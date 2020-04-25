ميس حمدان تثير غضب الجمهور بسبب «بوكسرات ابن الجيران»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ ص

ميس حمدان

حالة من الغضب الشديد سيطرت على الجمهور ، عقب طرح الإعلان الدعائي لإحدى شركات الملابس الداخلية العاملة في مصر، إذ ظهرت فيه الفنانة ميس حمدان، وهي تغني أغنية "ابن الجيران" للدعاية لمنتجات الشركة، ما اعتبره البعض تجاوز في كلمات أغنية الإعلان وحركاته الاستعراضية، فيما هاجم رواد موقع تويتر الإعلان معتبرين أن كلماته بها عبارات خادشة للحياء والذوق العام، وقارن البعض بين ميس والإعم يالرياضي مدحت شلبي، الذي ارتبط الإعلان باسمه في آخر موسمين رمضانين بهذه الشركة، والاستعانة بجملته الشهيرة "هاله هاله على الفانلة".

وجاءت التعليقات على تويتر لاذعة، إذ كتب مغرد: "هو للدرجه دي بنت الجيران بتركز في بوكسرات ابن الجيران.. إعلان مريب الصراحه". — Sabry Zaki (@sabryzaki) April 24, 2020 وكتب آخر: "والله يا بختكم عرفتم إنها ميس حمدان، لما شوفتوها، أنا عرفت منكم". — المهرج في المنزل