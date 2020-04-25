نيابة الإسكندرية: ماس كهربائي وراء حريق عقار محرم بك

تحرير:محمد مجلي ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م

حريق - صورة أرشيفية

بدأ فريق من النيابة العامة، برئاسة وكيل النائب العام بمحرم بك بالإسكندرية، معاينة نشوب حريق هائل شب اعلى سطح عقار نتيجة بمنطقة محرم بك، وسط المدينة، صباح اليوم السبت، حيث تم ندب الأدلة الجنائية لمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريق بالعقار المشار إليه، وإذا ما كان هناك أسباب جنائية وراء وقوع الحريق بالإضافة إلى سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال السكان المقيمين في العقار حول شهاداتهم عن أسباب وقوع الحريق، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، بوجود إشارة من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب حريق في أحد العقارات بدائرة القسم دون حدوث إصابات.وانتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة