ارتفاع حالات الشفاء بالمدينة الشبابية في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت ادارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير في شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.

وكشفت إدارة المستشفى الميداني برئاسة الدكتورة نهال الشناوي، عن أنه تم السماح بخروج المصابين الذين تماثلوا للشفاء حيث تم إجراء مسحتين طبيتين وثبت سلبية العينتين الأولى والثانية.أوضح الدكتور أيمن حافظ مدير مستشفى الحجر الصحي بالإسكندرية، أنه تم وداع فريق جديد من المتعافين من مستشفى الحجر الصحي بالمدينة