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تسليم عشماوي وحادث رفح.. «الاختيار» يتصدر تويتر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٧ ص
الاختيار
الاختيار
أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مسلسل الاختيار وتصدر تريند تويتر، عقب عرض أولى حلقات المسلسل التي بدأت بلقطات من واقعة استشهاد البطل أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين، ونقلت الأحداث إلى مشهد إلقاء القبض على هشام عشماوي فى قبضة الأمن المصري قادما من ليبيا، وظهور الإعلامي خالد أبوبكر في مشهد تسليم عشماوي عقب ووصوله إلى مطار القاهرة، وظهر الفنان محمد رجب في دور أحد الضباط المشاركين في القبض على عشماوي، وشهدت أحداث رفح الإرهابي الأول، الذي وقع أثناء إفطار الجنود في شهر رمضان.
وشهدت الحلقة ظهور ضيوف شرف منهم: "صلاح عبدالله، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رجب". يعرض المسلسل على قناة ON في الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل على ON دراما، إذ تدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي،
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محمد رمضان

محمد رمضان صنايعي دوكو في أول حلقات «البرنس»

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان الذي يقدم شخصية «رضوان» صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، وجمعه مشهد بين ابنه «فتحي» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، في الورشة وهو يحاول اقناعه ببيع البيت والورشة في ظل رفض والده، وتؤدي الفنانة نجلاء بدر، دور زوجة «رضوان» محمد رمضان، ويعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما». وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم.
عادل-امام

شيريهان تُشيد بالزعيم في فلانتينو: «متشاور عليه من رب العباد»

أشادت الفنانة شيريهان، بالزعيم عادل إمام، بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "فلانتينو"، قائلة: "بيقولها أوعي تبقي شايلة مني أنا بحبك أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك، لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم ‎فلانتينو 2020 باختصار ‎عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس ‎مصر لا والله للعالم أجمع". وفي تغريدة آخرى أشادت أيضا بالفنان عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، ووجهت التحية لكل القائمين على المسلسل.
ايناس-عبد -الدايم

وزيرة الثقافة تُطلق مسابقة فوازير سينما مصر في رمضان

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مسابقة فوازير سينما مصر من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية، إذ تهدف هذه المسابقة إلى إستعادة أجواء زمن الفن الجميل وتنشيط الذاكرة من خلال إعادة تقديم مشاهد خالدة من أعظم الأفلام السينما المصرية، وتأتي ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة، لتشجيع الشعب المصري على البقاء في البيت للحد من انتشار فيروس كورونا. فكرة فوازير سينما مصر هي رؤية وإخراج خالد جلال، وهي عبارة عن 30 مشهدًا من 70 مشهد من أهم الأفلام السينمائية.
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احمد-العوضى-من-مسلسل-ياسر-جلال

«بكرا هتبدأ المعركة».. أحمد العوضي يروج لـ«الاختيار»

نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، من كواليس مسلسل «الاختيار» عبر «إنستجرام»، قائلا: «بكرا هتبدا المعركة». وتعرض أولى حلقات مسلسل «الاختيار» غدا الجمعة على قناة ON في الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل على ON دراما، إذ تدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم «أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي، بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي.
الشهيد- أحمد- المنسي (5)

مؤلف «الاختيار» يوجه رسالة للشهيد أحمد المنسي

وجه المؤلف باهر دويدار، مؤلف مسلسل "الاختيار"، رسالة للشهيد أحمد المنسي على حسابه عبر فيسبوك، قائلا: «الأخ العزيز أحمد منسي، ها قد وصلنا لنهاية رحلتنا التي امتدت لأحد عشر شهرًا، عرفتك فيها ولم تعرفني وسافرت فيها خلال رحلة حياتك القصيرة المبهرة رغم أنني لم أعش معك فيها، ولو للحظة واحدة ولعلها يا سيدي تكون المرة الأولى التي أشعر فيها بمثل هذا الحزن لانتهائي من عمل ما"، متابعًا: "حالة من ألم الفراق الغير مفهوم وحالة من الفراغ الذي يبحث عمن يملؤه جعلتني أخيرا أتفهم ما صادفته مع كل من عرفك من حنين غريب وارتباط أغرب وفقد لا يجد ما يعوضه".
احمد-العوضى-من-مسلسل-ياسر-جلال

«الاختيار» يستعين بكلمات السيسي في الفرق بين منسي وعشماوي

نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه عبر «إنستجرام» مقطع من برومو مسلسل "الاختيار" ظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يلقي كلمات من خطاب له يوضح فيه الفارق بين البطل الشهيد أحمد المنسي والخائن هشام عشماوي قبيل إلقاء القبض عليه في ليبيا. وتدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة ويجسد النجم "أمير كرارة"، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، في أثناء التصدي لهجوم إرهابي..
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

«منسي الأسطورة».. أمير كرارة يروج لمسلسل «الاختيار»

روج الفنان أمير كرارة لمسلسله "الاختيار" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، من خلال بوستر نشره على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، قائلا: "رمضان 2020 الاختيار.. منسي الأسطورة.. سينرجي تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار"، وقبل أيام طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي للمسلسل على حسابه عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة" .وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل "الاختيار" للتصوير مع اتباع إجراءات الوقاية وتكثيف ساعات العمل.
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