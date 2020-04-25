تسمم 16 شخصا بينهم رضيع في سوهاج بسبب البوظة

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٧ م

تسمم - صورة أرشيفية

ألقت قوة من مباحث مركز شرطة سوهاج، القبض على 3 بائعين جائلين للبوظة بناحية قرية الصلعا دائرة المركز، لاتهامهم بالتسبب في إصابة 16 شخصا من بينهم 11 طفلا بحالة تسمم، وقت السحور، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وتم حجز جميع الحالات بأقسام الباطنة والأطفال، وفور استقبال المسشتفى للمصابين، وهم بحالة قيئ ومغص وألم بالبطن، أخطر المستشفى الشرطة بالواقعة، وأن المصابين هم: "هيام ج. ع"، 30 سنة، ربة منزل، وبشاير أبوبكر زغلول، 7 سنوات، وتبين أن من بين المصابين رضيع عمره سنة واحدة يدعى محمد أبوبكر زغلول.

أصيب كذلك أحمد إبراهيم أحمد، 5 سنوات، محمد إبراهيم أحمد، 3 سنوات، هالة ابراهيم أحمد، 6 سنوات، أحمد عادل السيد 3 سنوات، محمد عادل السيد، 4 سنوات، يوسف أحمد رأفت، 3 سنوات، عبد الرحمن أحمد رأفت، 6 سنوات، إسراء هاني أبو ضيف، 8 سنوات، إيمان هاني أبو ضيف، 11 سنة، "رشا ا. ا"، 35 سنة ، هاني أبو ضيف إسماعيل،