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غادة والي: عودة العمل بمقر الأمم المتحدة في فيينا تدريجيا 15 مايو

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص
الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات
الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات
أعلنت الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، في بيان لها، اليوم السبت،عن عودة العمل في مقر الأمم المتحدة بفيينا تدريجيا اعتبارا من 15 مايو المقبل، مشيرة إلى أن القرار تم بالتشاور مع الحكومة النمساوية وبقية المنظمات الدولية العاملة في فيينا.
وقالت والي إن نحو 5 آلاف موظف في مقر الأمم المتحدة في فيينا يعملون عن بعد منذ ما يقرب من 6 أسابيع حتى الآن، مشيرة إلى أن المنظمة فخورة بموظفيها الذين أسهموا في الجهود الناجحة للدولة المضيفة في خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما تدعم الأمم المتحدة الحكومات والأشخاص لمحاربة هذا
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الأمم المتحدة: 75% من الأمراض التي تصيب البشر تأتي من الحيوانات

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