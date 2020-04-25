ضبط 5 تجار مخدرات ببولاق الدكرور بحوزتهم هروين

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م

تجار مخدرات - صورة أرشيفية

ألقت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، وقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على 5 متهمين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وذلك لاتجارهم بالمواد والأقراص المخدرة "استروكس وفودو وهيروين وعقاقير أخرى"، وترويجها على عملائهم، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها غلى خبراء المعمل الجنائي لفحصها.

تم ضبط المتهمين الخمسة، وهم مقيمين بدائرة قسمى "بولاق الدكرور، والجيزة" - لهم معلومات جنائية مسجلة، حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم 322 لفافة لبودرة مخدر الحشيش الصناعي "الإستروكس – الفودو" وزنت 500 جرام، 33 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 60 جراما، 68 قرص مخدر، مبالغ مالية، 3 هواتف محمولة. وبمواجهة