الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال