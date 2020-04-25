غادة والي: عودة العمل بمقر الأمم المتحدة في فيينا تدريجيا 15 مايو

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص

الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات

أعلنت الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، في بيان لها، اليوم السبت،عن عودة العمل في مقر الأمم المتحدة بفيينا تدريجيا اعتبارا من 15 مايو المقبل، مشيرة إلى أن القرار تم بالتشاور مع الحكومة النمساوية وبقية المنظمات الدولية العاملة في فيينا.

وقالت والي إن نحو 5 آلاف موظف في مقر الأمم المتحدة في فيينا يعملون عن بعد منذ ما يقرب من 6 أسابيع حتى الآن، مشيرة إلى أن المنظمة فخورة بموظفيها الذين أسهموا في الجهود الناجحة للدولة المضيفة في خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما تدعم الأمم المتحدة الحكومات والأشخاص لمحاربة هذا

وقالت والي إن نحو 5 آلاف موظف في مقر الأمم المتحدة في فيينا يعملون عن بعد منذ ما يقرب من 6 أسابيع حتى الآن، مشيرة إلى أن المنظمة فخورة بموظفيها الذين أسهموا في الجهود الناجحة للدولة المضيفة في خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما تدعم الأمم المتحدة الحكومات والأشخاص لمحاربة هذا الوباء.



وأكدت أن فريق إدارة الأزمات في الأمم المتحدة يراقب عن كثب تطورات وضع الوباء، وأن عودة العمل في مقر الأمم المتحدة ستكون تدريجية ومرنة وحذرة، موضحة أنه سيتم التركيز على تكثيف إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي، أن الذين يعانون من أمراض مزمنة يمكنهم مواصلة العمل عن بعد وأيضا من يقومون برعاية الأطفال وكبار السن.



