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ميس حمدان تثير غضب الجمهور بسبب «بوكسرات ابن الجيران»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ ص
ميس حمدان
ميس حمدان
حالة من الغضب الشديد سيطرت على الجمهور ، عقب طرح الإعلان الدعائي لإحدى شركات الملابس الداخلية العاملة في مصر، إذ ظهرت فيه الفنانة ميس حمدان، وهي تغني أغنية "ابن الجيران" للدعاية لمنتجات الشركة، ما اعتبره البعض تجاوز في كلمات أغنية الإعلان وحركاته الاستعراضية، فيما هاجم رواد موقع تويتر الإعلان معتبرين أن كلماته بها عبارات خادشة للحياء والذوق العام، وقارن البعض بين ميس والإعم يالرياضي مدحت شلبي، الذي ارتبط الإعلان باسمه في آخر موسمين رمضانين بهذه الشركة، والاستعانة بجملته الشهيرة "هاله هاله على الفانلة".
وجاءت التعليقات على تويتر لاذعة، إذ كتب مغرد: "هو للدرجه دي بنت الجيران بتركز في بوكسرات ابن الجيران.. إعلان مريب الصراحه".    — Sabry Zaki (@sabryzaki) April 24, 2020 وكتب آخر: "والله يا بختكم عرفتم إنها ميس حمدان، لما شوفتوها، أنا عرفت منكم".     — المهرج في المنزل
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هاني-شاكر

أمير الغناء العربي يتصدر جوجل بـ«بطلب رضاك»

يميل المطربون في شهر رمضان، إلى تقديم الأغاني الدينية والتواشيح والأدعية، فهي أعمال فنية تلائم روحانيات رمضان، وبالفعل طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شارك، ألبومه الديني الجديد، الذي يحمل عنوان"بطلب رضاك"، حيث تصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ومن الجدير بالذكر أنه طرح ألبوم ديني آخر في عام 2016 بعنوان "كن فيكون"، ونال إعجاب الجمهور بشكل كبير، وكان يضم 10 أغنيات أبرزهم "قلب الحجر"، "عدد الملايكة"، "الأرض"، "الكاف والنون"، "نقول امين".
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مصطفى قمر يكشف عن مهنته قبل الغناء في «2 × الصندوق»

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "2 في الصندوق" ظهور محمد عبد الرحمن "توتا"، وهو عامل نظافة يقابل"زيكا" أوس أوس، أثناء وقوفه على الكورنيش ويطلب منه مساعدة، وعندما يخبره بأنه يعمل مثله في النظافة يطلب منه محمد عبد الرحمن، أن يعلمل معه في الشحاتة: "الكورنيش ده اتعمل للي زينا للشحاتة بس"، لكن "زيكا" يرفض طلبه، بينما"شوقة" حمدي الميرغني توجه لأداء دور دكتور في فيلم إلا أن المخرج "معتز التوني" يرشحه لدور "عامل نظافة"، ويقابل الفنان محمد ممدوح الذي يؤدي ما يحعله يعتقد أن "شوقة" متسول قبل أن يكتشف أنه يؤدي دور عامل نظافة، ويضربه في المشد أكثر من مرة.
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نوال الزغبي تُغني تتر مسلسل «سلطانة المعز»

طرح الشاعر تامر حسين، على حسابه عبر «إنستجرام» أغنية «اتحاربت» تتر مسلسل «سلطانة المعز»، التي تغنيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وعلق قائلًا: «إتحاربت تتر مسلسل سلطانة المُعز كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع أحمد إبراهيم، جيتار شريف فهمي». ويشارك غادة عبد الرازاق في بطولة «سلطانة المعز»، كلا من: «حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، ومحمد حاتم»، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير. أحداث المسلسل تدور في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها.
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بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، على صفحتها عبر إنستجرام، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس ويقف خلف هيكل عظمي. تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
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غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها "سلطانة المعز" والذي تخوض به السباق الرمضاني، ونشرت صورة لبوستر العمل على حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، كاشفة عن القنوات التي ستعرض المسلسل على شاشتها. وعلقت عبد الرازق على البوستر قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصري، وقناة السعودية الأولى SBC حصري،وقناة العراق الأولى دجلة حصري، وقناة الأردن رؤيا حصري،وأتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي إحنا فيها بإذن الله".
يسرا

يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
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يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
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