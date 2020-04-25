رياضة

جمال حمزة: التوءم لم يصنعا تاريخ الزمالك

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ ص
جمال حمزة - صورة أرشيفية
جمال حمزة - صورة أرشيفية
قال جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، إنه لم يعترض على خروج زوجته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وانتقادها مسؤولي القلعة البيضاء، بسبب استبعاده من العمل في الفريق الأول، فزوجته مثل أي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبر عن رأيها، رغم عدم موافقته على ما قالته، إذ لا يوجد خلاف بينه ومسؤولي الزمالك. وحول توقيعه للأهلي في السابق، ثم رحيله عن الفريق بعد أيام، قال: "شعرت بأنني في حاجة لتغيير حياتي بالكامل، وليس فقط الانتقال لفريق منافس.. أتواجد في الزمالك ولي أصدقاء على مدار سنوات طويلة، وأصبح صعبا أن أحضر للنادي".
وأضاف حمزة: "بمجرد إبلاغي من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، في فترة الإعداد، بأن قيدي إفريقيًا محل شك، وسيتم المفاضلة بيني ولاعبين آخرين، رفضت ذلك وطلبت الرحيل، ووقعت بعدها للجونة". وتابع: "الزمالك طلب عودتي بعد ذلك، لكن الجونة رفض التفريط في خدماتي.. وكنت قد وافقت على العودة، رغم أنني كنت أحصل على
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حسين السيد- أحمد الشيخ

الصفاقسي: نحاول مع الأهلي لتحديد مصير حسين السيد

كشف معز المستيري، المتحدث الرسمي باسم نادي الصفاقسي التونسي اليوم الجمعة، عن موقف حسين السيد لاعب الفريق المعار من الأهلي، وذلك بعد أن تنتهي إعارته في يونيو المُقبل. وانتقل حسين السيد إلى صفوف الصفاقسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ليخوض تجربة جديدة بعدما لعب في صفوف نادي الاتفاق السعودي. وصرح المستيري لصحيفة "الشروق التونسية" اليوم، أن إدارة الصفاقسي تناقش في الوقت الحالي العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها تجديد إعارة حسين السيد لاعب الأهلي..
عصام الحضري

عصام الحضري: لم أرحل عن الأهلي بسبب المال

رفض عصام الحضري ، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، اتهامه بأنه باع النادي الأهلي بالمال، بعد هروبه في فبراير 2008 إلى سيون السويسري. وقال الحضري، إنه لم يرحل عن الأهلي بسبب المال وان المال لا يعيب اللاعب، لافتا إلى أن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق والبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني، كانا وراء رحيله. وتابع: "جوزيه مدرب عالمي أحترمه وأقدر تاريخه، ولكنني تعرضت لمعاملة سيئة، والإدارة رفضت تحقيق حلمي بالاحتراف في أوروبا دون سبب، وسحبوا مني شارة القيادة، وتعاقدوا مع نادر السيد لإجباري على البقاء بديلا، وهو ما لم يحدث؛ بسبب تألقي".
مازيمبى

مازيمبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع موليكا

أصدر نادي تي بي مازيمبي الكونغولي بيانًا رسميًا، نفى من خلاله وجود أي اتصالات مع الأهلي بشأن مهاجمه الشاب جاكسون موليكا، إذ قال مازيمبي في البيان الذي أصدره اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي: "اللاعب نفسه لا يعلم السبب وراء ما تم نشره من وسائل إعلام مصرية، وتداولته المواقع الإجبارية الكونغولية"، موضحا: "كل هذه التصريحات المنشورة من جانب المواقع والمدونات غير صحيحة ولم تصدر عني، فأنا لم أجر أي حوارات لأي وسيلة إعلامية حول الرحيل في نهاية الموسم عن مازيمبي، الذي أرتبط معه بعقد حتى الآن."
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رينيه فايلر

نجم الزمالك يقارن بين فايلر وكارتيرون

قارن محمد أبو العلا لاعب فريق الكرة بالزمالك الأسبق، بين رينيه فايلر مدرب فريق الكرة بالأهلي ونظيره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، وقال محمد أبو العلا في تصريحات إذاعية عبر آثير أون سبورت إف إم: "نجاح فايلر كان في إدارته للمجموعة والسيطرة عليها وتجهيز جميع اللاعبين وعدم الشعور بفارق حال غياب أي من النجوم كما حدث أثناء إصابة رمضان صبحي أو حسين الشحات". وتابع: "فايلر تواجد في نادٍ مستقر وفائز ببطولة الدوري الموسم الماضي، وجعل جميع اللاعبين متساويين في الجاهزية، كما أنه حقق رقما مميزا في الدوري بالفوز في 16 مباراة متتالية".
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الغندور: تأييد مرتضى لهاني أبوريدة أزعج شوبير

أكد خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة "الزمالك"، أن دعم الزمالك لهاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة، يزعج أحمد شوبير المرشح المحتمل على منصب الرئيس بانتخابات الجبلاية، قائلا: "يبدو أن تأييد مرتضى منصور لأبو ريدة في سباق رئاسة اتحاد الكرة، أزعج شوبير الذي أعلن في وقت سابق نيته الترشح في انتخابات الجبلاية، وشوبير اهتم بملف تمديد عقد محمود علاء، وأصر على نفي الأمر، رغم إعلان مرتضى تجديد عقد المدافع حتى صيف 2024".
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حسام حسن: لا أعلم أسباب عدم قيادتي لمنتخب مصر

تحدث حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، في حوار لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن حظوظه في تدريب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، فهو يملك كافة المقومات لتدريب الأهلي، كما أنه لديه تجارب رائعة في العمل مع أندية جماهيرية، موضحا أنه شرح للجماهير الحمراء كيفية رحيله للزمالك، وأنه تعرض لموقف لا يليق به من إدارة الأهلي، متابعا أنه لم يرحل لقيادة فريق بيراميدز من أجل المال، لكنه اكتفى بتجربته مع المصري البورسعيدي: "للأسف تعرضت لهجوم غير مبرر من إدارة المصري".
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حسام حسن يروي كواليس الرحيل من الأهلي

قال حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية، في حوار مع برنامج "ملعب أون"، إنه لم يكن يتمنى الرحيل عن النادي الأهلي والانتقال للزمالك عام 2000، وإنه فضل العودة من أوروبا، رغم تلقيه عروضا من أندية كبرى، منها لاتسيو الإيطالي، وذلك بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا، لكنه لبى نداء الأهلي وقتها على الفور، مضيفا: "في الوقت نفسه، هاني رمزي رفض العودة من أوروبا، رغم طلب الأهلي، ولكن التوءم تعامل بالقلب وليس العقل، وأنه حصل على راتب 40 ألف جنيه سنويا من الأهلي بعد عودته، رغم حصوله على أضعاف هذا المقابل في سويسرا، ولم يحصل على ترضية مالية".
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