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الرئيس الإيراني عن إطلاق القمر الفضائي: إنجازا وطنيا

تحرير:وكالات ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ م
حسن روحاني
حسن روحاني
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، تشديد الاهتمام بتطوير قطاع الفضاء بعد نجاح تجربة إطلاق القمر الصناعي «نور»، واعتبرها إنجازا وطنيا، قائلا: «نجاح إطلاق القمر دليل على أن تعزيز القطاع الفضائي في إيران، يعتبر وبشكل خاص لدى القوات المسلحة، خطوة دقيقة ومؤثرة»، مضيفا: «أنه ينبغي على قواتنا المسلحة، الاهتمام أكثر من أي وقت مضى بتعزيز وتطوير القطاع الفضائي»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأربعاء الفائت، إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح.
وقال الحرس الثوري، إنه تم إطلاق القمر "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.وأوضح الرئيس الإيراني، أن الحكومة وإلى جانب جهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا، لن تتخلى عن تطوير الإنتاج وإيجاد الأرضية لتوفير فرص العمل، رغم الصعوبات
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كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات كورونا في بريطانيا تقترب من 20 ألف ضحية

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 684 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 19506 حالات. ومن المرجح أن الحصيلة الحقيقية لضحايا الوباء في المملكة المتحدة قد تكون أكثر بكثير من هذه الأرقام الرسمية لكونها لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات، خاصة في دور رعاية المسنين. وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 5386 إصابة جديدة بالعدوى، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 143464.
كورونا في ايطاليا

تخوفات من استغلال المافيا الإيطالية لأزمة كورونا

دعا مدعي عام باليرمو وتورينو جان كارلو كازيللي، إلى التخطيط بشكل عاجل لعملية إعادة البناء لمرحلة ما بعد فيروس كورونا، محذرا من أن المافيا قد "تسبقنا في ذلك"، مؤكدًا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه من الواضح جدا أن هذا الوباء يسبب صدمة مالية، بالإضافة إلى الضرر الذي يلحقه بجودة الحياة وسلامة الناس، صدمة مالية هائلة، وبالتالي فإن الصمود في هذه الحالة يعني توفير مساعدات ضخمة على المستويين الوطني والأوروبي وفي أقرب وقت ممكن. وذلك لما ذكرته موقع روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (9)

112 وفاة و806 إصابات بكورونا في هولندا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الجمعة، تسجيل 112 وفاة، و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36535، والوفيات إلى 4289، إذ ذكر المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ الآن 4289، مؤكدا أنه يشمل فقط الحالات المسجلة، وأن الأرقام الفعلية أعلى. وكانت السلطات الهولندية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي تمديد قيود الحجر العام حتى 1 سبتمبر. وأضاف روته، أن تخفيف القيود وإن كان محدودا، إلا أنه ضروري لمنع إعادة تفشي الفيروس، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا

أول دولة أوروبية.. التشيك تفتح حدودها رغم أزمة كورونا

أصبحت جمهورية التشيك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتراجع عن القيود المفروضة على سفر المواطنين إلى خارج البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم". وقرر مجلس الوزراء التشيكي، اعتبارا من منتصف الليلة الماضية، رفع الحظر عن سفر المواطنين إلى خارج البلاد لأغراض لا علاقة لها بالعمل، واشترط لعودتهم إلى الوطن خضوعهم لفحص "كوفيد-19" أو للحجر الصحي لمدة 14 يوما. وسمحت الحكومة للمواطنين بعبور حدود البلاد يوميا شريطة خضوعهم لفحص كورونا كل 14 يوما.
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ايران وكورونا

لأول مرة من أسابيع.. وفيات كورونا في إيران أقل من 100 شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي المرة الأولى التي تقل فيها الوفيات اليومية عن المئة منذ ما لا يقل عن 4 أسابيع، وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 4 آلاف و683 حالة. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات الجديدة تراجع أيضا إلى 1574، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 74 ألفا و877 حالة، ووصف حالة 3 آلاف و691 من المصابين بالحرجة.
ايران وكورونا

لأول مرة منذ شهر.. إيران تسجل أقل من 100 وفاة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور، الثلاثاء، وفاة 98 شخصًا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد أقل من 100 وفاة يومية بالفيروس، منذ شهر. وقال متحدث وزارة الصحة الإيرانية، في التليفزيون الرسمي، إنه يأمل أن يكون ذلك بداية اتجاه متناقص في أعداد الوفيات بالمرض، داعيًا إلى التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل قدر الإمكان. وأعلن جاهنبور، تسجيل 1574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 74 ألفًا و877 حالة إصابة، الثلاثاء.
ايران وكورونا

مسؤول إيراني: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 4585

قال مسؤول في قطاع الصحة الإيراني اليوم الإثنين، على "تويتر" إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الليل وأضاف أن الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303. وكتب "علي رضا وهاب زاده" المستشار في وزارة الصحة على "تويتر" يقول ”لحسن الحظ تعافى 45983 ممن أصيبوا بالفيروس... هناك 1617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية“.
روحان

روحاني يتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الطبي والاقتصادي

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية بتقويض جهود بلاده لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واصفا العقوبات الأمريكية على إيران بأنها تصل إلى منزلة الإرهاب الطبي والاقتصادي. ودعا روحاني، صندوق النقد الدولي إلى قبول طلب بلاده للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تفشي الفيروس، قائلا: "إنه يجب ألا يمارس الصندوق أي تمييز أو تفرقة"، حيث انتقد صندوق النقد الدولي، واعتبر أنه لا ينفذ التزاماته تجاه إيران.
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