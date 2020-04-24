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محمد رمضان صنايعي دوكو في أول حلقات «البرنس»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٧ م
محمد رمضان
محمد رمضان
شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان الذي يقدم شخصية «رضوان» صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، وجمعه مشهد بين ابنه «فتحي» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، في الورشة وهو يحاول اقناعه ببيع البيت والورشة في ظل رفض والده، وتؤدي الفنانة نجلاء بدر، دور زوجة «رضوان» محمد رمضان، ويعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما». وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم.
ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: «نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، ومحمد مهران، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، ومروة الأزادلي». ومسلسل البرنس الذي يعرض حاليا في رمضان على القنوات الفضائية المصرية هو من تأليف وإخراج محمد سامي. ويشهد مسلسل البرنس
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عادل-امام

شيريهان تُشيد بالزعيم في فلانتينو: «متشاور عليه من رب العباد»

أشادت الفنانة شيريهان، بالزعيم عادل إمام، بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "فلانتينو"، قائلة: "بيقولها أوعي تبقي شايلة مني أنا بحبك أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك، لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم ‎فلانتينو 2020 باختصار ‎عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس ‎مصر لا والله للعالم أجمع". وفي تغريدة آخرى أشادت أيضا بالفنان عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، ووجهت التحية لكل القائمين على المسلسل.
ايناس-عبد -الدايم

وزيرة الثقافة تُطلق مسابقة فوازير سينما مصر في رمضان

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مسابقة فوازير سينما مصر من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية، إذ تهدف هذه المسابقة إلى إستعادة أجواء زمن الفن الجميل وتنشيط الذاكرة من خلال إعادة تقديم مشاهد خالدة من أعظم الأفلام السينما المصرية، وتأتي ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة، لتشجيع الشعب المصري على البقاء في البيت للحد من انتشار فيروس كورونا. فكرة فوازير سينما مصر هي رؤية وإخراج خالد جلال، وهي عبارة عن 30 مشهدًا من 70 مشهد من أهم الأفلام السينمائية.
جامعه-الازهر

للعام الـ4 على التوالي.. مسلسل «الأزهر» ينافس من جديد في رمضان

انطلقت اليوم أولى حلقات الجزء الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «الأزهر»، والذي يعرض طوال أيام شهر رمضان، على قناة «on tv» الساعة 12:40 ظهرا، بالإضافة إلى عدد من القنوات الأخرى، وذلك بعد أن حققت الأجزاء الثلاثة الأولى منه، خلال الأعوام السابقة، نجاحا كبيرا، جعله يتربع على قمة مسلسلات الرسوم المتحركة في رمضان. يهدف مسلسل «الأزهر» إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر جامع وجامعة، من خلال عرض التاريخ العلمي والوطني للأزهر الشريف منذ تأسيسه وحتى الآن، حيث يتعرض في كل جزء لحقبة تاريخية معينة، ودور الأزهر خلالها، بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الفترة المعاصرة
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يسرا

يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
يوسف-الشريف (2)

يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
حمدى-الميرغني

بصورة من الكواليس.. «الميرغني» يروج لـ«2 في الصندوق»

شارك حمدي الميرغني جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "2 في الصندوق" الذي يخوض به السباق الرمضاني مع محمد أسامة "أوس أوس "، إذ نشر "الميرغني" صورة جديدة برفقة "أوس أوس، وصلاح عبد الله، وانتصار" على حسابه عبر تويتر علق عليها: "أحلى أب وأم في الدنيا مسلسل اتنين في الصندوق استنونا في رمضان 2020".
يوسف-الشريف (2)

عمرو سمير: مسلسل «النهاية» مصري وليس له علاقة بأي عمل أجنبي

بعد ساعات من طرح الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، تصدر الفنان يوسف الشريف، الترند على موقع تويتر، إذ حاز «البرومو» على إعجاب الجمهور وتكهن البعض أن العمل قد يشبه الأعمال الأجنبية. المؤلف عمرو سمير عاطف قال في تصريحات لـ«التحرير»: «مسلسل النهاية هو خيال علمي يتحدث عن زمن في المستقبل، وبالتالي عندما أتناول كتابة عمل بهذا الشكل لا بد الأخذ بتوقعات العلماء الحقيقيين، لأن لهم توقعات ثابتة فيما يتعلق بوسائل المواصلات والاتصالات وأيضا الملابس.
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