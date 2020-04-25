ضبط سمسار هجرة غير شرعية يخدع السفارات بأوراق مزورة

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٥ م

الهجرة غير الشرعية - صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن "قطاع الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن البحيرة"، القبض على صاحب معرض سيارات، مقيم بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، لتورطه في تهريب راغبي الهجرة بطريقة غير مشروعة، عن طريق استخدام مستندات مزورة للتحايل على السفارات لاستخراج تأشيرات سفر بجميع أنواعها وذلك بغرض أن يكون له السبق في الاستحواذ على أكبر عدد من راغبي الهجرة غير الشرعية، عقب استئناف الرحلات الجوية، وتحفظت قوات الأمن على محادثات له على تطبيقات التواصل تثبت تنظيمه عمليات هجرة غير شرعية نظير مبالغ مالية.

ضبطت القوات بحوزة المتهم 7 جوازات سفر بأسماء مختلفة، وبطاقتين ضريبيتين بإسم شخصين مختلفين، وأوراق منسوب صدورها لإحدى المستشفيات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و6 كشوف حسابات بنكية يشتبه فى كونها مزورة بإسم المتهم، وسجلين تجاريين يشتبه فى كونها مزورة، وصور لشهادات جامعية يشتبه فى كونها مزورة، وهاتف محمول