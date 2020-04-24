محمد رمضان صنايعي دوكو في أول حلقات «البرنس»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٧ م

محمد رمضان

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان الذي يقدم شخصية «رضوان» صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، وجمعه مشهد بين ابنه «فتحي» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، في الورشة وهو يحاول اقناعه ببيع البيت والورشة في ظل رفض والده، وتؤدي الفنانة نجلاء بدر، دور زوجة «رضوان» محمد رمضان، ويعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما». وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: «نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، ومحمد مهران، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، ومروة الأزادلي». ومسلسل البرنس الذي يعرض حاليا في رمضان على القنوات الفضائية المصرية هو من تأليف وإخراج محمد سامي. ويشهد مسلسل البرنس