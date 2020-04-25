جمال حمزة: التوءم لم يصنعا تاريخ الزمالك

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ ص

جمال حمزة - صورة أرشيفية

قال جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، إنه لم يعترض على خروج زوجته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وانتقادها مسؤولي القلعة البيضاء، بسبب استبعاده من العمل في الفريق الأول، فزوجته مثل أي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبر عن رأيها، رغم عدم موافقته على ما قالته، إذ لا يوجد خلاف بينه ومسؤولي الزمالك. وحول توقيعه للأهلي في السابق، ثم رحيله عن الفريق بعد أيام، قال: "شعرت بأنني في حاجة لتغيير حياتي بالكامل، وليس فقط الانتقال لفريق منافس.. أتواجد في الزمالك ولي أصدقاء على مدار سنوات طويلة، وأصبح صعبا أن أحضر للنادي".

وأضاف حمزة: "بمجرد إبلاغي من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، في فترة الإعداد، بأن قيدي إفريقيًا محل شك، وسيتم المفاضلة بيني ولاعبين آخرين، رفضت ذلك وطلبت الرحيل، ووقعت بعدها للجونة". وتابع: "الزمالك طلب عودتي بعد ذلك، لكن الجونة رفض التفريط في خدماتي.. وكنت قد وافقت على العودة، رغم أنني كنت أحصل على

وأضاف حمزة: "بمجرد إبلاغي من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، في فترة الإعداد، بأن قيدي إفريقيًا محل شك، وسيتم المفاضلة بيني ولاعبين آخرين، رفضت ذلك وطلبت الرحيل، ووقعت بعدها للجونة".



وتابع: "الزمالك طلب عودتي بعد ذلك، لكن الجونة رفض التفريط في خدماتي.. وكنت قد وافقت على العودة، رغم أنني كنت أحصل على مقابل مالي أعلى في الجونة".



وأوضح أن سر رحيله عن الزمالك، هو تعرضه لهجوم جارف من جماهير النادي، معتبرا أن الجمهور كان يشجع اللاعبين القادمين من خارج الزمالك، بينما يهاجم أبناء القلعة البيضاء بشكل واضح.



وذكر: "التوءم حسام وإبراهيم حسن من الأساطير، التي حققت نجاحات كبيرة مع الزمالك، لكنهما لم يصنعا تاريخ النادي، بدليل أنهما بعد الرحيل عن الزمالك، لم يفوزا بأي بطولة".