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نائب يطالب المجتمع المدني بالتكاتف مع الحكومة في أزمة كورونا

تحرير:أحمد جاد ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أكد محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن أصحاب العمالة المؤقتة والدخل غير المنتظم يعانون وبشدة من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لأنه أدى إلى توقف حال الكثير منهم وهؤلاء يعولون أسر، وتعد مؤسسات المجتمع المدني من أهم الفئات التي يقع على عاتقها دور كبير في مواجهة الفيروس، من خلال دعم الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الحرف الذين توقف أعمالهم بسبب تلك الأزمة، خاصة في هذا الشهر الفضيل.
وأوضح عبد الله أن حجم العمالة غير المنتظمة أكبر حجم عمالة مقارنة بأي عمالة أخرى منتظمة، أو موظفين داخل مصر، فهم السواد الأعظم من الشعب، ويرجع صعوبة حصرهم في التعريف الدقيق لهم، وأحد أهم المزايا الواقعة الآن هو حصرهم، ومعرفة أعدادهم، وأن المبلغ المحدد ليس كبيرا، لكنه بداية جيدة.وأضاف أن دعم هذه الفئة
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طقس-معتدل

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
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ارتفاع حالات الشفاء بالمدينة الشبابية في الإسكندرية

أعلنت ادارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير في شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.
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مصر تتخطى 4 آلاف إصابة بكورونا..وتسجيل 7 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
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كانوا ولا يزالون الدرع الواقية.. رسالة الأزهر للجيش

هنأ الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. وقال الأزهر الشريف أن القوات المسلحة قدمت في سبيل تحرير تلك البقعة الغالية من أرض مصر الكثير من التضحيات التي ستظل تذكرها كتب التاريخ بأحرف من نور، ضاربا المثل في التضحية وبذل الغالي والنفيس لاسترجاع كامل التراب الوطني، وبتر يد كل من تسول له نفسه التعرض لمصر وشعبها بسوء.
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كورونا والحجر الصحي (10)

«صحة النواب» توافق على مشروع قانون الوقاية من الأمراض المعدية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ??? لسنة ???? في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
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لمواجهة ارتفاع الأسعار.. مقترح برلماني بتدشين سوق إلكترونية

أكد النائب جون طلعت، أن محاولات استغلال جهود المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19) بشكل سلبي من جانب البعض لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم، في ضوء إقبال المواطنين على حركة الشراء مع قدوم شهر رمضان والأعياد، رغم الجهود الكبيرة من الدولة في الرقابة وضبط السوق.
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«صحة البرلمان» تطالب بتكثيف الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعا صباح اليوم الأربعاء، بخصوص متابعة ومناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي تتخذ الدولة إجراءات احترازية ووقائية لمواجهته ومنع انتشاره.
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مجلس النواب يوافق على قانون تداعيات كورونا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأربعاء.
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