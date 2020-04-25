في بيان رسمي.. البترول توضح مصير اتفاقيات مصنع الإسالة بدمياط

تحرير:محمد صلاح ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٧ ص

شركات بترول_أرشيفية

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه بتاريخ 27 فبراير 2020، أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" إتفاقية تسوية وإتفاقية إطاريه مع كلا من: «شركة إيني، وشركة ناتورجي، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي سيجاس، وجمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول»، كما أبرمت اتفاقية تعاون مع كل من شركة إيني وشركة سيجاس.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه بدء تاريخ سريان تلك الاتفاقيات معلق على عدد من الشروط المسبقة، وعليه قامت شركة إيجاس بتنفيذ بعض تلك الشروط وكانت بموضع تنفيذ الشروط المتبقية، إلا أنه نتيجة لجائحة كوفيد 19، تعذر على باقي أطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط الأخرى، وهوما نتج عنه إنهاء