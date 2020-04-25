جريمة

ضبط سمسار هجرة غير شرعية يخدع السفارات بأوراق مزورة

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٥ م
الهجرة غير الشرعية - صورة أرشيفية
الهجرة غير الشرعية - صورة أرشيفية
ألقت أجهزة الأمن "قطاع الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن البحيرة"، القبض على صاحب معرض سيارات، مقيم بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، لتورطه في تهريب راغبي الهجرة بطريقة غير مشروعة، عن طريق استخدام مستندات مزورة للتحايل على السفارات لاستخراج تأشيرات سفر بجميع أنواعها وذلك بغرض أن يكون له السبق في الاستحواذ على أكبر عدد من راغبي الهجرة غير الشرعية، عقب استئناف الرحلات الجوية، وتحفظت قوات الأمن على محادثات له على تطبيقات التواصل تثبت تنظيمه عمليات هجرة غير شرعية نظير مبالغ مالية.
ضبطت القوات بحوزة المتهم 7 جوازات سفر بأسماء مختلفة، وبطاقتين ضريبيتين بإسم شخصين مختلفين، وأوراق منسوب صدورها لإحدى المستشفيات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و6 كشوف حسابات بنكية يشتبه فى كونها مزورة بإسم المتهم، وسجلين تجاريين يشتبه فى كونها مزورة، وصور لشهادات جامعية يشتبه فى كونها مزورة، وهاتف محمول
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تسمم

تسمم 16 شخصا بينهم رضيع في سوهاج بسبب البوظة

ألقت قوة من مباحث مركز شرطة سوهاج، القبض على 3 بائعين جائلين للبوظة بناحية قرية الصلعا دائرة المركز، لاتهامهم بالتسبب في إصابة 16 شخصا من بينهم 11 طفلا بحالة تسمم، وقت السحور، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وتم حجز جميع الحالات بأقسام الباطنة والأطفال، وفور استقبال المسشتفى للمصابين، وهم بحالة قيئ ومغص وألم بالبطن، أخطر المستشفى الشرطة بالواقعة، وأن المصابين هم: "هيام ج. ع"، 30 سنة، ربة منزل، وبشاير أبوبكر زغلول، 7 سنوات، وتبين أن من بين المصابين رضيع عمره سنة واحدة يدعى محمد أبوبكر زغلول.
استروكس

ضبط 5 تجار مخدرات ببولاق الدكرور بحوزتهم هروين

ألقت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، وقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على 5 متهمين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وذلك لاتجارهم بالمواد والأقراص المخدرة "استروكس وفودو وهيروين وعقاقير أخرى"، وترويجها على عملائهم، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها غلى خبراء المعمل الجنائي لفحصها.
الحريق (32)

نيابة الإسكندرية: ماس كهربائي وراء حريق عقار محرم بك

بدأ فريق من النيابة العامة، برئاسة وكيل النائب العام بمحرم بك بالإسكندرية، معاينة نشوب حريق هائل شب اعلى سطح عقار نتيجة بمنطقة محرم بك، وسط المدينة، صباح اليوم السبت، حيث تم ندب الأدلة الجنائية لمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريق بالعقار المشار إليه، وإذا ما كان هناك أسباب جنائية وراء وقوع الحريق بالإضافة إلى سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال السكان المقيمين في العقار حول شهاداتهم عن أسباب وقوع الحريق، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
كمين-أمني

«من الغربية لرمسيس».. سر دورية أمنية كشفت واقعة سرقة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال لستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة، وذلك من خلال تفعيل دور الدوريات الأمنية التي تساهد بشكل كبير في الحد من حوادث سرقة المارة بالطريق العام أو متعلقات السيارات بأسلوب المغافلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووفقا لاستراتيجية الوزارة الرامية في أحد محاورها إلى تطبيق خطة الانتشار الأمني وتحقيق مبدأ الردع العام.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (4)

3 إدارات شرطية تطارد حائزي السلاح والذخائر في أسيوط

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، أعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة تفتيشية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى وقوات الأمن المركزي، استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر بدائرة مركز شرطة ديروط اتساقا مع الخطة الأمنية الموضوعة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والتي تتركز على تحقيق التواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع الفعال.
بانجو (3)

تجار الكيف يسقطون في قبضة مباحث الجيزة

خطة أمنية محكمة أعدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن بقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخص، والحفاظ على عدم تأثير انشغال القوات بتطبيق قراري غلق المحال والمقاهي وحرظ تحرك المواطنين الصادر من مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ضمن خطة الدولة الاحترازية والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
سجائر

ملابسات فيديو تدخين فتى سيجارة أثناء الصلاة

3 طلاب لم يتجاوز أكبرهم الـ17 سنة، التقطوا مقطع فيديو قصير يظهر خلاله أحدهم يدخن سياجرة أثناء الصلاة، وتظهر أصوات الصديقين في الخلفية مصحوبة بعبارات سخرية واستهزاء، إلا أن الثلاثة لم يكتفون بذلك، نشروا المقطع عبر حساباتهم الشخصية بموقع "فيسبوك"، الأمر الذي أثار حالة من الغضب لدى كثيرين من مستخدمي منصات السوشيال ميديا، لكن الواقعة كانت محل رصد المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، وأمكن في غضون ساعات تحديد هوية هؤلاء الصبية وضبطهم والهواتف المستخدمة في الواقعة.
مخدر-الحشيش (1)

إحباط تهريب 1636 طربة حشيش في شحنة تفاح (فيديو)

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة المخدرات، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وإحباط محاولات تهريبها إلى داخل البلاد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى "تفاح"، مشحونة إلى البلاد بمعرفة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
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