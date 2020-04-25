جريمة

ضبط 5 تجار مخدرات ببولاق الدكرور بحوزتهم هروين

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م
تجار مخدرات - صورة أرشيفية
تجار مخدرات - صورة أرشيفية
ألقت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، وقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على 5 متهمين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وذلك لاتجارهم بالمواد والأقراص المخدرة "استروكس وفودو وهيروين وعقاقير أخرى"، وترويجها على عملائهم، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها غلى خبراء المعمل الجنائي لفحصها.
تم ضبط المتهمين الخمسة، وهم مقيمين بدائرة قسمى "بولاق الدكرور، والجيزة" - لهم معلومات جنائية مسجلة، حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم 322 لفافة لبودرة مخدر الحشيش الصناعي "الإستروكس – الفودو" وزنت 500 جرام، 33 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 60 جراما، 68 قرص مخدر، مبالغ مالية، 3 هواتف محمولة. وبمواجهة
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تسمم

تسمم 16 شخصا بينهم رضيع في سوهاج بسبب البوظة

ألقت قوة من مباحث مركز شرطة سوهاج، القبض على 3 بائعين جائلين للبوظة بناحية قرية الصلعا دائرة المركز، لاتهامهم بالتسبب في إصابة 16 شخصا من بينهم 11 طفلا بحالة تسمم، وقت السحور، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وتم حجز جميع الحالات بأقسام الباطنة والأطفال، وفور استقبال المسشتفى للمصابين، وهم بحالة قيئ ومغص وألم بالبطن، أخطر المستشفى الشرطة بالواقعة، وأن المصابين هم: "هيام ج. ع"، 30 سنة، ربة منزل، وبشاير أبوبكر زغلول، 7 سنوات، وتبين أن من بين المصابين رضيع عمره سنة واحدة يدعى محمد أبوبكر زغلول.
هجرة-غير-شرعية

ضبط سمسار هجرة غير شرعية يخدع السفارات بأوراق مزورة

ألقت أجهزة الأمن "قطاع الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن البحيرة"، القبض على صاحب معرض سيارات، مقيم بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، لتورطه في تهريب راغبي الهجرة بطريقة غير مشروعة، عن طريق استخدام مستندات مزورة للتحايل على السفارات لاستخراج تأشيرات سفر بجميع أنواعها وذلك بغرض أن يكون له السبق في الاستحواذ على أكبر عدد من راغبي الهجرة غير الشرعية، عقب استئناف الرحلات الجوية، وتحفظت قوات الأمن على محادثات له على تطبيقات التواصل تثبت تنظيمه عمليات هجرة غير شرعية نظير مبالغ مالية.
الحريق (32)

نيابة الإسكندرية: ماس كهربائي وراء حريق عقار محرم بك

بدأ فريق من النيابة العامة، برئاسة وكيل النائب العام بمحرم بك بالإسكندرية، معاينة نشوب حريق هائل شب اعلى سطح عقار نتيجة بمنطقة محرم بك، وسط المدينة، صباح اليوم السبت، حيث تم ندب الأدلة الجنائية لمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريق بالعقار المشار إليه، وإذا ما كان هناك أسباب جنائية وراء وقوع الحريق بالإضافة إلى سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال السكان المقيمين في العقار حول شهاداتهم عن أسباب وقوع الحريق، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
كمين-أمني

«من الغربية لرمسيس».. سر دورية أمنية كشفت واقعة سرقة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال لستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة، وذلك من خلال تفعيل دور الدوريات الأمنية التي تساهد بشكل كبير في الحد من حوادث سرقة المارة بالطريق العام أو متعلقات السيارات بأسلوب المغافلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووفقا لاستراتيجية الوزارة الرامية في أحد محاورها إلى تطبيق خطة الانتشار الأمني وتحقيق مبدأ الردع العام.
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مخدر-الحشيش (5)

القبض على 27 مروجا للمخدرات في الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة استهدفت مروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" باستراتيجية دائمة تتبعها وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور طارق مرزوق، مساعد الوزير لأمن القطاع، وتنسيقًا مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، شملت عددا من أوكار بيع المخدرات، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء رضا العمدة.
استروكس

ضبط 5 متهمين بترويج الهيروين والاستروكس والحشيش

شن رجال المباحث في أقسام شرطة متنوعة بالقاهرة الكبرى، حملة أمنية لضبط حائزى ومروجي المواد المخدرة، وضبطت القوات 5 متهمين بالاتجار في مخدرات بأنواع مختلفة، وكانت عملية الضبط الأولى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، إذ وردت معلومات إلى رجال المباحث تفيد بنشاط عاطل له معلومات جنائية، في الاتجار بالمخدرات، وبإعداد كمين للقبض عليه كان بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول"، وحررت القوات محضرًا بالضبط وأحالته إلى النيابة العامة.
اقراص-مخدرة (1)

رحلة هروب انتهت بكمين مطروح.. سقوط عاطل بـ20 ألف قرص

رغم هروبه من ملاحقات الشرطة له بسبب صدور حكم قضائي ضده في قضية تبدبد، إلا أن عاطلا مقيم بمحافظة مطروح استمر في نشاطه الإجرامي غير عابئ بإمكانية سقوطه في قبضة الأمن، راح يضع الرتوش الأخيرة لصفقة عقاقير مخردة ظن أنها ستكون "صفقة العمر" وأنه سيجني من ورائها المال الوفير دون تكبد عناء ومشقة العمل الحلال إلا أن نشاطه غير المشروع كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إطار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
هروين (2)

ضبط عاطلين يتاجران في الهروين بأوسيم وبحوزتهما أسلحة

"شابين عاطلين عن العمل، وبدلًا من البحث عن الكسب الشريف، اتجها إلى تجارة المخدرات، إذ يتحصلان على كمية كبيرة منها، ويقومان بتجزأتها وبيعها لعملائهما بمناطق متفرقة بشمال الجيزة، كما أنهما يحوزان أسلحة وذخيرة تنفيذًا لأغراضهما الإجرامية"، تلك هي المعلومات التي وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بشان متهمين يُشتبه في تجارتهما بمخدر الهروين، ومن ثم صدرت تعليمات أمنية برصد أماكن ترددهما وإعداد أكمنة لضبطهما متلبسين بارتكاب جريمة الاتجار في المخدرات.
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