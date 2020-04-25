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لماذا فشلت اتفاقيات مصنع دمياط لإسالة الغاز؟

تحرير:محمد صلاح ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ ص
بترول_أرشيفية
بترول_أرشيفية
على الرغم من إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق، تسوية كافة النزاعات القائمة بشأن مصنع الإسالة بدمياط مع الشركاء الأجانب من خلال إبرام اتفاقية تسوية واتفاقية إطارية مع كلًا من: شركة إيني، وشركة ناتورجي، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس"، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة لإبرام اتفاقية تعاون مع كلا من: شركة إيني، وشركة سيجاس، إلا أنه منذ قليل تم إعلان الوزارة رسميا فشل كافة الاتفاقيات والمفاوضات المتعلقة بالتسوية مع الشركاء الأجانب.
وأعلنت الوزارة،أنه منذ 27 فبراير الماضي الذى تم الإعلان خلاله عن إنهاء كافة التسويات والاتفاقيات وإنهاء قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، بخصوص توقف مصنع الإسالة بدمياط والخسائر التي تعرضت لها الشركاء الأجانب المالكين لحصص بالمصنع، إلا أن انتشار فيروس كورونا تسبب في عرقلة تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بمصنع
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شركات-البترول

في بيان رسمي.. البترول توضح مصير اتفاقيات مصنع الإسالة بدمياط

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه بتاريخ 27 فبراير 2020، أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" إتفاقية تسوية وإتفاقية إطاريه مع كلا من: «شركة إيني، وشركة ناتورجي، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي سيجاس، وجمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول»، كما أبرمت اتفاقية تعاون مع كل من شركة إيني وشركة سيجاس.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 2.9 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونائب رئيس اللجنة التيسيرية لبرنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر، اجتماعًا مع فريق عمل البرنامج؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذى للبرنامج فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد. وخلال اللقاء أشادت السعيد بالدور الذى تقوم به لجنة التسيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات البرنامج؛ لخلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة.
مصافي-النفط-الأمريكية

أسعار النفط العالمية تعاود الارتفاع لهذه الأسباب

ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج لمواجهة انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا التى تعصف باقتصاديات العالم، بينما تحركت ولاية أوكلاهوما الأمريكية أيضا لمساعدة شركات النفط على ضخ كميات أقل. وحذر محللون من أن ارتفاع الأسعار قد يكون مؤقتا مع امتلاء صهاريج التخزين فى أنحاء العالم، لكن الأسعار شهدت تعافيا مع إعادة تقييم المستثمرين لمتانة الاقتصاد العالمى فى ظل حالة الطوارئ الصحية العالمية. وصعد أمس خام برنت 99 سنتا، أو 15%، إلى 21.36 دولار للبرميل، بعدما ارتفع أكثر من 5% أمس الأول الأربعاء.
وزارة-المالية

الحكومة تتوقع تحصيل322 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية

أظهرت بيانات وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في متحصلات باب الإيرادات الأخرى غير الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بقيمة 47.8 مليار جنيه بنسبة 17.4% مقارنة بمستهدفاتها خلال العام المالي الجاري. ووفقا لبيانات البيان التحليل لموازنة العام المالي 2020-2021، تستهدف وزارة المالية تحقيق 321.8 مليار جنيه عن باب الإيرادات الأخرى العام المقبل مقابل 274 مليار جنيه بموازنة العام الجاري. ? ويأتي ذلك بعد أن توقعت الحكومة تحقيق زيادة في بند الإيرادات المتنوعة بقيمة 39 مليار جنيه بنسبة 38%
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دونالد ترامب

ترامب: الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحكومة الأمريكية ستشتري 75 مليون برميل نفط لتخزينها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا خلال مؤتمره اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، «أنه سيواصل الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة، بعد انهيار أسعار النفط». وأضاف الرئيس الأمريكي، "نتمنى أن يتم التصويت غدا في مجلس الشيوخ على خطة دعم الشركات الصغيرة، وفقًا لسبوتنيك".
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

هل تستفيد مصر من أسوأ انخفاض في تاريخ أسعار البترول؟

سجلت أسعار النفط العالمية أدنى مستوياتها في تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم الإثنين، لتواصل موجة الخسائر الممتدة منذ جلسات الأسبوع الماضي بفعل مخاوف متنامية بشأن نفاد أماكن تخزين الخام المنتج في الولايات المتحدة، بعد أن أثبت اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك+" عدم فاعليته في تعويض خسائر انهيار الطلب على النفط. وهبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 16% ليتداول أدنى مستوى 15.27 دولار للبرميل، بعد أن هوى إلى 14.47 دولار للبرميل مع بداية الجلسة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مارس من عام 1999، في حين انخفض سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو بنحو 5.9% عند مستوى 23.75 دولار للبرميل.

3 أسباب دفعت الحكومة لخفض أسعار البنزين 25 قرش فقط

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، السبت، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتخفيض أسعار الوقود الذي تم إقراره أمس وبدأ تنفيذه من الثامنة صباح اليوم. وقررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود، خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، لتصل إلى 8.50 جنيه للتر بنزين 95 بدلا من 8.75 جنيه، و7.50 جنيه للتر بنزين 92 بدلا من 7.75 جنيه، و6.25 جنيه للتر بنزين 80 بدلا من 6.50 جنيه. كما قررت اللجنة تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن، فيما أبقت اللجنة على أسعار السولار والبوتاجاز وباقي المواد البترولية كما هي دون تغيير.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

«بنزين 95 بـ8.50».. تعرف على أسعار البترول الجديدة

اجتمعت مساء اليوم الجمعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، إذ استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذًا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي يتعديل الأسعار صعودًا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
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