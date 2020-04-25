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الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال
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كورونا والحجر الصحي (11)

ارتفاع حالات الشفاء بالمدينة الشبابية في الإسكندرية

أعلنت ادارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير في شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.
مجلس-النواب (2)

نائب يطالب المجتمع المدني بالتكاتف مع الحكومة في أزمة كورونا

أكد محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن أصحاب العمالة المؤقتة والدخل غير المنتظم يعانون وبشدة من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لأنه أدى إلى توقف حال الكثير منهم وهؤلاء يعولون أسر، وتعد مؤسسات المجتمع المدني من أهم الفئات التي يقع على عاتقها دور كبير في مواجهة الفيروس، من خلال دعم الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الحرف الذين توقف أعمالهم بسبب تلك الأزمة، خاصة في هذا الشهر الفضيل.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

مصر تتخطى 4 آلاف إصابة بكورونا..وتسجيل 7 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

كانوا ولا يزالون الدرع الواقية.. رسالة الأزهر للجيش

هنأ الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. وقال الأزهر الشريف أن القوات المسلحة قدمت في سبيل تحرير تلك البقعة الغالية من أرض مصر الكثير من التضحيات التي ستظل تذكرها كتب التاريخ بأحرف من نور، ضاربا المثل في التضحية وبذل الغالي والنفيس لاسترجاع كامل التراب الوطني، وبتر يد كل من تسول له نفسه التعرض لمصر وشعبها بسوء.
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طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (1)

الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا، ويسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة.
طقس-معتدل

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا، ويسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة.
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