينما مصر في رمضان

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مسابقة فوازير سينما مصر من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية، إذ تهدف هذه المسابقة إلى إستعادة أجواء زمن الفن الجميل وتنشيط الذاكرة من خلال إعادة تقديم مشاهد خالدة من أعظم الأفلام السينما المصرية، وتأتي ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة، لتشجيع الشعب المصري على البقاء في البيت للحد من انتشار فيروس كورونا. فكرة فوازير سينما مصر هي رؤية وإخراج خالد جلال، وهي عبارة عن 30 مشهدًا من 70 مشهد من أهم الأفلام السينمائية.
جامعه-الازهر

للعام الـ4 على التوالي.. مسلسل «الأزهر» ينافس من جديد في رمضان

انطلقت اليوم أولى حلقات الجزء الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «الأزهر»، والذي يعرض طوال أيام شهر رمضان، على قناة «on tv» الساعة 12:40 ظهرا، بالإضافة إلى عدد من القنوات الأخرى، وذلك بعد أن حققت الأجزاء الثلاثة الأولى منه، خلال الأعوام السابقة، نجاحا كبيرا، جعله يتربع على قمة مسلسلات الرسوم المتحركة في رمضان. يهدف مسلسل «الأزهر» إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر جامع وجامعة، من خلال عرض التاريخ العلمي والوطني للأزهر الشريف منذ تأسيسه وحتى الآن، حيث يتعرض في كل جزء لحقبة تاريخية معينة، ودور الأزهر خلالها، بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الفترة المعاصرة
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غادة-عبد-الرازق-04

غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها "سلطانة المعز" والذي تخوض به السباق الرمضاني، ونشرت صورة لبوستر العمل على حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، كاشفة عن القنوات التي ستعرض المسلسل على شاشتها. وعلقت عبد الرازق على البوستر قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصري، وقناة السعودية الأولى SBC حصري،وقناة العراق الأولى دجلة حصري، وقناة الأردن رؤيا حصري،وأتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي إحنا فيها بإذن الله".
يسرا

يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
يوسف-الشريف (2)

يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
حمدى-الميرغني

بصورة من الكواليس.. «الميرغني» يروج لـ«2 في الصندوق»

شارك حمدي الميرغني جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "2 في الصندوق" الذي يخوض به السباق الرمضاني مع محمد أسامة "أوس أوس "، إذ نشر "الميرغني" صورة جديدة برفقة "أوس أوس، وصلاح عبد الله، وانتصار" على حسابه عبر تويتر علق عليها: "أحلى أب وأم في الدنيا مسلسل اتنين في الصندوق استنونا في رمضان 2020".
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